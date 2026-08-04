Perú
Agregar Infobae enGoogle

Alcaldesa de Surquillo protagoniza bochornoso altercado: aparentaba estar ebria y hubo insultos y jaloneos con vecinos

Cintia Loayza y su gerente municipal fueron confrontados por residentes que cuestionan una obra. Las autoridades respondieron de la peor manera y terminaron protagonizando un tenso enfrentamiento con los vecinos

El video muestra una confrontación pública entre la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, y un grupo de vecinos en una calle. Un hombre acompaña a la alcaldesa, mientras agentes de policía municipal intentan mantener la calma. Se observan empujones y gritos durante el altercado. Varias personas graban la escena con sus teléfonos móviles. El entorno es una vía urbana con presencia de vehículos y equipos. Este video es una cobertura de evento.
Guardar

La mañana de este 4 de agosto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos del pueblo joven Casa Huertas, quienes protestan contra una obra de remodelación de pistas y veredas que, según denuncian, afectaría las áreas verdes que mantienen y cuidan desde hace años.

El incidente quedó registrado en un video que circula ampliamente en las redes sociales y muestra a la autoridad municipal en medio de una acalorada discusión con los residentes. Loayza fue encarada por los vecinos y, durante el intercambio, se le escucha decir: “A mí me sobra la plata”, mientras los reclamos y gritos se intensificaban.

PUBLICIDAD

La alcaldesa permanecía resguardada por personal de Serenazgo durante el altercado. Sin embargo, la presencia de los agentes no evitó que la discusión escalara.

En las imágenes también aparece el gerente municipal, Armando Paniccia Donayre, quien es increpado por los vecinos durante la discusión. En medio de los reclamos, el funcionario les lanza besos y les guiña el ojo, gestos que realiza aparentemente en tono de burla y provocación, mientras los residentes le recriminan su actitud y le recuerdan que todo el incidente está siendo grabado.

Alcaldesa en presunto estado de ebriedad

Uno de los momentos más tensos del video ocurre cuando Paniccia Donayre intenta retirar a la alcaldesa del lugar. El gerente municipal prácticamente a la fuerza la lleva hacia otro punto ante los gritos de los vecinos, que repetían “fuera” mientras la autoridad se alejaba.

PUBLICIDAD

No obstante, Loayza regresa en medio del altercado, aparentemente con la intención de continuar la discusión con los residentes. La situación vuelve a escalar y se producen empujones entre la alcaldesa y algunos vecinos, mientras el personal de Serenazgo permanece alrededor para contener la situación.

Imagen dividida muestra a un hombre con labios fruncidos y a una mujer de boca abierta, con gafas y blusa a rayas, sujetando un teléfono
El gerente municipal de Surquillo, Armando Paniccia Donayre, gesticula mientras la alcaldesa Cintia Loayza discute con vecinos en el distrito.

Durante el intercambio, se escuchan además insultos y expresiones como “loca” y “ridículo”, lanzadas entre los participantes de la discusión.

En otro momento, ante los cuestionamientos por la obra, la alcaldesa responde a los residentes y les exige que se retiren de la vía. “Fuera, mierda, fuera”, se escucha decir a Loayza en el registro audiovisual.

Los vecinos, en tanto, cuestionan directamente la calidad y las características del proyecto. “Nunca vi nada similar. Nunca vi una cosa tan fea. Tan mal hecho, tan feo”, se escucha reclamar a uno de ellos.

¿Por qué protestan los vecinos de Casa Huertas?

El enfrentamiento ocurre en medio de la controversia por la remodelación de pistas y veredas en el pueblo joven Casa Huertas, un proyecto valorizado en aproximadamente S/6 millones que permanece paralizado debido al conflicto entre los residentes y la Municipalidad de Surquillo.

Los vecinos rechazan el proyecto porque aseguran que reducirá las áreas verdes del sector. Según explicaron, la intervención contempla ampliar el espacio destinado al tránsito vehicular a costa de bermas y jardines que los propios residentes han cuidado durante años.

Los habitantes de Casa Huertas sostienen que no se oponen a mejorar las pistas y veredas, pero cuestionan que la solución implique sacrificar los espacios verdes del barrio.

Como alternativa, plantean que la municipalidad refuerce la fiscalización contra los vehículos que estacionan de manera indebida y ocupan espacios públicos, en lugar de ampliar la vía vehicular.

Otro de sus principales cuestionamientos es la falta de diálogo previo con la Municipalidad de Surquillo. Los residentes aseguran que el proyecto no fue adecuadamente socializado antes de plantear su ejecución y que sus observaciones no fueron atendidas.

Vecinos niegan tener vínculos políticos

Los residentes también rechazaron las afirmaciones de la alcaldesa respecto a un supuesto vínculo de los manifestantes con organizaciones políticas. Los vecinos negaron tener intereses partidarios y señalaron que su reclamo está relacionado exclusivamente con la defensa de las áreas verdes de Casa Huertas.

Mientras la municipalidad y los residentes mantienen posiciones enfrentadas, la obra, valorizada en S/6 millones, continúa paralizada.

Respecto a las imágenes del altercado, algunos vecinos señalaron que tanto la alcaldesa como el gerente municipal aparentaban encontrarse en estado de ebriedad. Esta versión, sin embargo, corresponde a una apreciación de los residentes y no ha sido confirmada oficialmente.

Temas Relacionados

alcaldesa de SurquilloCintia LoayzaSurquilloperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presidenta Keiko Fujimori confirma el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte

Desde el despacho presidencial, la mandataria dijo que el personal castrense empezará a patrullar en los próximos días para reforzar la lucha contra la delincuencia junto con la Policía Nacional del Perú

Presidenta Keiko Fujimori confirma el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

De Indira Huilca, diputada de Ahora Nación. Según el portal del Congreso, el primer proyecto de la Cámara de diputados detalla que la participación en las sesiones debe ser presencial

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Internacionalistas consideran que grupo liderado por Estados Unidos puede ayudar con información necesaria para luchar contra el crimen organizado

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

El integrante de la selección peruana anotó uno de los dos tantos del equipo bávaro frente a Jeju United de Corea del Sur

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

El técnico Marcello Bencardino incorporó una nueva jugadora al plantel para el máximo torneo tras una lesión sufrida durante la Copa Federación

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Qué es el Escudo de las Américas? el grupo al que Perú buscará ingresar a pedido de Keiko Fujimori

Gobierno de Keiko Fujimori postergó pedido de facultades y definirían el texto final la siguiente semana

Nadine Heredia pide al PJ aplicar fallo del TC y anular su condena de 15 años de prisión

Exministro critica propuesta de Keiko Fujimori sobre militares en las calles: “nunca han solucionado la seguridad ciudadana”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Naldy Saldaña, la excantante de La Bella Luz que denunció al director musical de acoso sexual?

¿Quién es Naldy Saldaña, la excantante de La Bella Luz que denunció al director musical de acoso sexual?

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

Jaime Bayly asegura que su hermana se quedó en la quiebra tras gastar la herencia de su madre: “La fortuna se ha hecho humo”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Bryan Torres niega agresión a Samahara Lobatón y la acusa de hostigamiento: “No pienso ir a esa casa nunca más”

DEPORTES

Sporting Cristal quiere sí o sí a Rodrigo Ureña para luchar por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal quiere sí o sí a Rodrigo Ureña para luchar por el Torneo Clausura 2026

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich: peruano sigue en racha y busca convencer a Vincent Kompany

Selección peruana de vóley sub 17 sufrió dura baja previo al Mundial: esta es su jugadora convocada de emergencia

“Estaba enchuquizado”, así rompió su silencio Jean Deza tras protagonizar pelea callejera

Canal TV que transmitirá el Mundial Sub 17 de vóley 2026 con la participación de la selección peruana