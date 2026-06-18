Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Cuántos y quiénes son los candidatos que anhelan llegar a la Municipalidad de Lima Metropolitana?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una ampliación de 72 horas en el plazo de inscripción para las elecciones regionales y municipales de 2026, permitiendo que las solicitudes se presenten hasta el viernes 19 de junio. Esta decisión impacta directamente en el proceso electoral de Lima, donde al menos 42 organizaciones políticas competirán por la alcaldía metropolitana en los comicios programados para el 4 de octubre.
Según la información difundida, la cifra de postulantes en la capital supera la oferta registrada durante la primera vuelta presidencial anterior, que contó con 36 candidaturas. Diversas fuentes señalaron que la extensión de la boleta ya había sido considerada extensa y poco práctica en esa oportunidad, por lo que la cantidad de aspirantes prevista para estos comicios representa un desafío mayor para el electorado.
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Más de 40 listas: primarias y designaciones directas
De acuerdo con el registro oficial, solo 13 organizaciones eligieron a su candidato para Lima mediante elecciones primarias, mientras que aproximadamente 29 recurrieron a la designación directa de postulantes. Esta diferencia en los mecanismos de selección fue resaltada por especialistas en derecho electoral consultados por el medio fuente, quienes advirtieron sobre el impacto de la decisión del JNE.
Una experta en la materia sostuvo que, aunque el objetivo es promover la participación política y facilitar la inscripción del mayor número de listas, la ampliación del plazo vuelve a relativizar el principio de legalidad. La especialista puntualizó que el criterio legal no puede quedar desplazado por decisiones adoptadas durante el desarrollo del proceso electoral.
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Entre los postulantes habilitados para la Municipalidad Metropolitana de Lima figuran nombres ya conocidos para la opinión pública. La cantidad de alternativas en la boleta convierte a la capital en el distrito con la mayor fragmentación de la oferta política a nivel nacional.
Figuras políticas y nuevas candidaturas en Lima
Entre los candidatos más reconocidos destaca Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, excongresista y exministro durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Bruce confirmó desde 2025 su postulación por el partido Somos Perú y se ubica entre los primeros lugares de preferencia electoral en los sondeos recientes.
Otro aspirante con trayectoria es Francis Allison, actual alcalde de Magdalena, quien llegó a ese cargo con Alianza para el Progreso. Alison, según lo informado, oficializó su intención de competir por la alcaldía de Lima representando ahora a Avanza País.
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La congresista Susel Paredes manifestó desde 2025 su interés en postular y formalizó en enero de 2026 su candidatura bajo la agrupación Ahora Nación. En los últimos días se sumó también Ricardo Belmon, excandidato presidencial, quien tras quedar en quinto lugar en la primera vuelta presidencial había anunciado su retiro de la política. Belmon comunicó recientemente que buscará la alcaldía de Lima a pedido de miembros de su partido, y declaró que enfrenta un diagnóstico de cáncer irreversible.
Nombres previos, polémicas y nuevas alianzas
La lista de figuras conocidas incorpora a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y excandidato presidencial por Renovación Popular. Esta semana, López Aliaga confirmó su participación como teniente alcalde en una fórmula encabezada por Luis Rubio, médico y presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, quien fue designado durante la gestión de López Aliaga.
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Sectores críticos señalaron que esta maniobra podría vulnerar la normativa electoral de manera fraudulenta, ya que la ley impide a López Aliaga optar directamente por la reelección. El debate sobre la legalidad de ciertas postulaciones complementa la discusión sobre la fragmentación de la oferta electoral en la capital.
Protagonistas regionales y reforma electoral
La contienda también se extiende a otras regiones del país. En Callao, Pedro Spadaro oficializó su candidatura al gobierno regional con Renovación Popular, luego de ejercer la alcaldía provincial hasta marzo de este año.
En Cusco, la excongresista y excandidata presidencial Verónika Mendoza confirmó su postulación al cargo regional, mientras que Manuel Merino, expresidente de la República, fue inscrito como candidato al gobierno regional de Tumbes por Acción Popular.
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El proceso electoral actual coincide con una reciente modificación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula las causales de cancelación de la inscripción de partidos. Una fuente consultada cuestionó el momento de la reforma, indicando que, si alguno de los partidos involucrados cuenta con representación parlamentaria, la norma podría interpretarse como dirigida a casos específicos y no de aplicación general.
Escenario electoral fragmentado y próximos pasos
Según los registros, para mayo y principios de junio ya se habían proclamado los resultados de las primarias y se conocían las organizaciones y candidaturas habilitadas para cada circunscripción. La incorporación de nuevas reglas desde el Congreso alimentó el debate sobre la transparencia y la equidad del proceso.
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Las elecciones regionales y municipales de 2026 avanzan hacia su etapa definitiva, con partidos que buscan consolidar su presencia territorial tras los últimos comicios presidenciales. Lima, en particular, enfrenta una competencia especialmente fragmentada, con más de 40 aspirantes disputando el acceso al sillón municipal y una boleta cuya extensión no tiene precedentes recientes en la política local.
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