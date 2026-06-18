Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Cuántos y quiénes son los candidatos que anhelan llegar a la Municipalidad de Lima Metropolitana?

Este reportaje noticioso presenta una cobertura sobre los posibles candidatos a la alcaldía de Lima. Se observan banderas institucionales y gráficos con la pregunta "¿QUIÉNES SERÁN CANDIDATOS A ALCALDÍA?" y la mención "del Municipio de Lima". Una pantalla secundaria exhibe un mapa meteorológico y escenas de personas en fila.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una ampliación de 72 horas en el plazo de inscripción para las elecciones regionales y municipales de 2026, permitiendo que las solicitudes se presenten hasta el viernes 19 de junio. Esta decisión impacta directamente en el proceso electoral de Lima, donde al menos 42 organizaciones políticas competirán por la alcaldía metropolitana en los comicios programados para el 4 de octubre.

Según la información difundida, la cifra de postulantes en la capital supera la oferta registrada durante la primera vuelta presidencial anterior, que contó con 36 candidaturas. Diversas fuentes señalaron que la extensión de la boleta ya había sido considerada extensa y poco práctica en esa oportunidad, por lo que la cantidad de aspirantes prevista para estos comicios representa un desafío mayor para el electorado.

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Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians headed to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Más de 40 listas: primarias y designaciones directas

De acuerdo con el registro oficial, solo 13 organizaciones eligieron a su candidato para Lima mediante elecciones primarias, mientras que aproximadamente 29 recurrieron a la designación directa de postulantes. Esta diferencia en los mecanismos de selección fue resaltada por especialistas en derecho electoral consultados por el medio fuente, quienes advirtieron sobre el impacto de la decisión del JNE.

Una experta en la materia sostuvo que, aunque el objetivo es promover la participación política y facilitar la inscripción del mayor número de listas, la ampliación del plazo vuelve a relativizar el principio de legalidad. La especialista puntualizó que el criterio legal no puede quedar desplazado por decisiones adoptadas durante el desarrollo del proceso electoral.

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Entre los postulantes habilitados para la Municipalidad Metropolitana de Lima figuran nombres ya conocidos para la opinión pública. La cantidad de alternativas en la boleta convierte a la capital en el distrito con la mayor fragmentación de la oferta política a nivel nacional.

Figuras políticas y nuevas candidaturas en Lima

Entre los candidatos más reconocidos destaca Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, excongresista y exministro durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Bruce confirmó desde 2025 su postulación por el partido Somos Perú y se ubica entre los primeros lugares de preferencia electoral en los sondeos recientes.

Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspirante con trayectoria es Francis Allison, actual alcalde de Magdalena, quien llegó a ese cargo con Alianza para el Progreso. Alison, según lo informado, oficializó su intención de competir por la alcaldía de Lima representando ahora a Avanza País.

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El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026. Foto: América TV

La congresista Susel Paredes manifestó desde 2025 su interés en postular y formalizó en enero de 2026 su candidatura bajo la agrupación Ahora Nación. En los últimos días se sumó también Ricardo Belmon, excandidato presidencial, quien tras quedar en quinto lugar en la primera vuelta presidencial había anunciado su retiro de la política. Belmon comunicó recientemente que buscará la alcaldía de Lima a pedido de miembros de su partido, y declaró que enfrenta un diagnóstico de cáncer irreversible.

Susel Paredes podría postular a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación, afirma Alfonso López Chau| Andina

Nombres previos, polémicas y nuevas alianzas

La lista de figuras conocidas incorpora a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y excandidato presidencial por Renovación Popular. Esta semana, López Aliaga confirmó su participación como teniente alcalde en una fórmula encabezada por Luis Rubio, médico y presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, quien fue designado durante la gestión de López Aliaga.

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Sectores críticos señalaron que esta maniobra podría vulnerar la normativa electoral de manera fraudulenta, ya que la ley impide a López Aliaga optar directamente por la reelección. El debate sobre la legalidad de ciertas postulaciones complementa la discusión sobre la fragmentación de la oferta electoral en la capital.

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

Protagonistas regionales y reforma electoral

La contienda también se extiende a otras regiones del país. En Callao, Pedro Spadaro oficializó su candidatura al gobierno regional con Renovación Popular, luego de ejercer la alcaldía provincial hasta marzo de este año.

Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)

En Cusco, la excongresista y excandidata presidencial Verónika Mendoza confirmó su postulación al cargo regional, mientras que Manuel Merino, expresidente de la República, fue inscrito como candidato al gobierno regional de Tumbes por Acción Popular.

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Verónika Mendoza confirmó que Vicente Alanoca será el candidato presidencial del Nuevo Perú. (Fuente: Facebook/Nuevo Perú)

El proceso electoral actual coincide con una reciente modificación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula las causales de cancelación de la inscripción de partidos. Una fuente consultada cuestionó el momento de la reforma, indicando que, si alguno de los partidos involucrados cuenta con representación parlamentaria, la norma podría interpretarse como dirigida a casos específicos y no de aplicación general.

Escenario electoral fragmentado y próximos pasos

Según los registros, para mayo y principios de junio ya se habían proclamado los resultados de las primarias y se conocían las organizaciones y candidaturas habilitadas para cada circunscripción. La incorporación de nuevas reglas desde el Congreso alimentó el debate sobre la transparencia y la equidad del proceso.

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Una mesa de recuento electoral en Perú con documentos, urnas transparentes, actas oficiales apiladas, sellos de seguridad y sobres lacrados, mientras el Jurado Nacional de Elecciones supervisa el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones regionales y municipales de 2026 avanzan hacia su etapa definitiva, con partidos que buscan consolidar su presencia territorial tras los últimos comicios presidenciales. Lima, en particular, enfrenta una competencia especialmente fragmentada, con más de 40 aspirantes disputando el acceso al sillón municipal y una boleta cuya extensión no tiene precedentes recientes en la política local.