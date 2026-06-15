El Mundial 2026 abre la cancha: cómo los pequeños negocios están desplazando a los grandes “jugadores” del Perú

El análisis de la UPCH sostiene que los negocios pequeños pueden competir en el Mundial 2026 con velocidad, lectura del entorno digital y creatividad en tiempo real. ceremonia de apertura antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Mundial 2026 trae consigo una oportunidad inédita para que los pequeños negocios peruanos participen en la conversación global sin depender de grandes presupuestos ni auspicios tradicionales, según un análisis de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Eventos deportivos de esta magnitud solían estar reservados a empresas multinacionales, pero la combinación de inteligencia artificial, comercio digital y plataformas de delivery modificó el panorama y dio paso a la democratización del juego.

La tecnología y la creatividad permiten competir en igualdad de condiciones

De acuerdo con la UPCH, la fiebre futbolera ya no es exclusiva de las grandes marcas. Bodegas, restaurantes, marcas de ropa, emprendimientos tecnológicos y creadores de contenido digital encuentran nuevas maneras de insertarse en el fenómeno económico que mueve el Mundial.

PUBLICIDAD

La universidad identifica que la clave reside en la capacidad de reacción y la lectura de tendencias de los negocios más pequeños, que pueden sacar provecho de narrativas espontáneas, memes y resultados deportivos en tiempo real.

Bodegas, restaurantes, marcas de ropa, emprendimientos tecnológicos y creadores de contenido ya buscan aprovechar el fenómeno económico del Mundial con narrativas espontáneas y resultados deportivos.

“La velocidad importa más que el tamaño”, sostiene el informe de la UPCH. Un negocio ágil puede captar rápidamente la atención del público al sumarse a conversaciones digitales o lanzar promociones vinculadas a los partidos.

Por el contrario, las grandes empresas suelen tener campañas menos flexibles y tiempos de respuesta más largos.

Redes sociales, el escenario principal para la creatividad durante el torneo

La universidad subraya que las redes sociales se convirtieron en la herramienta principal para nivelar el terreno. Un video oportuno en TikTok, Instagram o Facebook puede alcanzar miles de personas si logra insertarse en la tendencia correcta.

PUBLICIDAD

En el contexto mundialista, las conversaciones digitales se multiplican y los negocios que generan contenido relevante y cercano tienen más posibilidades de destacarse, sin depender de una inversión publicitaria significativa.

Las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook se consolidaron como la principal herramienta para que los negocios pequeños amplíen alcance con baja inversión publicitaria.

Otro aspecto que resalta la UPCH es el valor de crear experiencias alrededor del fútbol. Los consumidores actuales buscan compartir emociones y vivencias más allá de la compra de un producto.

Negocios que ofrecen promociones en tiempo real, trivias, sorteos o activaciones temáticas logran mayor fidelización, porque permiten que sus clientes se sientan parte del evento.

Experiencias compartidas, el nuevo valor en la era futbolera

El análisis también destaca el impacto de las alianzas entre pequeños negocios. Restaurantes, diseñadores, tiendas y creadores de contenido pueden unir esfuerzos para lanzar campañas conjuntas durante el Mundial.

PUBLICIDAD

Esta estrategia multiplica el alcance y reduce los costos, ya que cada socio aporta su audiencia y recursos propios.

La UPCH señala que las promociones en tiempo real, las trivias, los sorteos y las activaciones temáticas fortalecen la fidelización al conectar fútbol, emociones y experiencias compartidas. REUTERS/Annegret Hilse

Finalmente, la UPCH sostiene que el Mundial deja enseñanzas que trascienden el torneo. Aprender a reaccionar rápido, leer tendencias y conectar emocionalmente con los clientes fortalece a los negocios más allá de la coyuntura deportiva.

De acuerdo con el análisis presentado, quienes aprovechan estas oportunidades suelen consolidar su marca y su relación con el público en el largo plazo.

Formación universitaria se adapta a las demandas del mercado digital

En línea con estos cambios, la universidad resalta la importancia de carreras como Administración y Gestión de Desarrollo Global, diseñadas para formar profesionales con una visión estratégica y capacidad de adaptación a nuevas tendencias de consumo.

PUBLICIDAD

El análisis concluye que la demanda por perfiles con orientación digital y flexibilidad seguirá creciendo entre empresas de todos los tamaños.