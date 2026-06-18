Perú

Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca afectada por excavaciones clandestinas: siete detenidos y pesquisa fiscal en curso

Durante la inspección se hallaron materiales de construcción, herramientas y vehículos utilizados en trabajos ejecutados dentro del área protegida

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Una denuncia ciudadana alertó sobre presuntas actividades irregulares dentro del Sector Chauchilla, en la reserva arqueológica de Nasca. Composición: Infobae
Una denuncia ciudadana alertó sobre presuntas actividades irregulares dentro del Sector Chauchilla, en la reserva arqueológica de Nasca. Composición: Infobae

La protección del patrimonio arqueológico peruano volvió a situarse en el centro de la atención pública tras una intervención efectuada en una de las zonas más representativas del legado prehispánico del país. Autoridades culturales y policiales actuaron luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades presuntamente irregulares dentro de un espacio protegido de la región Ica.

La acción permitió verificar trabajos no autorizados en un sector que forma parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. La situación encendió las alertas debido a la importancia histórica y científica del lugar, reconocido por su valor cultural y por la presencia de evidencias vinculadas a antiguas sociedades andinas.

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La intervención se produjo en un contexto de permanente vigilancia sobre los bienes culturales del país, especialmente en áreas arqueológicas expuestas a ocupaciones informales, alteraciones del terreno o actividades que pueden afectar la conservación de vestigios de gran relevancia para la investigación histórica.

Detectan excavaciones y apertura de zanjas en Chauchilla

Especialistas de la DDC Ica y efectivos de la PNP realizaron una inspección en la zona protegida. Difusión
Especialistas de la DDC Ica y efectivos de la PNP realizaron una inspección en la zona protegida. Difusión

El Ministerio de Cultura informó que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica realizó una inspección en el Sector Chauchilla del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. La diligencia contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú y respondió a una denuncia ciudadana sobre una presunta afectación al Patrimonio Cultural de la Nación.

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Durante la inspección, especialistas de la DDC Ica identificaron a siete personas que ejecutaban excavaciones y apertura de zanjas sin autorización dentro de la reserva arqueológica. El área se encuentra protegida como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2004.

Las autoridades también verificaron la instalación de postes destinados al cercado de un terreno. En el lugar se observaron materiales y equipos vinculados a labores de construcción, entre ellos cemento, arena, rocas, alambre, herramientas de trabajo y una mezcladora de cemento. Asimismo, se registró la presencia de dos camionetas.

Intervención policial y proceso de investigación

La Policía Nacional del Perú, mediante efectivos de la Comisaría de Vista Alegre, intervino a las siete personas encontradas en la zona. Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Según la información recopilada durante la intervención, los detenidos señalaron inicialmente que los trabajos se ejecutaban por disposición de una persona jurídica denominada Bozz Metal. No obstante, durante las declaraciones brindadas en la comisaría, indicaron que las labores habrían sido ordenadas por un ciudadano vinculado a la posesión del predio.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, esta versión fue acompañada por documentación presentada ante las autoridades competentes. El caso permanece bajo investigación con el objetivo de establecer responsabilidades respecto de la presunta afectación al patrimonio cultural.

Por disposición del Ministerio Público, los siete intervenidos permanecieron en condición de detenidos mientras continúan las pesquisas.

Los intervenidos fueron trasladados a una dependencia policial para las diligencias correspondientes. Difusión
Los intervenidos fueron trasladados a una dependencia policial para las diligencias correspondientes. Difusión

Un paisaje arqueológico de alto valor histórico

El Sector Chauchilla forma parte de un paisaje arqueológico vinculado a las sociedades prehispánicas que ocuparon la cuenca de Nasca. Según el Ministerio de Cultura, este espacio conserva contextos arqueológicos de especial importancia para el conocimiento de las poblaciones que habitaron la costa sur peruana.

La entidad advirtió que la ejecución de trabajos ilegales representa un riesgo para la conservación de los vestigios existentes y para la integridad de los bienes culturales resguardados en la zona.

El área protegida se encuentra asociada al conjunto de las Líneas y Geoglifos de Nasca, uno de los testimonios arqueológicos más conocidos del Perú. Estas figuras se distribuyen sobre las pampas de Nazca y Palpa, en un territorio desértico que supera los 5000 kilómetros cuadrados de extensión.

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