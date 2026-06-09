Ministerio de Cultura abre 120 vacantes gratuitas para músicos y gestores culturales en programa de industria musical 2026

Ministerio de Cultura lanza nueva normativa para fortalecer la industria audiovisual nacional. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Cultura del Perú abre 120 vacantes gratuitas para la tercera edición del Programa de Gestión para la Industria Musical 2026, una iniciativa que busca profesionalizar a músicos, productores y gestores culturales de todo el país. Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 17 de junio de 2026 a través del formulario en línea https://forms.gle/xswg86hkhW8XuQXG6.

El programa surge del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y está orientado a fortalecer las capacidades de los agentes del sector musical para mejorar la gestión, circulación y proyección de sus proyectos en mercados nacionales e internacionales. La convocatoria está abierta a músicos, gestores culturales, productores, emprendedores y otros actores vinculados al sector musical en todo el territorio peruano.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 120 participantes seleccionados recibirán capacitación presencial los días 26 y 27 de junio en la sede Monterrico de la UPC, en una jornada de formación intensiva que combina herramientas prácticas con trabajo sobre proyectos reales. A diferencia de ediciones anteriores, la metodología de esta tercera edición pone el foco en los proyectos concretos de cada participante, con el objetivo de generar resultados aplicables de forma inmediata a su trayectoria artística y profesional.

La programación se articula en tres bloques. El primero es el Taller de Portafolio y EPK (Electronic Press Kit), una sesión técnica sobre curaduría de contenidos —incluyendo biografía, material gráfico, métricas y rider— orientada a captar el interés de programadores internacionales. El segundo bloque es el Taller de Pitch y Negociación, que entrena a los participantes en narrativa (storytelling) y simulacros de reuniones de negocios para fortalecer la capacidad de venta de sus proyectos artísticos. El tercer bloque es el Networking Estratégico, un espacio de articulación sectorial que fomenta alianzas reales entre los agentes del sector musical y que el programa identifica como bloque crítico por su potencial para generar vínculos duraderos entre los participantes.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Constancia de participación y respaldo profesional

Al finalizar el programa, quienes cumplan con los requisitos de asistencia recibirán una constancia de participación otorgada por la UPC. Este documento acredita formalmente la capacitación ante la industria cultural y puede ser utilizado como respaldo en procesos de postulación a mercados, festivales y convocatorias internacionales. La certificación representa un activo concreto para los agentes del sector que buscan consolidar su perfil ante interlocutores nacionales e internacionales.

El rol de la Dirección de Artes

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura para promover la profesionalización del sector musical, con énfasis en la sostenibilidad e internacionalización de los proyectos artísticos. El objetivo de largo plazo es consolidar un ecosistema musical más articulado, diverso y competitivo, que refleje la diversidad cultural y creativa de las distintas regiones del país. La Dirección de Artes también impulsa otras iniciativas complementarias, como el proyecto Uyariy Perú, desarrollado junto a la UNESCO, que trabaja en una hoja de ruta para la música peruana en entornos digitales.

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Una ilustración muestra a dos músicos anónimos, un guitarrista de pie y un armonicista sentado, ofreciendo una interpretación íntima en un escenario con iluminación dorada y azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa con trayectoria comprobada

Desde su creación, el Programa de Gestión para la Industria Musical ha capacitado a 140 agentes culturales de distintas regiones del Perú, con formación en áreas como gestión, propiedad intelectual, monetización y desarrollo de audiencias. La primera edición se realizó en 2024 con sesiones presenciales en las sedes Villa y Monterrico de la UPC, y la segunda edición tuvo lugar en octubre de 2025, también con 120 participantes. Ambas ediciones consolidaron el programa como un espacio de referencia para los profesionales de la música peruana que buscan herramientas concretas de gestión y proyección.

Cómo postular

Las inscripciones para la tercera edición están abiertas hasta el 17 de junio de 2026 a través del formulario oficial: https://forms.gle/xswg86hkhW8XuQXG6. El proceso de selección priorizará la participación de postulantes de regiones distintas a Lima y Callao, así como de personas indígenas, afroperuanas o con discapacidad, en línea con los criterios de equidad y diversidad que han caracterizado al programa desde sus inicios. Los interesados pueden revisar las bases y requisitos completos a través de la página web oficial del Ministerio de Cultura.

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Un vocalista con guitarra acústica y sombrero levanta el micrófono mientras una percusionista toca las congas en el escenario, frente a una gran pantalla LED azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)