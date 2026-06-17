¿Por qué Sedapal corta el agua? Las razones detrás de las interrupciones en Lima y Callao

Trabajadores de Aguas Tumbes reparan una tubería principal rota en una zanja, buscando restablecer el servicio de agua potable en Tumbes y Corrales tras casi una semana de escasez crítica. (Foto: Agua Tumbes)

Sedapal interrumpe el suministro de agua en Lima y Callao por trabajos programados y por emergencias sin aviso. La empresa aplica estas suspensiones por intervenciones técnicas, fallas en la red y episodios que afectan la captación y el tratamiento, dentro del sistema que abastece a más de 11 millones de personas.

Los cortes programados son los más frecuentes y Sedapal los anuncia con días de anticipación a través de sus canales oficiales. El motivo más habitual es la limpieza y desinfección de reservorios, una operación periódica para asegurar la calidad del agua antes de que llegue a los hogares. Para ejecutarla, los técnicos deben vaciar el reservorio, desinfectarlo y volver a llenarlo, lo que obliga a suspender el servicio en los sectores que dependen de esa infraestructura.

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Otro motivo frecuente son los empalmes de tuberías, que se realizan cuando se instalan redes nuevas o cuando una zona en expansión se conecta a la matriz principal de distribución. Estas operaciones requieren el cierre temporal de las llaves zonales para trabajar sobre las cañerías sin riesgo de inundaciones o contaminación. También se suman las labores de mantenimiento preventivo, como el reemplazo de válvulas antiguas y la renovación de conexiones deterioradas antes de que fallen y generen una emergencia.

Las suspensiones por trabajos programados suelen durar entre cuatro y 12 horas, según la complejidad de la intervención. Sedapal recomienda a sus usuarios almacenar agua con anticipación una vez recibido el aviso oficial, ya que los horarios de restablecimiento pueden variar según el avance de las tareas en campo.

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Emergencias sin aviso y roturas en la red

Las incidencias imprevistas representan otro grupo de cortes y generan preocupación entre los vecinos porque no hay tiempo de prepararse. La causa más común es la rotura de tuberías matrices: la antigüedad de las redes en ciertas zonas de la ciudad, combinada con la presión del suelo o los movimientos sísmicos, puede provocar rajaduras o explosiones en las cañerías principales. Cuando eso ocurre, los operadores de Sedapal deben cerrar de inmediato las llaves zonales para detener el flujo y evitar inundaciones en la vía pública.

Las fugas en conexiones domiciliarias o secundarias también generan cortes no planificados. Aunque afectan a un número menor de usuarios que las roturas de matriz, su reparación puede extenderse varias horas, según la ubicación del desperfecto y la disponibilidad de cuadrillas técnicas en la zona.

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La rotura de una tubería causó un hueco de gran tamaño y un aniego que dañó un colegio, mientras la empresa despliega equipos para reparar la red y activa el seguro ante las pérdidas materiales| Sedapal

Cuando el corte se produce por una emergencia o rotura de tubería matriz, el restablecimiento puede tomar más de 24 horas e incluso extenderse más, según la complejidad técnica del daño. En esos casos, Sedapal habilita camiones cisterna para abastecer temporalmente a las zonas afectadas mientras los equipos de campo completan las reparaciones.

Huaicos, turbiedad y restricciones masivas

Un factor externo que ha generado restricciones masivas son los huaicos. Durante la temporada de lluvias en la sierra, el caudal del río Rímac arrastra grandes volúmenes de lodo, ramas y piedras hacia las bocatomas de captación. Cuando la turbiedad del agua supera los 10.000 NTU, unidad que mide la concentración de partículas en suspensión, la planta de tratamiento La Atarjea no puede operar con normalidad y Sedapal debe cerrar las compuertas para proteger los sistemas de filtración.

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Rotura de tubería en San Juan de Lurigancho abre forado y Sedapal activa seguro tras daños en colegio| Sedapal

En episodios extremos, como los registrados en años anteriores, la turbiedad ha llegado a superar los 120.000 NTU, lo que forzó restricciones en más de 30 distritos de Lima y Callao al mismo tiempo. Ante estos escenarios, Sedapal activa su plan de contingencia: pone en funcionamiento pozos de reserva, maximiza la producción de las plantas de Huachipa y Chillón, e intensifica el monitoreo permanente de caudales en la cuenca del Rímac y la quebrada Huaycoloro. La empresa dispone de 19 lagunas y tres represas con una capacidad total de 331 millones de metros cúbicos para sostener el abastecimiento durante estos periodos.

Reducción de presión en zonas altas

Existe otra modalidad de interrupción, menos visible pero frecuente: la reducción de presión nocturna en sectores altos o periféricos de la ciudad. Sedapal aplica esta medida de forma sistemática durante las madrugadas para permitir que los reservorios principales recuperen su nivel de cara al día siguiente. También busca minimizar las pérdidas de agua por fugas invisibles en la red, que se agravan cuando el sistema opera a plena presión durante las horas de menor consumo.

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Sedapal usa tecnología de la NASA para detectar fugas de agua no visibles en Lima y Callao. (Captura de pantalla: Tv Perú Noticias)

Esta práctica afecta con mayor regularidad a los asentamientos humanos ubicados en zonas de ladera o en los conos de la ciudad, donde la topografía dificulta la distribución uniforme del recurso. Los vecinos de estas áreas suelen notar que el agua llega con poca fuerza o no llega durante las primeras horas de la mañana, hasta que los reservorios se estabilizan.

Los usuarios pueden consultar el estado del servicio y las zonas afectadas en tiempo real a través del portal oficial de la empresa o sus canales de atención al cliente.