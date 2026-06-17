Petroperú busca comprar en África uno de los petróleos más peligrosos del mundo

Petroperú gestiona la compra de un cargamento de crudo de Nigeria a un proveedor desconocido para los estándares habituales de la empresa. La operación, aún no concretada, implica condiciones comerciales inusuales y despierta alertas internas por los riesgos asociados.
Recientemente, la empresa desplazó a jefes clave del área de Trading de Hidrocarburos, enviando a dos de ellos a vacaciones. El área de Trading es responsable de ejecutar la compra, mientras Planeamiento solo propone la operación.
Estos movimientos ocurren luego de que el Gobierno peruano aprobara el Decreto de Urgencia N° 003-2026, que autorizó un financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares para Petroperú. De ese total, 500 millones de dólares están destinados a cubrir deudas y necesidades de corto plazo. El dinero ya se consiguió.
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Los traders están quebrando a Petroperú
El trader nigeriano exige un prepago del 50% del valor total, condición inédita en la historia reciente de la estatal. Las compras previas a crédito se hacían a 60, 90 o 120 días, con un costo financiero de 5 a 6 dólares por barril. Actualmente, los prepagos han escalado a 12 o 13 dólares por barril.
Las compras a traders y no a productores directos (Chevron, entre otros) encarecen el crudo entre un 10% y 15%. Por ejemplo, un cargamento directo con productor puede costar Brent +1,5, mientras que con traders llega a Brent +9 o incluso Brent +17.
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Mientras que la mayoría de las petroleras de América Latina (Petrobras en Brasil o YPF en Argentina) compran entre el 80% y 90% de su crudo directamente a productores, en Petroperú ocurre exactamente al revés.
A diferencia de la compra directa, la intermediación con traders abre la puerta a acuerdos directos entre las partes involucradas. Ni la Fiscalía ni la Contraloría han supervisado las compras de Petroperú de manera reciente.
Petroperú busca crudo nigeriano en condiciones inusuales
La refinería de Talara fue concebida para operar principalmente con crudos medianos, en un rango ideal de 23 a 24 grados API. El crudo nigeriano es de tipo ligero (más de 30 grados API), lo que no corresponde al diseño técnico ni a la estrategia de rentabilidad de la planta.
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Procesar crudo ligero en Talara reduce la eficiencia operativa y limita los márgenes de ganancia, ya que el complejo refinero aprovecha mejor los crudos medianos y pesados.
La unidad Flexicoker, clave para procesar crudos pesados y obtener mayores márgenes, quedó fuera de servicio en el primer trimestre del año anterior. Esta situación obligó, en su momento, a modificar la dieta de procesamiento y a comprar crudo ligero, pero debía ser de manera excepcional.
Ese no fue el único problema: el precio referencial de compra del crudo en Petroperú pasó de utilizar el marcador WTI al Brent ICE para crudos ligeros, lo que supuso pagar varios dólares adicionales por barril.
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Crudo nigeriano: una dieta peligrosa para Talara
A los bonistas no les ha gustado esto. El crudo nigeriano está asociado a robo sistemático, piratería y pérdidas millonarias, según la ONU y la Iniciativa Nigeriana para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Ya en 2025, Petroperú intentó fallidamente una compra.
Mantener un suministro regular con ese país es difícil por la inestabilidad política y altos costos logísticos; los fletes y seguros son considerablemente más caros. Parte del crudo robado se utiliza en redes internacionales de blanqueo de capitales, exponiendo a compradores a riesgos legales y de reputación.
Sin embargo, ofrece una ventaja nada despreciable para quien, en el mundo, busque operar con opacidad: una escasa trazabilidad frente a otros proveedores globales, como Estados Unidos o Brasil.
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Esta situación debería ser observada por la Gerencia Legal, cuyo titular acaba de ser denunciado penalmente por estafa, falsificación de documentos y otros delitos, según documentos del Ministerio Público de Perú.
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