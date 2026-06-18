Petroperú: PCM y ProInversión ignoraron cuatro alertas que pusieron en riesgo la seguridad energética del país

La deuda total de Petroperú a septiembre de 2025 era 3,8 veces su capital propio, muy por encima del promedio del sector en la región.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) denunció una presunta estrategia orientada a debilitar y privatizar los activos de Petroperú, advirtiendo sobre omisiones y decisiones institucionales en el proceso de reorganización de la empresa estatal durante junio de 2026, según un pronunciamiento difundido por la federación.

De acuerdo con el gremio sindical, documentos oficiales enviados por la estatal durante las primeras semanas de junio revelarían alertas reiteradas sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento. La federación indicó que estas advertencias no recibieron respuesta de las autoridades competentes.

¿Un abandono que no es casual?

Entre los hechos documentados, se informó que, mediante la carta GGRL-1449-2026 del 3 de junio, Petroperú solicitó a ProInversión incluir a la compañía de forma activa en la identificación, evaluación y estructuración de los bloques patrimoniales que podrían ponerse a la venta.

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Según Fenpetrol, el hecho de que esta solicitud se presentara demostraría que existían intenciones de tomar decisiones relevantes sin participación formal de la empresa.

Refinería de Iquitos. A pesar de las mejoras recientes, Petroperú opera por debajo de su capacidad instalada por falta de liquidez para comprar crudo e insumos.

En otro punto, la federación reportó que, a través de la carta GGRL-1418-2026 del 1 de junio, la petrolera respondió a observaciones de ProInversión acerca de inventarios y liquidez, indicando que esa entidad desconocía información previamente enviada en informes técnicos y coordinaciones institucionales.

Petroperú señaló que los problemas de liquidez y abastecimiento eran consecuencia de restricciones financieras previamente comunicadas, no de una fallida planificación.

Restricciones financieras y operativas: la empresa estatal, sin respaldo

El comunicado añade que, mediante la carta GGRL-1521-2026 del 5 de junio, Petroperú advirtió sobre riesgos de desabastecimiento nacional de combustibles generados por el cierre de puertos en Talara debido a condiciones climáticas.

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La empresa indicó que esta situación agravó la recepción de crudo e insumos estratégicos, y manifestó que no contaba con inventarios mínimos para afrontar emergencias por las restricciones de liquidez existentes.

Petroperú emplea a más de 2.600 trabajadores y gestiona una red de unas 760 estaciones de servicio, aunque no participa directamente en el mercado minorista.

En la carta GOLE-1390-2026, fechada el 4 de junio, Petroperú informó a ProInversión sobre la declaratoria de Fuerza Mayor que afecta el Oleoducto Norperuano.

La falta de demanda de transporte de hidrocarburos líquidos habría producido la revocación de una declaración anterior, afectando el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión.

La amenaza de desmantelamiento se cierne sobre Petroperú

Fenpetrol asegura que estos hechos forman parte de un patrón que, según la organización, busca primero agravar las restricciones de abastecimiento y luego atribuir a Petroperú una supuesta incapacidad de gestión para justificar la privatización de activos.

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Además, la federación resaltó que las comunicaciones de la empresa estatal no solo fueron dirigidas a ProInversión, sino también a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a otros organismos estatales involucrados en el proceso de reorganización.

ProInversión es la agencia estatal peruana encargada de promover la inversión privada y liderar procesos de reorganización, segmentación y posible incorporación de capital privado a Petroperú.

Como se recuerda, Petroperú registró una utilidad neta de USD 133,2 millones al cierre del primer trimestre de 2026, revirtiendo las pérdidas del año anterior y logrando su primer resultado positivo en cuatro años. Al cierre de abril, la utilidad neta acumulada superó los USD 208 millones.

Por tal motivo, la Fenpetrol demandó la suspensión de cualquier proceso de “privatización de activos estratégicos” hasta que se transparente el uso de criterios técnicos, la participación de la estatal en todas las decisiones relacionadas con sus activos, la adopción de medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de combustibles y la investigación de eventuales decisiones que, según la federación, hayan contribuido al deterioro de sus operaciones y finanzas.

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