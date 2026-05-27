El emprendedor peruano no espera al Estado: la nueva economía de supervivencia creativa

En el Perú, las mujeres lideran el 57% de las microempresas y enfrentan barreras como la falta de acceso a financiamiento y la brecha digital.

En el Perú, emprender ya no es necesariamente una apuesta de crecimiento; muchas veces es una estrategia de supervivencia. En medio de la segunda vuelta presidencial marcada por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza institucional, miles de pequeños negocios han aprendido a operar bajo una lógica distinta: no esperan estabilidad política para avanzar. Simplemente avanzan.

El país vive desde hace varios años en modo resiliencia. Crisis políticas consecutivas, rotación de autoridades, inflación, inseguridad y desaceleración económica han creado un entorno donde la incertidumbre dejó de ser excepcional para convertirse en rutina. Y en ese contexto, el emprendedor peruano ha desarrollado una capacidad casi intuitiva para adaptarse, improvisar y reinventarse.

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Las cifras explican parte del fenómeno. Un análisis del Ministerio de la Producción por el día del Emprendedor Peruano del 2026 revela que las micro y pequeñas empresas representan el 99.2% del total de empresas formales del país y generan más de 10.3 millones de empleos. Además, aportan el 20.6% del PBI nacional. Pero esta fuerza económica convive con una realidad compleja: más del 80% del empleo en mipymes es informal, lo que limita productividad, acceso al crédito y sostenibilidad, según la Cámara de Comercio de Lima en su artículo sobre los Desafíos para impulsar el desarrollo productivo y la articulación territorial del 2025.

Y es precisamente en esa tensión donde aparece uno de los rasgos más particulares del emprendimiento peruano: su capacidad de encontrar soluciones rápidas donde el sistema no llega. Mientras el debate político gira alrededor de reformas estructurales que rara vez aterrizan en la vida cotidiana, miles de emprendedores vienen resolviendo sus propios problemas con creatividad callejera.

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La verdadera innovación peruana no siempre nace en oficinas corporativas ni en laboratorios tecnológicos. Nace en la esquina donde alguien convierte una crisis en una oportunidad de venta. En el mototaxista que abrió un minimarket digital desde WhatsApp y también brinda servicio de delivery. En la madre emprendedora que vende ropa por TikTok Live desde San Juan de Lurigancho. En las dark kitchens que surgieron en pandemia y hoy funcionan desde barrios periféricos abasteciendo distritos enteros. En las bodegas híbridas que ahora son punto de retiro, mini cafetería y centro de pagos al mismo tiempo.

En el Perú actual, el emprendedor no solo vende: lee el contexto social antes que muchos analistas. Detecta cambios de consumo, miedo económico y nuevas prioridades familiares casi en tiempo real. Por eso el pequeño negocio peruano se volvió extremadamente flexible. Reduce formatos, adapta precios, diversifica ingresos y cambia de canal de venta con rapidez.

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El auge del emprendimiento informal y digital es quizás la mejor evidencia de esta transformación. TikTok, Facebook Marketplace y WhatsApp se han convertido en plataformas de comercio popular mucho más ágiles que muchos canales tradicionales. Ya no se necesita una gran inversión para construir una marca; basta una buena historia, cercanía y capacidad de respuesta inmediata. Muchas de las marcas emergentes más dinámicas del país nacieron literalmente desde un celular.

Esto no significa romantizar la informalidad. La baja productividad sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales del Perú. Según el Observatorio Produce Empresarial en su estudio Productividad empresarial del 2025, señala que la productividad laboral de las microempresas representa apenas el 4.3% respecto a las grandes empresas. Sin embargo, analizar el emprendimiento peruano solo desde indicadores técnicos sería insuficiente. Hay un componente social y cultural que explica por qué millones de personas siguen apostando por crear negocios incluso en contextos adversos.

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El emprendedor peruano entendió algo que la política todavía no termina de comprender: esperar condiciones perfectas puede significar quedarse inmóvil. Por eso, mientras el país discute quién gobernará los próximos años, las calles ya tomaron una decisión silenciosa: seguir produciendo, vendiendo y reinventándose, incluso cuando el entorno parece diseñado para lo contrario.

En un país acostumbrado a sobrevivir, emprender se ha convertido en una forma de resistencia económica. Y quizás allí esté una de las claves más potentes del Perú contemporáneo: su capacidad para generar movimiento incluso en medio del caos.