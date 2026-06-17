Maná en Lima: preventa y precios de entradas para su concierto en el Estadio San Marcos

El grupo mexicano de rock latino, Maná, confirmó un único concierto en Lima el 2 de diciembre de 2026 en el Estadio San Marcos, como parte de la gira de estadios Vivir Sin Aire Tour. Esta serie de presentaciones celebra las cuatro décadas de trayectoria de la banda y recorre las principales ciudades de Latinoamérica, según reportó Infobae. El evento en la capital peruana promete un repertorio que incluye éxitos emblemáticos y una producción de gran formato.
El espectáculo en Lima está previsto como una producción especial, diseñada para conmemorar la trayectoria de Maná y reunir a los seguidores peruanos de la banda. El repertorio incluirá canciones como “Oye mi amor”, “Rayando el sol”, “Mariposa traicionera” y “Vivir sin aire”, piezas que han consolidado a la agrupación como referente del género.
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Preventa de entradas
Las entradas para el concierto de Maná en Lima estarán disponibles en preventa exclusiva para quienes utilicen tarjetas Interbank. Esta fase iniciará el 18 de junio a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket. La venta general de entradas comenzará el 22 de junio a la misma hora o cuando se agote el stock previsto para la preventa.
El regreso de Maná al país se produce después de su participación en la inauguración del Mundial 2026 y tras anunciar la gira Vivir Sin Aire Tour en Latinoamérica. El acceso a la preventa estará limitado a quienes cuenten con tarjetas Interbank, mientras que el público general podrá adquirir entradas posteriormente. Para adquirir boletos, los usuarios deben ingresar a Teleticket.
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Precios de entradas y zonas
Los precios para el concierto de Maná en el Estadio San Marcos están divididos por zonas y contemplan distintos rangos, permitiendo el acceso a diversos sectores del recinto. A continuación, el detalle de las tarifas:
- Primeras Filas: S/863
- Cancha 1 Izquierda: S/552
- Cancha 1 Derecha: S/552
- Cancha 2: S/288
- Cancha 2 Conadis: S/230
- Occidente: S/449
- Oriente: S/449
- Tribuna Norte: S/184
- Silla de ruedas: S/403
¿Cómo comprar entradas en Teleticket?
El proceso para adquirir entradas en Teleticket es completamente digital. Los pasos a seguir facilitan la compra y aseguran la transparencia del acceso:
- Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
- Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
- Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets.
- Buscar el evento de Maná mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
- Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Los organizadores recomiendan no actualizar la página para evitar perder la posición asignada.
- Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra.
- Completar el pago, con la alternativa de utilizar el beneficio de Interbank si corresponde, ingresando los datos de la tarjeta.
- Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
El regreso de Maná a Perú genera expectativa entre los seguidores, quienes podrán asegurar su lugar en el Estadio San Marcos siguiendo los pasos establecidos por la organización para la compra digital de entradas.
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