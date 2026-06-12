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Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

La banda mexicana realizará un tour por cinco de los estadios más importantes de Latinoamérica

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La banda mexicana realizará un tour por cinco de los estadios más importantes de Latinoamérica
La banda mexicana realizará un tour por cinco de los estadios más importantes de Latinoamérica

A 40 años de su formación en Guadalajara, Jalisco, la agrupación mexicana Maná anunció una gira especial para conmemorar su legado dentro del rock en español. Bajo el nombre de “Vivir Sin Aire Tour”, la banda recorrerá cinco ciudades de América Latina con una serie de conciertos en estadios emblemáticos, en lo que promete ser una de las celebraciones más importantes de su carrera.

El anuncio llega en un momento clave para la agrupación, apenas un día de después de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, un evento que será seguido por millones de personas alrededor del mundo.

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Con más de 50 millones de discos vendidos y una trayectoria que ha marcado a varias generaciones de seguidores, Maná busca agradecer el respaldo de su público con una gira que reunirá los éxitos que han definido la historia del rock latino.

Fechas y ciudades confirmadas del “Vivir Sin Aire Tour”

La gira de aniversario incluirá presentaciones en cinco de los escenarios más importantes de la región. Las fechas confirmadas son:

  • 28 de noviembre de 2026: Bogotá, Colombia – Vive Claro.
  • 2 de diciembre de 2026: Lima, Perú – Estadio San Marcos.
  • 5 de diciembre de 2026: Santiago de Chile – Estadio Monumental.
  • 10 de diciembre de 2026: Buenos Aires, Argentina – Estadio River Plate.
  • 17 de diciembre de 2026: Ciudad de México, México.

Maná anunció su gira “Vivir Sin Aire Tour” para celebrar 40 años de trayectoria, con conciertos en cinco estadios de Latinoamérica, horas antes de encabezar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial en la CDMX

Estos conciertos estarán dedicados a celebrar cuatro décadas de carrera artística y ofrecerán una producción de gran formato diseñada para repasar los temas más representativos de la agrupación.

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Maná en la inauguración del Mundial

Minutos antes de subir al escenario de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, el vocalista de la banda, Fher Olvera, compartió un mensaje desde el camerino en el que expresó la emoción del grupo por formar parte del evento y anunció el inicio de su nueva gira.

“Aquí estamos ya en el camerino, listos para salir a lo del Mundial, a la inauguración, el primer acto del Mundial aquí en México. Ven la carne chinita. Y además, felices de anunciarles que de aquí nos vamos para Latinoamérica”, comentó el cantante en un video difundido por la agrupación.

Con estas palabras, Maná confirmó el arranque de una gira que los llevará por Colombia, Perú, Chile, Argentina y México como parte de la celebración de sus 40 años de trayectoria.

Cuatro décadas de éxitos que marcaron al rock en español

Desde su creación en 1986, Maná se convirtió en uno de los principales referentes de la música latinoamericana. Su propuesta fusionó elementos del rock clásico, el reggae, el pop y diversos ritmos latinos, logrando conectar con audiencias de distintos países y generaciones.

A lo largo de su carrera, la banda ha publicado 11 álbumes de estudio y ha colocado numerosas canciones entre las favoritas del público. Su disco “Dónde Jugarán los Niños” continúa siendo considerado el álbum de rock latino más vendido de la historia, consolidando a la agrupación como un fenómeno musical sin precedentes en el género.

Actualmente, la banda mantiene una sólida presencia en las plataformas digitales, con más de 1.3 mil millones de reproducciones anuales en Spotify y más de 12 mil millones de visualizaciones acumuladas en YouTube.

Maná anunció su gira “Vivir Sin Aire Tour” para celebrar 40 años de trayectoria, con conciertos en cinco estadios de Latinoamérica, horas antes de encabezar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México
Maná anunció su gira “Vivir Sin Aire Tour” para celebrar 40 años de trayectoria, con conciertos en cinco estadios de Latinoamérica, horas antes de encabezar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México

Una banda que sigue haciendo historia

Además de sus logros comerciales, Maná ha roto múltiples récords dentro de la industria musical. Entre ellos destaca haber sido la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025.

La agrupación también acumula cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy y el reconocimiento Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Asimismo, recibió el homenaje como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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