‘Majo con Sabor’ revela su reacción cuando Keiko Fujimori llamó ‘guapo’ a Gabriel Calvo: “Me dio pena verla emocionada”

Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la creadora de contenido contó que buscó presentarse con respeto para evitar conflictos, aunque finalmente la situación terminó afectando su relación. ATV - Magaly TV La Firme

La influencer gastronómica ‘Majo con Sabor’, cuyo nombre real es María José Vigil Checa, decidió hablar con franqueza sobre uno de los momentos más comentados que involucran a su pareja, el actor Gabriel Calvo, y a la lideresa política Keiko Fujimori.

Durante una reciente conversación en el podcast de Magaly Medina, la creadora de contenido abordó este episodio que generó múltiples reacciones en redes sociales y en programas de espectáculos. La historia se remonta a una entrevista que Magaly Medina realizó a Keiko Fujimori, en la que la excandidata presidencial se mostró emocionada al comentar una obra artística realizada por Gabriel Calvo.

En aquel momento, la lideresa de Fuerza Popular no solo expresó su entusiasmo por el gesto creativo, sino que también dedicó palabras elogiosas hacia el actor, lo que rápidamente despertó comentarios entre los seguidores del espectáculo y la política.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Vieron junstos la entrevista

En medio de ese contexto mediático, Majo con Sabor decidió compartir cómo vivió personalmente esa situación. Según relató, ella estuvo presente cuando se difundió la entrevista y vio el momento junto al propio Gabriel Calvo. Ambos observaron las declaraciones de Keiko Fujimori, lo que permitió que la influencer pudiera formarse una opinión directa sobre la escena.

Durante la conversación con Magaly Medina, la conductora quiso saber cuál había sido su reacción al escuchar los comentarios de la política hacia el actor. La pregunta fue directa y buscaba conocer si el episodio había generado algún tipo de incomodidad dentro de la relación.

Lejos de mostrar molestia o celos, María José respondió con una reflexión que sorprendió a muchos. La influencer explicó que su primera reacción fue más bien de empatía al observar la emoción que mostraba la lideresa política durante la entrevista. “En realidad cuando tú le hiciste la entrevista sí me dio pena porque le vi la cara de emocionada pero no sabía si era real o no”, comentó con sinceridad durante el podcast.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

La creadora de contenido explicó que ese instante no se vivió como un momento incómodo dentro de su relación. Por el contrario, recordó que ambos observaron la entrevista juntos, lo que permitió tomar la situación con tranquilidad. “De hecho lo vimos juntos la entrevista con Gabo… o sea yo no soy celosa”, agregó.

Con esas palabras, la influencer dejó claro que mantiene una relación basada en la confianza con Gabriel Calvo. Para ella, el episodio no representó una amenaza ni un motivo de conflicto, sino simplemente una situación curiosa que terminó generando comentarios en el entorno mediático.

Durante el diálogo, Majo con Sabor también reflexionó sobre la reacción que puede provocar un gesto artístico como el que el actor tuvo hacia Keiko Fujimori. Según explicó, recibir una obra o un detalle creativo suele despertar emociones en cualquier persona.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

“O sea, si te hacen una obra, cualquiera se emociona”, afirmó al explicar su punto de vista. Sus palabras dejaron entrever que la influencer considera natural la reacción de la lideresa política, ya que una muestra de admiración artística puede ser interpretada como un gesto significativo para quien la recibe.

El episodio cobró notoriedad porque algunos comentarios en redes sociales interpretaron la escena como un supuesto momento de coqueteo entre el actor y la política. Sin embargo, el propio Gabriel Calvo decidió pronunciarse posteriormente para aclarar los rumores que comenzaron a circular.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.

Gabriel Calvo niega que Keiko Fujimori estaba coqueteando con él

El actor abordó el tema durante una conversación en el podcast “Nadie se salva”, donde explicó que su actitud responde simplemente al estilo cercano que mantiene con las personas que participan en su programa gastronómico.

Según detalló, su manera de interactuar con los invitados busca generar un ambiente de confianza, similar al que se vive cuando alguien recibe visitas en su propio hogar. “La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella”, señaló el actor al referirse a las interpretaciones que surgieron después de la entrevista.

Además, Gabriel Calvo explicó que su trato afectuoso no se limita a una persona en particular, sino que forma parte de la dinámica habitual de su espacio culinario. “Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa”, afirmó.

Majo con Sabor rompe el silencio sobre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo tras polémica entrevista. Captura TV - Magaly TV La Firme.