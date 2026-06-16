Los regalos más buscados para el Día del Padre Perú 2026, según Google

Los compradores de última hora encuentran alternativas para todos los presupuestos en el tradicional emporio comercial del Centro de Lima. Youtube/ Exitosa.

El Día del Padre 2026 se perfila como una de las fechas comerciales más relevantes del calendario peruano. A pocos días de la celebración, miles de familias ya comenzaron la búsqueda del regalo ideal, una tendencia que también se refleja en internet. Las consultas realizadas en Google permiten conocer cuáles son los productos y experiencias que despiertan mayor interés entre los consumidores, convirtiéndose en una radiografía de los hábitos de compra actuales.

Las cifras más recientes de Google Trends muestran que Perú se ubica entre los países de América Latina con mayor volumen de búsquedas relacionadas con esta festividad. El comportamiento del consumidor ha evolucionado en los últimos años: antes de concretar una compra, los usuarios comparan precios, revisan características, leen opiniones y evalúan alternativas disponibles tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico. En este contexto, las tendencias digitales revelan que los regalos funcionales y útiles han desplazado a los obsequios tradicionales.

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Tecnología y herramientas encabezan las búsquedas para el Día del Padre

Un papá sonriente disfruta de un momento de conexión digital en una sala moderna, rodeado de iconos tecnológicos y tarjetas de regalo, celebrando el Día del Padre con opciones de entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las categorías con mayor crecimiento destaca la tecnología para papá, un segmento que concentra buena parte de las consultas realizadas por los peruanos durante las semanas previas a la celebración. Los dispositivos inteligentes continúan ganando terreno debido a que combinan entretenimiento, productividad y conectividad.

Uno de los productos más buscados son los smartwatches o relojes inteligentes. Los usuarios muestran interés en modelos capaces de monitorear indicadores de salud como frecuencia cardíaca, calidad del sueño y actividad física diaria. Además, la posibilidad de recibir llamadas y notificaciones sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo se ha convertido en una característica especialmente valorada.

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Los audífonos inalámbricos también figuran entre las principales opciones. Las búsquedas se concentran en equipos con cancelación de ruido, una tecnología que permite aislar sonidos externos durante reuniones virtuales, viajes o momentos de ocio. La demanda de este tipo de dispositivos ha crecido impulsada por el trabajo híbrido y el consumo de contenidos digitales.

Otro de los regalos más consultados son los celulares smartphones, especialmente aquellos de gama media y alta. Los consumidores suelen priorizar características como la duración de la batería, la calidad fotográfica y la capacidad de almacenamiento. Asimismo, muchas búsquedas incluyen términos relacionados con promociones, descuentos y facilidades de pago en cuotas.

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En paralelo, los televisores Smart TV registran un aumento significativo en las consultas. Las pantallas de gran tamaño y los modelos con funciones de inteligencia artificial se posicionan como una alternativa atractiva para quienes buscan renovar el centro de entretenimiento del hogar.

Fuera del ámbito tecnológico, las herramientas para el hogar mantienen una presencia importante en las tendencias digitales. El interés por el bricolaje y las reparaciones domésticas ha impulsado las búsquedas de productos que faciliten trabajos cotidianos.

El taladro percutor inalámbrico aparece como uno de los artículos más solicitados dentro de esta categoría. Su practicidad y versatilidad para realizar trabajos en diferentes superficies lo convierten en una opción recurrente entre quienes buscan un regalo útil y duradero.

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Junto a este producto, también destacan las cajas de herramientas completas, que suelen incluir destornilladores, llaves, accesorios de medición y otros implementos básicos para realizar mantenimiento en casa.

Parrillas, moda y experiencias ganan protagonismo entre las preferencias de los usuarios

Estos son los productos que podrán encontrar los consumidores que busquen regalos para el Día del Padre en Perú. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Las celebraciones familiares continúan siendo el eje central del Día del Padre, por lo que no sorprende que las búsquedas relacionadas con gastronomía y reuniones en casa muestren un crecimiento importante en los días previos a la fecha.

Entre los términos con mayor interés destacan la caja china y las parrillas a carbón, productos asociados a almuerzos familiares y encuentros durante el fin de semana. Muchas familias buscan equipos de tamaño mediano o portátil que puedan utilizarse en patios, terrazas o espacios reducidos. Estas búsquedas suelen complementarse con accesorios de cocina como cuchillos especializados y utensilios para parrilla.

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En el sector de la moda, las zapatillas para hombre lideran ampliamente las consultas. Los consumidores muestran preferencia por modelos urbanos y deportivos que combinen comodidad y versatilidad para el uso diario. La posibilidad de recibir el producto rápidamente también influye en la decisión de compra.

Las bajas temperaturas registradas durante esta temporada han impulsado además el interés por las prendas de abrigo para hombre. Casacas impermeables, chalecos acolchados y chompas figuran entre las opciones más buscadas por quienes desean regalar una alternativa práctica para el invierno.

Otro clásico que mantiene vigencia es la billetera para hombre. Aunque se trata de un regalo tradicional, las búsquedas actuales se orientan hacia modelos fabricados con cuero y sistemas de seguridad RFID, diseñados para proteger las tarjetas bancarias frente a posibles intentos de clonación.

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Las compras de último minuto también tienen una presencia importante en las tendencias digitales. Cada vez más personas optan por servicios que permiten enviar regalos directamente al domicilio del homenajeado sin necesidad de acudir a una tienda.

En ese contexto, los desayunos delivery para el Día del Padre aparecen entre las alternativas con mayor crecimiento. Las búsquedas suelen incluir opciones con productos típicos como chicharrón, tamales, café y otros acompañamientos tradicionales que pueden ser entregados durante las primeras horas del domingo.

Asimismo, las canastas de regalo para papá continúan captando la atención de los usuarios. Estos paquetes personalizados suelen combinar diversos productos en una sola presentación, convirtiéndose en una alternativa práctica para quienes buscan sorprender a distancia o resolver una compra en poco tiempo.

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Las tendencias registradas en Google muestran que los consumidores peruanos priorizan cada vez más regalos vinculados a la tecnología, la comodidad, el hogar y las experiencias compartidas. Las búsquedas realizadas en los días previos al Día del Padre 2026 reflejan una amplia variedad de opciones que responden a distintos gustos, necesidades y presupuestos.