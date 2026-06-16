Perú

Regalos para el Día del Padre: Se podrán encontrar más audífonos y relojes, pero menos zapatos

La Cámara de Comercio de Lima revela el escenario comercial para este Día del Padre. ¿Qué importaron más los peruanos para esta fecha?

Guardar
Google icon
gente comprando zapatos en Perú
Estos son los productos que podrán encontrar los consumidores que busquen regalos para el Día del Padre en Perú. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

El Día del Padre llega este domingo 21 de junio, y a pocos días de celebrarse, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las importaciones de productos asociados a esta campaña mostraron resultados mixtos entre febrero y mayo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.

“Entre las categorías con mejor desempeño destacaron los audífonos, cuyas importaciones crecieron 209 % en valor, alcanzando US$ 24.4 millones, y 62 % en cantidad, con la adquisición de 3.9 millones de unidades. De esta manera, este producto se consolida como uno de los obsequios más demandados para esta fecha, pues el valor importado triplica los US$ 7.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025″, resaltó la CCL

PUBLICIDAD

Sin embargo, si bien los consumidores podrán encontrar amplia oferta en estos productos, en el rubro de calzado y billeteras será algo más difícil. En el primero, tanto en valor y cantidad bajaron las importaciones; mientras, en el segundo sector, las importaciones solo subieron en una ligera cantidad.

captura de precios de audifonos sony en varias páginas
Unos audífonos pueden tener diferentes precios y descuentos dependiendo del precio original que se tome en cuenta. - Crédito Composición Infobae/Captura de Yape/Captura de Sony/Captura de Promart

Más tecnológicos

¿Sabías que China concentra el 96 % de las importaciones de audífonos en el mercado peruano, consolidándose como el principal proveedor?. Mientras, Vietnam ocupa el segundo lugar con una participación de 2 %.

Asimismo, el lado de las importaciones de relojes, estas registraron un crecimiento de 50 % en valor, alcanzando los US$ 5,2 millones y de 41.2 % en volumen con 310 699 unidades importadas. China lidera el abastecimiento con el 58 % del total, principalmente con productos con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes (smartwatches) y opciones de moda accesible. Le siguen Suiza con un 26 %, Japón con 10 % y Singapur con el 2 %.

PUBLICIDAD

En el segmento de los smartwatchs, las importaciones crecieron 12 % y 23 % en valor y volumen, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2025.

Los compradores de última hora encuentran alternativas para todos los presupuestos en el tradicional emporio comercial del Centro de Lima. Youtube/ Exitosa.

“Suiza mantiene el liderazgo en el segmento de lujo y alta gama, mientras Japón mantiene su histórico legado de confiabilidad técnica y componentes de calidad, composición que refleja un mercado sumamente competitivo”, señaló el Idexcam.

Dinamismo en correas

En tanto, las correas registraron un importante dinamismo al registrar un crecimiento de 36 % con un valor de US$ 287 625, y de 150,6 % en volumen, con más de 106 mil unidades importadas. Este desempeño se explica principalmente por las compras procedentes de China, que aumentaron 137 %, mientras que las importaciones desde España crecieron 34 % e Italia 6 %.

A diferencia de otros productos analizados, el mercado de correas presenta una estructura más diversificada. Italia lidera las importaciones con el 45 % del total, seguida de China con el 40 %, y España con el 7 %, reflejando la coexistencia de proveedores orientados tanto a segmentos de mayor valor agregado como al mercado masivo.

FOTO DE ARCHIVO: Zapatillas Adidas y otros zapatos a la venta se ven en una tienda de Berlín, Alemania. 2 de mayo de 2024. REUTERS/Lisi Niesner/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Zapatillas Adidas y otros zapatos a la venta se ven en una tienda de Berlín, Alemania. 2 de mayo de 2024. REUTERS/Lisi Niesner/Archivo

Calzado cae

En contraste, las importaciones de calzado retrocedieron a dos dígitos, con caídas de 12,50 % en valor y 16,5 % en volumen. Vietnam se mantiene como líder indiscutible del sector con una participación de 31 %, seguido de China con 28 %, y Brasil con 9 %.

En tanto, las billeteras registraron desempeños mixtos con una ligera disminución de 1 % en valor y un incremento de 2 % en volumen. China concentra el 72 % de las importaciones de billeteras, seguida por Vietnam con el 12 %, India con 5 % y Colombia con 4 %.

Temas Relacionados

Día del padreCámara de Comercio de LimaRegalosperu-economia

Más Noticias

Alerta global: Perú y Chile en la mira de compradores internacionales por posible sobreexplotación del calamar gigante

La propuesta en Perú permitiría registrar 2.000 nuevos buques además de los 3.500 ya formalizados, en una pesquería que ya alcanzó el 83% de la cuota de 2026

Alerta global: Perú y Chile en la mira de compradores internacionales por posible sobreexplotación del calamar gigante

Melgar cierra un partido de práctica contra LDU, en Quito: duelo servirá de preparación con miras a la reanudación de la Liga 1 2026

Aprovechando el receso de la Copa del Mundo, los ‘rojinegros’ aceptaron una invitación para afrontar un duelo amistoso contra los ‘albos’, en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Melgar cierra un partido de práctica contra LDU, en Quito: duelo servirá de preparación con miras a la reanudación de la Liga 1 2026

¿Vendiendo hielo en el Polo Norte? No todo es culpa del marketing: cuatro factores por los que tus ventas no suben

Empresas. La segmentación, la estrategia y la creatividad de una campaña solo funcionan si están integradas con las demás variables del negocio, de acuerdo con Podera

¿Vendiendo hielo en el Polo Norte? No todo es culpa del marketing: cuatro factores por los que tus ventas no suben

Hoy clima en Piura: conoce las condiciones climáticas para este martes 16 de junio

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35 grados, la previsión de lluvia será del 6%, con una nubosidad del 31%, mientras que las ráfagas de viento serán de 39 kilómetros por hora

Hoy clima en Piura: conoce las condiciones climáticas para este martes 16 de junio

Las enfermedades que más afectan a los hombres peruanos después de los 40 años: una es una amenaza silenciosa

La recomendación médica apunta a controles periódicos para detectar a tiempo presión alta, tumores y otros males crónicos que afectan a los varones peruanos en la madurez y reducen su expectativa

Las enfermedades que más afectan a los hombres peruanos después de los 40 años: una es una amenaza silenciosa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Magistrado del JNE contradice a sus colegas y vota para que Delia Espinoza pueda votar en las elecciones

Magistrado del JNE contradice a sus colegas y vota para que Delia Espinoza pueda votar en las elecciones

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

JEE rechaza pedidos de Fuerza Popular para anular 7 mil votos de Puno a favor de Roberto Sánchez

Juntos por el Perú pide al JNE un plazo excepcional para pagar los S/3 millones de tasa por pedidos de nulidad

¿Por qué Keiko Fujimori se va del Perú en medio del proceso de segunda vuelta que aún no concluye y que mantiene en vilo a todo un país?

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”

Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

DEPORTES

Melgar cierra un partido de práctica contra LDU, en Quito: duelo servirá de preparación con miras a la reanudación de la Liga 1 2026

Melgar cierra un partido de práctica contra LDU, en Quito: duelo servirá de preparación con miras a la reanudación de la Liga 1 2026

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: duelos, horarios y canal TV de Perú

Erick Noriega dio singular opinión sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Lamentablemente sucedieron cosas”