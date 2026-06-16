Regalos para el Día del Padre: Se podrán encontrar más audífonos y relojes, pero menos zapatos

El Día del Padre llega este domingo 21 de junio, y a pocos días de celebrarse, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las importaciones de productos asociados a esta campaña mostraron resultados mixtos entre febrero y mayo de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.
“Entre las categorías con mejor desempeño destacaron los audífonos, cuyas importaciones crecieron 209 % en valor, alcanzando US$ 24.4 millones, y 62 % en cantidad, con la adquisición de 3.9 millones de unidades. De esta manera, este producto se consolida como uno de los obsequios más demandados para esta fecha, pues el valor importado triplica los US$ 7.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025″, resaltó la CCL
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Sin embargo, si bien los consumidores podrán encontrar amplia oferta en estos productos, en el rubro de calzado y billeteras será algo más difícil. En el primero, tanto en valor y cantidad bajaron las importaciones; mientras, en el segundo sector, las importaciones solo subieron en una ligera cantidad.
Más tecnológicos
¿Sabías que China concentra el 96 % de las importaciones de audífonos en el mercado peruano, consolidándose como el principal proveedor?. Mientras, Vietnam ocupa el segundo lugar con una participación de 2 %.
Asimismo, el lado de las importaciones de relojes, estas registraron un crecimiento de 50 % en valor, alcanzando los US$ 5,2 millones y de 41.2 % en volumen con 310 699 unidades importadas. China lidera el abastecimiento con el 58 % del total, principalmente con productos con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes (smartwatches) y opciones de moda accesible. Le siguen Suiza con un 26 %, Japón con 10 % y Singapur con el 2 %.
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En el segmento de los smartwatchs, las importaciones crecieron 12 % y 23 % en valor y volumen, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2025.
“Suiza mantiene el liderazgo en el segmento de lujo y alta gama, mientras Japón mantiene su histórico legado de confiabilidad técnica y componentes de calidad, composición que refleja un mercado sumamente competitivo”, señaló el Idexcam.
Dinamismo en correas
En tanto, las correas registraron un importante dinamismo al registrar un crecimiento de 36 % con un valor de US$ 287 625, y de 150,6 % en volumen, con más de 106 mil unidades importadas. Este desempeño se explica principalmente por las compras procedentes de China, que aumentaron 137 %, mientras que las importaciones desde España crecieron 34 % e Italia 6 %.
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A diferencia de otros productos analizados, el mercado de correas presenta una estructura más diversificada. Italia lidera las importaciones con el 45 % del total, seguida de China con el 40 %, y España con el 7 %, reflejando la coexistencia de proveedores orientados tanto a segmentos de mayor valor agregado como al mercado masivo.
Calzado cae
En contraste, las importaciones de calzado retrocedieron a dos dígitos, con caídas de 12,50 % en valor y 16,5 % en volumen. Vietnam se mantiene como líder indiscutible del sector con una participación de 31 %, seguido de China con 28 %, y Brasil con 9 %.
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En tanto, las billeteras registraron desempeños mixtos con una ligera disminución de 1 % en valor y un incremento de 2 % en volumen. China concentra el 72 % de las importaciones de billeteras, seguida por Vietnam con el 12 %, India con 5 % y Colombia con 4 %.
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