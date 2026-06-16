Día del Padre 2026 en Perú: cuándo se celebra y por qué millones de familias lo festejan este domingo

Los compradores de última hora encuentran alternativas para todos los presupuestos en el tradicional emporio comercial del Centro de Lima. Youtube/ Exitosa.

Cada año, millones de familias aprovechan la ocasión para reunirse, compartir un almuerzo especial, entregar regalos o simplemente agradecer a los padres por su presencia y apoyo constante. Más allá de cualquier obsequio material, la fecha representa una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y reconocer la importancia de quienes han acompañado el crecimiento de sus hijos.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en Perú?

En el Perú, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio, siguiendo una tradición adoptada por diversos países del mundo.

Este 2026, la celebración corresponde al domingo 21 de junio, jornada en la que miles de hogares peruanos rendirán homenaje a los padres mediante reuniones familiares, actividades especiales y muestras de cariño.

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A diferencia de otras fechas conmemorativas que mantienen un día fijo en el calendario, el Día del Padre cambia cada año debido a que se celebra siempre el tercer domingo del mes. Por ello, la fecha puede variar entre el 15 y el 21 de junio dependiendo del calendario anual.

La cercanía de esta celebración genera además un importante movimiento comercial en distintas ciudades del país. Centros comerciales, restaurantes, mercados y tiendas especializadas preparan promociones especiales dirigidas a quienes buscan sorprender a papá con algún detalle.

Vendedoras ofrecen regalos a compradores de última hora en el concurrido mercado de Mesa Redonda en Lima, mientras los peruanos se preparan para celebrar el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se celebra el Día del Padre cada tercer domingo de junio

Aunque muchas personas asocian la fecha con almuerzos familiares y regalos, el verdadero propósito del Día del Padre va mucho más allá de una celebración comercial.

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La jornada busca reconocer el papel fundamental que desempeñan los padres en la formación, educación y bienestar emocional de sus hijos. Se trata de una ocasión destinada a valorar el esfuerzo diario de quienes trabajan, acompañan, orientan y brindan apoyo a sus familias.

A lo largo de los años, la figura paterna ha evolucionado significativamente. Actualmente, los padres participan de manera más activa en la crianza, comparten responsabilidades domésticas y mantienen una presencia más cercana en la vida cotidiana de sus hijos.

Por ello, esta fecha también representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paternidad responsable y el impacto positivo que tiene en el desarrollo de niños y jóvenes.

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Un poster informativo sobre el Día del Padre en Perú, mostrando la fecha oficial y su origen, se presenta en un ambiente hogareño con un desayuno y un regalo listos para la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del Día del Padre y la historia que dio inicio a esta tradición

La historia moderna del Día del Padre se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, una mujer que deseaba rendir homenaje a su padre, William Jackson Smart, un veterano de guerra que quedó viudo y asumió la crianza de sus seis hijos sin ayuda.

Inspirada por el éxito que había alcanzado el Día de la Madre, Sonora consideró que los padres también merecían una fecha especial para reconocer su dedicación y sacrificio.

Su propuesta comenzó a ganar apoyo en distintas comunidades estadounidenses hasta consolidarse como una celebración nacional. Con el paso de los años, numerosos países adoptaron la festividad, estableciendo el tercer domingo de junio como la fecha oficial para homenajear a los padres.

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Desde entonces, la celebración se ha expandido por gran parte del mundo y se ha convertido en una de las jornadas familiares más importantes del calendario.

Sonora Smart Dodd impulsó el Día del Padre para homenajear a su padre, William Jackson Smart, quien crió solo a sus seis hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo celebran los peruanos el Día del Padre

En el Perú, la celebración suele estar marcada por reuniones familiares y actividades destinadas a compartir tiempo de calidad con los seres queridos.

Muchas familias organizan desayunos especiales, almuerzos en restaurantes o encuentros en casa donde el protagonista principal es el padre. También son comunes las parrilladas, reuniones con familiares cercanos y salidas recreativas.

Los colegios suelen participar activamente en la celebración mediante actuaciones artísticas, elaboración de tarjetas, manualidades y mensajes especiales preparados por los estudiantes.

Asimismo, las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para expresar cariño y agradecimiento. Cada año, miles de usuarios comparten fotografías, videos y mensajes dedicados a sus padres, recordando experiencias significativas o resaltando enseñanzas que marcaron sus vidas.

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Para algunas familias, la fecha adquiere además un significado especialmente emotivo cuando el padre ya no está presente. En esos casos, el día se convierte en una oportunidad para recordar su legado, sus enseñanzas y los momentos compartidos.

Una familia alegre se relaja en un parque soleado, donde el padre aplica protector solar a su hija, mientras la madre sostiene los tubos y el hijo juega con un frisbee amarillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué regalos suelen recibir los padres en su día

Durante las semanas previas al Día del Padre, los comercios registran un importante incremento en la demanda de productos destinados a esta celebración.

Entre los regalos más populares figuran las billeteras, relojes, perfumes, prendas de vestir, accesorios tecnológicos, herramientas y artículos personalizados.

Sin embargo, las tendencias han cambiado en los últimos años. Actualmente, muchas personas prefieren regalar experiencias antes que objetos materiales. Cenas familiares, viajes cortos, entradas para eventos deportivos o actividades recreativas han ganado popularidad como alternativas para celebrar la fecha.

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Especialistas coinciden en que el valor del regalo no depende de su costo económico, sino del significado que tiene para quien lo recibe.

Por ello, incluso pequeños gestos como una carta escrita a mano, una fotografía familiar o una reunión sorpresa suelen convertirse en recuerdos imborrables para muchos padres.

Vendedoras ofrecen regalos a compradores de última hora en el concurrido mercado de Mesa Redonda en Lima, mientras los peruanos se preparan para celebrar el Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)