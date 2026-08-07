Plaza Vea cerrará tiendas de manera anticipada el miércoles 12 de agosto en todo el Perú: este será el nuevo horario

Plaza Vea informó que sus locales cerrarán antes de lo habitual en todo el país y pidió a sus clientes anticipar compras y pedidos online. La medida será temporal. Foto: Google Maps

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Plaza Vea informó que modificará temporalmente el horario de atención de sus establecimientos a nivel nacional debido a una jornada especial dirigida a sus colaboradores. La cadena de supermercados precisó que el miércoles 12 de agosto sus locales atenderán hasta una hora determinada, por lo que recomendó a sus clientes realizar sus compras con anticipación.

A través de un comunicado, la empresa señaló que sus tiendas cerrarán antes de lo habitual y pidió a los usuarios tomar previsiones para sus adquisiciones presenciales y pedidos realizados por canales digitales. La medida será aplicada en todos sus locales del país y no representa un cambio permanente en sus horarios de funcionamiento.

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Tiendas atenderán hasta las 7:00 p.m.

Según informó Plaza Vea, sus establecimientos a nivel nacional brindarán atención únicamente hasta las 7:00 p.m. del miércoles 12 de agosto. La compañía explicó que esta modificación responde a una actividad especial para sus trabajadores, aunque no detalló la naturaleza de la jornada.

“El miércoles 12 de agosto, nuestras tiendas a nivel nacional atenderán hasta las 7:00 p.m., ya que realizaremos una jornada especial con nuestros colaboradores”, indicó la empresa en el comunicado difundido a sus clientes.

Comunicado de Plaza Vea sobre el cambio en su horario del miércoles. Foto: Plaza Vea/Instagram

Asimismo, la cadena recomendó adelantar las compras o recoger los pedidos realizados mediante sus plataformas digitales antes del horario de cierre excepcional. Plaza Vea recordó que al día siguiente sus establecimientos retomarán su atención habitual.

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Plaza Vea mantiene su peso dentro del mercado peruano

Plaza Vea continúa siendo uno de los principales formatos del negocio de supermercados en Perú. La marca pertenece a Supermercados Peruanos, compañía del grupo Intercorp que también opera las cadenas Mass y Vivanda.

De acuerdo con datos de Euromonitor International, en 2025 Supermercados Peruanos concentró el 47,46% del valor de ventas del canal de supermercados peruano, ubicándose como el operador con mayor participación. Dentro de este grupo, Plaza Vea representó el 12,61% del mercado, mientras que Mass alcanzó el 25,87%.

El crecimiento de los formatos de descuento ha sido uno de los factores que ha cambiado la competencia en el sector. En ese segmento, Mass alcanzó cerca del 88% del valor de ventas de las tiendas de descuento en Perú durante 2025, consolidándose como el principal motor de expansión de Supermercados Peruanos.

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Plaza Vea mantiene una posición relevante en el mercado peruano de supermercados y forma parte de Supermercados Peruanos, empresa de Intercorp que también gestiona las marcas Mass y Vivanda. Foto: Google Maps

Intercorp, Cencosud y Falabella concentran el negocio

El mercado peruano de supermercados se encuentra dominado principalmente por tres grandes grupos empresariales. Según Euromonitor, Supermercados Peruanos, Cencosud Retail Perú y Falabella concentran la mayor parte de las ventas del sector, aunque sus posiciones varían según el formato analizado.

Cencosud Retail Perú, propietario de Wong y Metro, alcanzó una participación conjunta de 23,33%. En tanto, Tottus, perteneciente al grupo Falabella, registró 20,60% en la medición citada, mientras que otros operadores reunieron una participación mucho menor y fragmentada.

En el segmento de hipermercados, la concentración es incluso mayor: Supermercados Peruanos lideró con 53%, seguido por Tottus con 35% y Cencosud Retail Perú con la participación restante. Estas cifras muestran la relevancia que mantienen los grandes grupos del retail peruano en un mercado donde los formatos de descuento vienen ganando espacio.

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Finalmente, Plaza Vea indicó que sus clientes podrán acudir nuevamente a sus tiendas en el horario habitual desde el jueves 13 de agosto, manteniendo su propuesta comercial basada en “precios bajos de todos los días”. La empresa agradeció la comprensión de los consumidores frente a esta modificación temporal.