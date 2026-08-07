Vecinos denuncian presencia de aguas negras y espuma en el Río Rímac. (Foto: RPP)

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Por segundo día consecutivo, el río Rímac apareció con aguas de tono oscuro y espuma a la altura del puente Trujillo, en el límite entre el Cercado de Lima y el distrito del Rímac, lo que llevó a vecinos y visitantes a exigir una intervención inmediata y explicaciones sobre el motivo detrás de esta posible amenaza ambiental.

Según RPP, a espaldas de Palacio de Gobierno un grupo de transeúntes se detienen a observar “con mucho asombro” el color del agua del río Rimac, uno de los principales afluentes de Lima. El mismo reporte recogió un pedido para que las autoridades evalúen “las características del agua”, determinen las causas del hecho y midan su impacto.

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En el lugar, un vecino vinculó el episodio con posibles daños ambientales más amplios “¿Cómo es posible?”, cuestionó. Durante su intervención, el vecino limeño también cuestionó la ausencia de funcionarios en la zona “¿Dónde está ministro, ministro, usted es el ministro del Ambiente, dónde está?”.

El residente también apuntó a las autoridades municipales: “¿Dónde está el alcalde del Rímac, de Lima? ¿Dónde están las autoridades, señor?” Y planteó que se identifique a los responsables por el cambio de coloración del río: “Hay un responsable que se investigue y se le castigue duramente con cárcel, con una multa fuerte”.

Corresponden al primer año de aplicación del Decreto Supremo N.° 014-2025-MIDAGRI, que declaró de interés nacional la restauración de la cuenca y encargó a la ANA coordinar las intervenciones. Foto: Andina

Según RPP la Autoridad Nacional del Agua afirmó que “en las próximas horas” se tendrá un primer reporte sobre lo que está ocurriendo con las aguas del río Rímac.

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Proyectos por S/ 3.500 millones para recuperar el río Rímac

La recuperación de la cuenca del río Rímac avanza con una cartera de nueve proyectos priorizados que demandarán una inversión superior a S/ 3.500 millones, iniciativa con la que se busca mejorar las condiciones ambientales, fortalecer la seguridad hídrica y garantizar el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que la cartera validada reúne nueve proyectos de carácter multisectorial orientados a mejorar la calidad del agua, ampliar los servicios de agua potable y saneamiento, restaurar ecosistemas degradados, reforzar la regulación hídrica y disminuir los riesgos asociados a inundaciones y movimientos de masa.

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Entre las intervenciones consideradas figuran la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote, además de proyectos para recuperar servicios ecosistémicos en microcuencas impactadas por pasivos ambientales mineros. También se incluyen obras destinadas al control de la erosión de suelos y al fortalecimiento de la regulación del recurso hídrico.

La ANA señaló que la cartera validada comprende nueve proyectos para mejorar la calidad del agua, ampliar el acceso a agua y saneamiento, restaurar ecosistemas y reducir el riesgo de inundaciones. Foto: Actualidad Ambiental

Como parte de la implementación de la estrategia, la ANA conformó un Equipo Técnico Multidisciplinario encargado de coordinar y supervisar las acciones vinculadas a la restauración de la cuenca, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas.

Asimismo, la entidad consolidó mecanismos de articulación con la PCM, diversos ministerios, la ANIN, el OEFA, Sedapal y otras entidades relacionadas con el proceso. La designación de puntos focales permitirá hacer seguimiento a las intervenciones y avanzar en la elaboración de una hoja de ruta para la recuperación integral del río Rímac.

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