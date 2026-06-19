Avalancha en el nevado Tocllaraju: hallan cuerpo del segundo extranjero fallecido en Áncash

La avalancha en el nevado Tocllaraju cobró la vida del mexicano Daniel Navarro y su esposa Sandra Devo Covone. (Foto composición: Infobae Perú/IG: 6@sandra.covone)

La tragedia ocurrida en el nevado Tocllaraju, en la región Áncash, sumó un nuevo capítulo este jueves con el hallazgo del cuerpo de Daniel Navarro Arenas, ciudadano mexicano que permanecía desaparecido tras la avalancha registrada durante una expedición de montaña. Con este hallazgo, las autoridades y equipos especializados dieron por concluidas las labores de búsqueda y recuperación de las víctimas.

La emergencia se produjo en la madrugada del último miércoles, cuando un desprendimiento de nieve sorprendió a tres montañistas que ascendían hacia la cumbre de esta conocida montaña ubicada en la provincia de Huaraz. El accidente dejó dos fallecidos y un sobreviviente que logró pedir ayuda pese a las difíciles condiciones del terreno.

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Los trabajos de rescate se desarrollaron durante más de un día en una zona de alta complejidad geográfica, marcada por bajas temperaturas, acumulación de nieve y el riesgo constante de nuevas avalanchas. Las operaciones contaron con el apoyo de especialistas en rescate de montaña y un helicóptero de la Policía Nacional.

Logran rescatar con vida a peruano atrapado tras una avalancha en el nevado Tocllaraju. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Difusión/Freeman.la)

Hallan a la segunda víctima mortal de la avalancha en Tocllaraju

De acuerdo con la información brindada por la Asociación de Guías de Montaña del Perú a RPP Noticias, el hallazgo del cuerpo de Daniel Navarro Arenas se produjo luego de una jornada de búsqueda en alta montaña. Los rescatistas mantuvieron el operativo pese a la complejidad del terreno y a las condiciones del clima, que elevaron el peligro de que se registraran nuevos desprendimientos de nieve.

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Un día antes, los equipos de búsqueda recuperaron el cuerpo de Sandra Covene, ciudadana canadiense y esposa de Navarro Arenas, quien también murió a consecuencia del desprendimiento ocurrido en la montaña. Con el hallazgo del segundo fallecido, la operación de búsqueda y recuperación se dio por concluida, según el reporte.

Una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Áncash, dejó dos montañistas fallecidos y un guía herido que permanece atrapado a más de 6.000 m.s.n.m. El sobreviviente logró emitir una alerta satelital, lo que activó un operativo de rescate en medio de condiciones extremas. Fuente: TV Perú Noticias

En una información previa sobre el caso, la Asociación de Guías de Montaña del Perú precisó que la avalancha se produjo en la madrugada, aproximadamente a las 5:40 a. m., cuando el grupo ascendía hacia la cumbre. Según esa versión, el desprendimiento ocurrió cerca del denominado “hombro” del nevado, a unos 5.400 metros de altitud, y sepultó a los tres montañistas.

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Las labores de rescate se desarrollaron con el apoyo de un helicóptero de la Policía, de acuerdo con lo señalado en el reporte. En paralelo, la Asociación de Guías de Montaña del Perú cuestionó la demora en la llegada del apoyo aéreo y sostuvo que el rescate pudo realizarse con mayor rapidez.

Único sobreviviente continúa bajo observación médica en Huaraz

El único sobreviviente del accidente fue identificado como Florentino Caldua, guía de montaña peruano de 35 años, quien permanece internado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Según el diagnóstico difundido, presenta condición de policontuso y una lesión en la rodilla.

El hospital informó que el paciente se encuentra estable, aunque continúa bajo observación médica. Los reportes preliminares indicaron que Caldua quedó sepultado hasta la altura del pecho por unos cinco minutos. Luego logró salir por sus propios medios, caminar y, posteriormente, fue rescatado.

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Montañistas ascienden una empinada ladera nevada del Nevado Tocllaraju, donde una avalancha reciente sepultó a tres alpinistas, dejando dos fallecidos y un guía herido.

De acuerdo con la Asociación de Guías de Montaña del Perú, tras conocerse la emergencia, el propio Caldua emitió una alerta mediante un equipo de comunicación satelital, lo que permitió activar el operativo. La asociación solicitó el envío de un helicóptero debido a que el acceso por tierra hasta la zona del accidente demanda entre 12 y 15 horas de caminata en terreno de alta montaña.

En el reporte también se indicó que un equipo de cuatro rescatistas logró llegar hasta el lugar donde se encontraba el sobreviviente, pese a las dificultades del clima y la geografía. Mientras el guía se recupera en el hospital, las autoridades y equipos especializados completaron las tareas en la zona del Tocllaraju, donde el riesgo y la acumulación de nieve siguieron marcando el ritmo del operativo.

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