“Todavía tiene mucho por dar”: Jorge Bermúdez recomienda a Universitario apostar por Matheus Uribe, ex seleccionado colombiano

El notable exjugador de la selección colombiana y Boca Juniors, Jorge Bermúdez, exhortó a Universitario a ir por Matheus Uribe. Crédito: X Denganche.

Universitario de Deportes continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de fortalecer un plantel que buscará revalidar el título nacional durante el segundo semestre. Luego de concretar las incorporaciones de Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz, la directiva estudiantil mantiene abierta la búsqueda de un volante extranjero que aporte experiencia, liderazgo y jerarquía a la escuadra dirigida por Héctor Cúper.

Uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Matheus Uribe. El experimentado mediocampista colombiano, actualmente en Atlético Nacional, aparece entre las principales alternativas que maneja la institución merengue para reforzar la zona medular. Su posible llegada ha generado expectativa tanto en Perú como en Colombia, donde una voz autorizada como la de Jorge Bermúdez considera que sería una incorporación de primer nivel.

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En diálogo con ‘Denganche’, el histórico defensor colombiano y multicampeón con Boca Juniors respaldó la opción de ver a su compatriota vestido de crema y destacó las cualidades que todavía conserva pese a sus 35 años.

Matheus Uribe es una opción de fichaje para Universitario de Deportes.

“Para la ‘U’ sería una gran noticia que llegue Matheus Uribe. Es un profesional a carta cabal, que futbolísticamente todavía tiene mucho por dar”, señaló el popular ‘Patrón’.

Las palabras de Bermúdez cobran especial relevancia por el recorrido que ha tenido Uribe a lo largo de su carrera. El volante ha defendido las camisetas de Envigado, Deportes Tolima, Atlético Nacional, América de México, Porto de Portugal y Al Sadd de Catar, además de convertirse durante años en una pieza habitual de la selección colombiana.

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El exzaguero también describió el perfil futbolístico del mediocampista y explicó por qué considera que encajaría en el esquema del conjunto ‘crema’. “Es un ‘8’, que se suelta. No es un cabeza de área (‘6’). Le da categoría a sus equipos. Pisa el área, ayuda en el equilibrio defensivo y es un líder sano”, sostuvo.

Universitario interesado en mundialista con Colombia que tiene millonaria cláusula.

Las opciones de volante para Universitario

Si bien Matheus Uribe es uno de los nombres que más seduce en Ate, no es la única alternativa que se encuentra sobre la mesa. La dirigencia continúa evaluando distintas posibilidades para reforzar el mediocampo, una zona que Héctor Cúper considera clave para potenciar el funcionamiento colectivo del equipo.

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De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Universitario ya tiene identificadas dos opciones principales para ocupar la plaza de volante extranjero.

“Silveira no se va a quedar en Universitario. Para mí la ‘U’ toma una decisión sobre el volante extranjero. Está lo de Matheus Uribe, que entiendo están conversando para ver lo económico; y la otra opción es la de Esteban Rolón, quien es la opción más cercana de Cúper”, explicó.

Esteban Rolón construyó una carrera que combina experiencia europea y protagonismo en el fútbol argentino. Su nombre ahora aparece en la agenda de Universitario para reforzar el mediocampo. (Aldosivi)

Los fichajes de Universitario para el segundo semestre

Universitario parece decidido a corregir algunas de las carencias detectadas durante la primera parte de la temporada y por ello ha apostado por reforzar varias posiciones del campo. La dirigencia entiende que el margen de error es reducido y que el equipo necesita más variantes para sostener la lucha por el campeonato.

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En ese contexto, el club ya aseguró el retorno de Jordan Guivin, quien afrontará una segunda etapa con la camiseta crema tras su paso por ADT. Asimismo, cerró la incorporación de Adrián Quiroz para fortalecer la volante y concretó uno de los movimientos más resonantes del mercado peruano con la llegada de Gianluca Lapadula.

El delantero ítalo-peruano está llamado a convertirse en una de las principales referencias ofensivas del equipo, mientras que Guivin y Quiroz apuntan a incrementar la competencia interna en la mitad de la cancha. Sin embargo, la búsqueda de un mediocampista extranjero de jerarquía continúa siendo una prioridad.

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Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario. Crédito: Universitario de Deportes.