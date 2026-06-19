Maricielo Effio responde tras polémico live en TikTok con joven con discapacidad: "No soy ninguna doble cara, me baño en aceite"

Maricielo Effio quedó en el centro de una controversia en TikTok tras pedir que un joven con discapacidad abandonara una batalla en vivo.

La actriz peruana Maricielo Effio quedó en el centro de una controversia en redes sociales tras forzar la salida de un joven con discapacidad de una batalla en vivo en TikTok, al priorizar la protección de sus logros acumulados en la plataforma por encima de la continuidad de la competencia.

El episodio fue ampliamente difundido y generó una reacción negativa entre usuarios de distintas plataformas digitales. La situación se produjo durante una “batalla” —dinámica habitual de TikTok en la que dos usuarios compiten en vivo por el apoyo de sus seguidores a través de regalos virtuales— en la que Maricielo Effio se enfrentó a un joven con discapacidad.

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Al inicio de la transmisión, la actriz mostró una actitud de aparente solidaridad y pidió a su audiencia que lo respaldara. Sin embargo, también les solicitó que no le enviaran regalos que pudieran hacerla perder sus “wines”, término que en la plataforma designa la racha de victorias acumuladas.

"Vamos a batallar, pero quiero decirle a mi gente algo. No me dejen perder mis wines, pero apoyémoslo a él. Necesito ganar, no me dejen perder mis wines. Que gane él, pero no tiremos nada“, expresó Maricielo Effio durante la transmisión. La frase generó confusión entre los espectadores, quienes no lograron interpretar con claridad si la intención de la actriz era genuinamente solidaria o si priorizaba sus propios intereses dentro de la plataforma.

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Maricielo Effio anunció su regreso a la actuación con un show de stand-up comedy en Miami. TikTok

La tensión en el live y la ola de críticas

La situación escaló cuando Effio insistió en que el joven cortara la batalla, pese a la resistencia de este. “Puedes cortar la batalla, porfa. No córtala, córtala, porfa. Necesito que la cortes, ya no puedo batallar“, se escuchó decir a la actriz. El joven, según los registros del live, manifestó que no quería retirarse, lo que derivó en un desenlace que los usuarios calificaron de inapropiado.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Algunos de los comentarios que se dieron: “Por 9 wines, ¿es en serio? Se pasó”, “A eso se llama envidia y egoísmo”, “Es una arrogante” y “Qué mala, cómo puede hacer eso solo por conveniencia de dinero, fama y wins”.

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Otros usuarios apuntaron: “Los win no significan nada más que las batallas ganadas, no entiendo la manía de querer conservarlos” y “Que gane él, pero yo no quiero perder, ¿cómo así?”. El episodio involucró también a otros creadores de contenido, que se sumaron a las críticas contra la actriz.

La defensa de Effio: su cuenta estaba en riesgo

Ante la presión pública, Effio decidió dar la cara y ofrecer su versión de los hechos. La actriz negó haber actuado con mala fe y sostuvo que su intervención tuvo una motivación específica vinculada al estado de su cuenta en la plataforma. “Yo no soy ninguna doble cara. Me pueden decir lo que sea, yo me baño en aceite, porque la perversión de la gente es muy fuerte”, afirmó.

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La artista también rechazó la lectura de que hubiera dejado al joven en una posición incómoda o sin consideración. “No lo dejé hablando solo. No, le dije que por favor no podía seguir jugando, pero no con una falta de humanidad. Hay fotos en diálogos. Hay una foto donde se ve lo que él está diciéndole a su gente en ese live”, declaró, insinuando que existirían registros que respaldarían su versión del intercambio.

Una captura de pantalla muestra la transmisión en vivo de TikTok donde Maricielo Effio y un joven con discapacidad participan en un intercambio que generó controversia.

Dos años en Miami de Maricielo Effio

El episodio se produce en el marco de una nueva etapa en la vida de Maricielo Effio, de 50 años, quien lleva aproximadamente dos años radicada en Miami, Estados Unidos, tras alejarse de la televisión peruana. En ese contexto, las transmisiones en vivo en TikTok se convirtieron en una de sus principales actividades públicas en el exterior.

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La situación comenzó a cambiar cuando Effio anunció su regreso a los escenarios con un show de stand-up comedy titulado “Manual para sobrevivir en Miami”, presentado el 1 de mayo en el Teatro Trail de esa ciudad junto a la también actriz peruana Carla Chuiman.

El espectáculo, basado en sus propias experiencias como migrante, marcó su reincorporación al trabajo artístico después de años de sacrificio. "Eso no me avergüenza, eso me hace más grande, más valiente y más humana“, expresó la artista al referirse a las etapas difíciles que atravesó en el extranjero.

Effio no descarta un regreso a la televisión peruana, aunque por ahora mantiene su prioridad en consolidar su carrera en Estados Unidos. La polémica del live en TikTok llega en un momento en que la actriz intentaba reconstruir su perfil público desde la plataforma digital, lo que amplificó el impacto de las críticas entre su comunidad de seguidores.

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