Javier Rabanal formó a Ismael Saibari, astro de Marruecos en el Mundial 2026, y se rindió ante su proyección: “Es de primer nivel”

Marruecos sorprendió en los primeros compases de la Copa del Mundo 2026 al desafiar de igual a igual a Brasil. Aquella presentación acabó en una igualada a uno, aunque el resultado fue lo de menos ante la irrupción de Ismael Saibari, el anotador africano que revolucionó el juego y que está en agenda del FC Bayern para el siguiente periodo.
Aunque ha sacado candidatura para ser uno de los astros a seguir en el futuro, hace no mucho Saibari fue un centrocampista rechazado que encontró arropo, comprensión y confianza en las canteras del PSV. Allí coincidió con Javier Rabanal, actual entrenador de Cusco FC, quien fue uno de sus técnicos en las canteras y que hoy luce orgulloso de la irrupción del marroquí.
PUBLICIDAD
En un reportaje con MARCA, el entrenador español valoró la inmediata evolución de Ismael toda vez que destacó su fuerza, velocidad y clase, la misma que lo posicionó como un futbolista distinto dentro del Jong-PSV.
“Por entonces jugaba más tirado a banda, aunque le gustaba pisar zonas interiores. Es un futbolista con mucha potencia, con una gran arrancada, pero no exento de calidad. Desde su ‘estreno’ contra el FC Eindhoven demostraba una calidad diferente", apuntó Rabanal con precisión.
En la actualidad, Saibari ha roto el techo de cristal transformándose en un goleador por excelencia pese a su demarcación. Esa nueva versión, sin embargo, no inquieta a Rabanal: “Su rendimiento en líneas generales no me sorprende, porque se le atisbaba un gran potencial, pero sus números sí. Son sorprendentemente altos”.
PUBLICIDAD
“Es de primer nivel. Parece que es un jugador de potencia lineal, pero no. Puede frenar y salir, cambia de dirección, es creativo en el regate... y, desde bien joven, ve muy clara la portería", sumó Javier Rabanal, acaso de los entrenadores que más caló en la formación de Ismael.
Saibari impresiona
Ismael Saibari nació en la ciudad de Barcelona, aunque desde pequeño manifestó una profunda identificación con Marruecos gracias a sus raíces familiares. Esta conexión lo llevó a defender los colores marroquíes en todas las categorías juveniles hasta integrarse a la estructura principal.
Durante su adolescencia, Saibari tomó la decisión de dedicarse al fútbol profesional. En ese trayecto, enfrentó obstáculos significativos como el rechazo del Anderlecht, donde no fue aceptado debido a su condición física, lo que marcó una etapa difícil en su formación.
PUBLICIDAD
Después de la experiencia en Anderlecht, logró un breve paso por las divisiones formativas del Genk. No obstante, nuevamente las dificultades físicas impidieron su permanencia en el club. A pesar de estos contratiempos, mantuvo su convicción y continuó persiguiendo sus sueños deportivos.
En el año 2020, el Jong PSV realizó una apuesta por Saibari, invirtiendo la suma de 200.000 euros para incorporarlo a sus filas. Su desarrollo aún no estaba completo, pero el técnico Roger Schmidt le otorgó la oportunidad de debutar en la Eredivisie, anticipando su potencial.
El rendimiento inicial de Ismael Saibari en la máxima categoría neerlandesa no cumplió con las expectativas, por lo que se decidió enviarlo al plantel de reserva. Allí coincidió con Ruud van Nistelrooy y Javier Rabanal, quienes trabajaron intensamente con él para potenciar sus habilidades y fortalecer su juego.
PUBLICIDAD
Con una versión futbolística renovada, Saibari regresó al primer equipo del PSV bajo la conducción de Peter Bosz. Su explosión definitiva en el club ha generado expectativas sobre un inminente traspaso al FC Bayern, impulsado por su notable proyección y crecimiento profesional.
Más Noticias
A qué hora juega México vs Corea del Sur en Perú: partido por fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026
El Estadio Akron albergará el choque entre dos escuadras decididas a asegurar su pase a la siguiente fase del torneo. Revisa el cronograma
Canadá aplasta a Qatar con un 6-0 histórico y sella su primera victoria en un Mundial FIFA
Con hat-trick de Jonathan David y un dominio absoluto durante los 90 minutos, Canadá goleó a Qatar por la fecha 2 del Grupo B del Mundial FIFA 2026. Ambas selecciones llegaban al partido tras empatar en su debut, con la clasificación a la siguiente ronda como único objetivo
Entradas de la Copa Latina de Vóley 2026: precio y venta para los partidos de la selección peruana en cuadrangular
Los boletos para el cuadrangular internacional ya están disponibles. Conoce todos los detalles para asistir y alentar a la ‘blanquirroja’ en sus duelos ante Venezuela y Argentina
Santiago Arias descarta su salida de Cienciano tras posible interés de Universitario: “Estoy muy contento en el club”
El volante de Cienciano se refirió a las versiones que lo vinculan con Universitario y afirmó que está “muy contento” en el club cusqueño.
“Todavía tiene mucho por dar”: Jorge Bermúdez recomienda a Universitario apostar por Matheus Uribe, ex seleccionado colombiano
El ‘Patrón’ no dudó en exhortar a la directiva ‘crema’ a avanzar con las negociaciones con el actual mediocampista de Atlético Nacional de Medellín
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD