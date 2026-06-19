Santiago Arias descarta su salida de Cienciano tras posible interés de Universitario: “Estoy muy contento en el club”

El uruguayo cuenta que conversó con la directiva y puso una condición clara: salir del club si no entra en los planes, con una desvinculación que evite pérdidas económicas para Cienciano (Cienciano)

Santiago Arias, mediocampista de Cienciano, tomó la palabra en medio de los comentarios que lo colocan fuera del club cusqueño y cerca de Universitario de Deportes. El uruguayo, además, atraviesa un presente destacado tras su actuación en la última jornada del campeonato, partido en el que marcó un gol y dio una asistencia, aportes que lo convirtieron en uno de los nombres más mencionados del cuadro imperial.

El futbolista valoró el rendimiento del equipo que asumió ese encuentro y subrayó que, más allá de los resultados individuales, lo que más resalta es el trabajo colectivo. En ese contexto, se mostró a gusto en la institución y enfatizó su compromiso con el escudo, al mismo tiempo que explicó que todavía no definió qué ocurrirá con su continuidad de cara al Torneo Clausura.

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La respuesta de Arias ante los rumores sobre Universitario

El volante uruguayo valoró su actuación reciente y puso el foco en el trabajo grupal. Para Arias, la respuesta del plantel en una plaza exigente fue uno de los puntos más destacados. (Cienciano)

Arias se pronunció de manera directa cuando se le consultó por las versiones que hablan de una eventual desvinculación de Cienciano con destino a Universitario. En su respuesta, evitó dar por cerrada cualquier decisión y puso el foco en cómo se siente dentro del plantel. “Todos saben que yo estoy muy contento en el club, aún no está 100% confirmado (que me vaya) pero yo estoy muy feliz acá”, indicó.

El mediocampista también insistió en que, mientras siga perteneciendo a la institución, su prioridad es rendir en la cancha cada vez que le toque. En sus declaraciones, señaló que su actitud no cambia por el ruido externo ni por la competencia que se esté disputando. “Siempre trato de entregarme siempre al máximo por esta institución. Sea la Copa, Liga 1 o lo que sea siempre daré mi 100 %”, agregó.

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La intervención pública del jugador se dio en un momento de atención para el cuadro cusqueño, que busca sostener su rendimiento en el tramo que viene. Con el Torneo Clausura en el horizonte, la situación de algunos futbolistas queda bajo análisis, y el nombre de Arias quedó instalado por el contraste entre su último aporte y la incertidumbre sobre su continuidad.

Un gol, una asistencia y un mensaje sobre el plantel alterno

El futuro del mediocampista uruguayo sigue abierto. Aunque reconoció que no existe una definición sobre su continuidad, dejó claro que mantiene una buena relación con el comando técnico. (Cienciano)

Más allá de las versiones sobre su futuro, Arias habló desde lo que acaba de producir ante Binacional por la Copa de la Liga 2026: una jornada en la que se destacó con un gol y una asistencia. En ese balance, puso énfasis en el desempeño del grupo que asumió el partido y en la dificultad del escenario.

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“Estoy muy contento en el club. Siempre me brindo al máximo por este escudo y por esta institución, a la que le tengo mucho cariño. A veces las cosas no se dan, pero en ese partido pude anotar. Estoy feliz, no solo por el gol y la asistencia, sino porque los chicos hicieron un gran trabajo. El equipo alterno respondió muy bien en una plaza complicada”, señaló.

El volante remarcó que su satisfacción no se limitó a lo que aportó en ataque, sino a la imagen general del conjunto que afrontó el encuentro. En su lectura, el rendimiento del plantel alterno dejó una señal interna, con jugadores que aprovecharon el espacio para mostrarse y responder cuando les tocó.

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Ese punto, según su propio testimonio, se enlazó con el sentimiento que mantiene hacia Cienciano. Arias reiteró que se siente identificado con la institución cusqueña, y que su postura deportiva se sostiene en la idea de aportar cada vez que el cuerpo técnico lo utilice.

Conversaciones con el técnico y la propuesta que llevó a la directiva

Lejos de buscar una cesión, el volante explicó que propuso una salida definitiva en caso de perder protagonismo. Su intención era no generar costos adicionales para la institución. (Cienciano)

En paralelo, Arias reconoció que todavía no mantuvo una charla con el entrenador para aclarar su panorama con vistas al Torneo Clausura, aunque describió el vínculo con el comando técnico como positivo. En sus palabras, por ahora no hubo diálogo específico sobre lo que ocurrirá en el siguiente tramo del campeonato. “No he hablado con el técnico. Nos llevamos muy bien, pero todavía no hemos conversado sobre lo que viene para el Clausura”, comentó.

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El futbolista también reveló que, semanas atrás, conversó con los directivos del club para plantear un escenario concreto si no era considerado dentro de los planes deportivos. Según explicó, su intención fue evitar que la institución asumiera una carga salarial si el desenlace terminaba siendo una salida sin protagonismo.

“Hablé con la dirigencia y les dije que, si no me iban a tomar en cuenta, prefería irme. No quería salir a préstamo porque no buscaba que el club asumiera una pérdida con mi salario. Me considero un jugador que no gana poco y por eso planteé la desvinculación”, concluyó.

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En la misma línea, Arias precisó que la alternativa que puso sobre la mesa no fue la de marcharse cedido, sino la de rescindir en caso de que quedara fuera del proyecto deportivo. “Lo que había conversado con la directiva es que me dejen ir si no me van a tener en cuenta, nunca hubo una solicitud de préstamo porque siempre prefiero que el club no tenga una pérdida de salario”, expresó.

Y agregó, sobre las condiciones en las que se daría una salida: “Era una salida el no seguir en el Clausura, claramente no quería que el club tenga ese gasto sino que el club que me quiera tenga ese gasto en caso me quiera”.

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