Perú

El repunte de Keiko Fujimori fractura la alianza: Antauro Humala marca distancia de Roberto Sánchez

El líder etnocacerista afirmó que los actores políticos que se sumaron a la candidatura de Roberto Sánchez en la segunda vuelta tuvieron escasa incidencia electoral y terminaron alejando al proyecto original

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Este es un reportaje noticioso de ATV. Se observa a un hombre manipulando objetos en un vehículo. El reportaje cubre declaraciones de Antauro Humala, quien es mostrado hablando al aire libre y en un balcón. Se presenta a José Domingo Pérez con una cita y un gráfico de audio. También se informa sobre decisiones del Jurado Electoral Especial sobre pedidos de nulidad de Estados Unidos y Argentina.

Las tensiones dentro del bloque político que respaldó a Roberto Sánchez durante la campaña presidencial comenzaron a hacerse más visibles en la recta final del escrutinio electoral. Uno de los quiebres más notorios es el protagonizado por el líder etnocacerista Antauro Humala, quien marcó distancia del candidato del partido de Juntos por el Perú y cuestionó las alianzas que este estableció de cara a la segunda vuelta.

Humala, quien durante la primera etapa de la campaña fue uno de los principales respaldos de Sánchez e incluso participó en actividades proselitistas junto a él, sostuvo que la incorporación de nuevos aliados modificó el rumbo inicial del proyecto político.

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“En esta segunda vuelta entraron elementos que no participaron en la primera vuelta y creo que electoralmente han contribuido muy poco a Juntos por el Perú”, afirmó para el programa Ocurre Ahora de Panamericana.

Montaje fotográfico de Antauro Humala y Roberto Sánchez Palomino, ambos con sombrero de paja y puño levantado, separados por una ruptura en la imagen
Una imagen simbólica de Antauro Humala y Roberto Sánchez Palomino, donde la ruptura en el centro sugiere una divergencia en sus trayectorias políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones contrastan con el respaldo que el autor del ‘Andahuaylazo’ brindó meses atrás al entonces candidato presidencial. Durante la campaña de primera vuelta, Sánchez llegó a presentar a Humala como una de las figuras que asumiría un papel importante en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, el discurso cambió para la campaña de la segunda vuelta y Sánchez lo descartó.

Ahora, el hermano del expresidente Ollanta Humala ironizó sobre una reciente fotografía de dirigentes y aliados políticos que acompañaron a Sánchez durante la segunda vuelta.

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“Vi una foto de puros pitufitos. Yo creo que no era necesario volverse tan rosadito”, comentó, en aparente referencia al giro político que, a su juicio, experimentó la candidatura.

Un gran grupo de personas en un evento político. Varios líderes, incluyendo Anahí Durand y Roberto Sánchez, están sentados en una mesa principal roja
Anahí Durand y Roberto Sánchez Palomino participan en un encuentro político de Juntos por Perú, sentados en la mesa principal con otros miembros del partido. (Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez responde

Consultado sobre los cuestionamientos de Antauro Humala, Roberto Sánchez evitó entrar en confrontación y señaló que respeta las opiniones de sus aliados, aunque dejó claro que no comparte sus apreciaciones. “Bueno, se respeta su opinión. Yo no la comparto, pero está bien que la gente opine”, declaró.

Las diferencias reflejan las dificultades que enfrenta el espacio político que respaldó a Sánchez para mantener la cohesión interna luego de una campaña marcada por acuerdos con diversos sectores de izquierda y centroizquierda.

Un bloque con fisuras

Las declaraciones de Humala se producen en un momento particularmente sensible para Juntos por el Perú, cuando el conteo oficial de votos aún no concluye y la diferencia con Keiko Fujimori sigue siendo mínima.

Las discrepancias también se hicieron evidentes durante reuniones internas de la organización política, donde algunos dirigentes han comenzado a tomar distancia de la estrategia adoptada durante la segunda vuelta.

En medio de las tensiones internas, José Domingo Pérez sostuvo que fue convocado por integrantes de Juntos por el Perú para grabar un mensaje de apoyo, pero que posteriormente la dirigencia tomó otro rumbo REUTERS/Guadalupe Pardo
En medio de las tensiones internas, José Domingo Pérez sostuvo que fue convocado por integrantes de Juntos por el Perú para grabar un mensaje de apoyo, pero que posteriormente la dirigencia tomó otro rumbo REUTERS/Guadalupe Pardo

A ello se suman las críticas de Yehude Simon, fundador del Partido Humanista y considerado uno de los mentores políticos de Sánchez. Simon sostuvo que parte de los alejamientos responden al nuevo escenario político que se abre tras las elecciones.

“Además porque saben que ya no van a ser algunos ministros ni nada. Entonces, por ahí viene también la separación”, afirmó.

Antauro mantiene influencia en el próximo Congreso

Pese a su distanciamiento de Sánchez, Antauro Humala conserva presencia política en el nuevo Parlamento a través de representantes vinculados a su espacio político, lo que le permitirá mantener influencia en el escenario legislativo que se instalará tras las elecciones generales de 2026.

Mientras continúan las disputas internas y el conteo electoral entra en su fase final, las declaraciones evidencian que las alianzas que permitieron a Roberto Sánchez llegar a la segunda vuelta atraviesan uno de sus momentos más delicados.

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