Angie Jibaja vuelve a Perú y será conductora de pódcast: “Hay cosas que yo no he contado”

Angie Jibaja posa para su nuevo proyecto como conductora de pódcast, marcando su regreso a Perú con nuevas revelaciones.

La inesperada reaparición de Angie Jibaja en el medio digital peruano marcó uno de los anuncios más comentados de los últimos días. La modelo, conocida por su historial mediático y sus múltiples controversias, asumió el reto de convertirse en conductora del pódcast ‘Nadie sabe’, un espacio que promete abrir nuevas conversaciones sobre experiencias personales y secretos poco conocidos de sus protagonistas.

La noticia se reveló durante una conferencia de prensa organizada por Giancarlo Cossio, donde la presencia de Jibaja captó de inmediato la atención de los asistentes.

La llegada de Angie Jibaja al equipo del pódcast fue recibida con sorpresa y expectativa, especialmente por su declaración durante el evento: “Gracias a Giancarlo, es mi mejor amigo, él me dio la oportunidad de poder regresar... Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras, estoy nerviosa, pero muy emocionada”.

PUBLICIDAD

Angie Jibaja se une al elenco de presentadores del nuevo pódcast 'Nadie Sabe', prometiendo revelar detalles inéditos en este nuevo formato.

El equipo de ‘Nadie sabe’ se completa con figuras como Macarena Gastaldo y Varo Vargas, quienes junto a Cossio y Jibaja buscarán ofrecer un espacio diferente en el panorama digital. El espacio, que se transmitirá por YouTube a través del canal Trivu, tiene programado su estreno para el miércoles 17 de junio a las 11 de la mañana.

Según las palabras de Angie Jibaja, el enfoque del pódcast girará en torno a vivencias personales y aspectos de su vida poco conocidos por el público.

“Vamos a darle con todo, esperamos que todo el mundo esté conectado con nosotros, eso es lo que más queremos... Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado...”, adelantó la conductora.

Angie Jibaja posa con su equipo en el set de su nuevo pódcast "Hay cosas que yo no he contado", marcando su regreso a la televisión peruana para compartir nuevas experiencias.

Jibaja también aclaró que su distancia con la prensa no responde a un conflicto personal, sino a un proceso de superación y reflexión: “Ustedes saben que yo nunca he contado mis cosas personales, he ido poco a programas, no es nada personal con la prensa, pero son cositas, son traumas que ya superé, estoy superando...“.

PUBLICIDAD

El anuncio de este nuevo proyecto digital llega después de un periodo marcado por episodios personales complejos para la modelo.

Angie Jibaja había vuelto a Perú en 2025 para ver a sus hijos

El historial reciente de Angie Jibaja incluye un regreso significativo a Perú en diciembre de 2025, motivado por el reencuentro con sus hijos después de cinco años de separación. Esta visita fue posible gracias a la intermediación de Romina Gachoy, a quien Jibaja expresó un reconocimiento especial.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella que hemos estado en comunicación... Me ha permitido poder tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo. No los veía hace más de cinco años. Fue superemotivo y agradecerle muchísimo por todo el trabajo que viene realizando y haciendo en su casa. Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó muy joven y por eso yo siempre la he admirado”, expresó Jibaja en ese momento.

PUBLICIDAD

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos. TikTok.

La propia Jibaja manifestó admiración por la labor de Gachoy como figura materna en la vida de los menores. “Nada, un beso para ti hermosa. De verdad, de corazón, siento full love, full amor”, añadió en esa oportunidad.

No obstante, la situación entre las partes volvió a tensarse. Tras el reencuentro, Angie Jibaja emitió críticas hacia su expareja y hacia la propia Romina Gachoy, lo que derivó en una respuesta pública de la uruguaya. En ese contexto, Gachoy reveló que los menores manifestaron su deseo de no retomar el contacto con su madre biológica, un episodio que añadió nuevos matices al relato familiar y reabrió el debate sobre la exposición mediática de la vida privada de los involucrados.

PUBLICIDAD