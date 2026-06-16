Lima tendrá un invierno caluroso similar al de 2023 por el impacto del Niño Costero

El video muestra un segmento de noticias. Una presentadora de televisión con blusa verde se encuentra en un estudio de noticias. Un experto con gafas y traje, identificado como Abraham Levy, especialista en meteorología, es entrevistado ante un fondo con logos de 'agap AgroFest LIMA'. Se discuten los posibles efectos de El Niño Costero en la agricultura. El evento es cubierto por TV Perú Noticias.

A pocos días del inicio oficial del invierno, los limeños no sentirán de inmediato las bajas temperaturas características de esta estación. Así lo señaló el especialista en meteorología Abraham Levy, quien explicó que la capital experimentaría un invierno más cálido de lo normal, con condiciones similares a las registradas durante el 2023.

Según el experto, las actuales alteraciones climáticas responden a la influencia del fenómeno El Niño, que ya viene mostrando manifestaciones inusuales en distintas regiones del país. Como ejemplo, recordó la lluvia ligera registrada en Lima el último domingo 14 de junio, un evento poco frecuente para esta época del año.

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“Estamos observando alteraciones en nuestro clima que no deberíamos temer. Ayer domingo 14 de junio, en Lima hemos tenido una lluvia, y no llovizna, lluvia ligera, con arcoíris, como si fuese verano. El Niño tiene esas manifestaciones inusuales”, explicó Levy en Tv Perú.

El especialista indicó que este escenario también podría generar precipitaciones en la costa norte y centro del país durante los próximos meses, lo que tendría consecuencias en diversas actividades económicas.

Advierten sobre ola de calor en el verano del 2024. (Foto: Andina)

Impacto en la agricultura

Levy advirtió que uno de los sectores más vulnerables será el agrícola, debido a que varios cultivos requieren una determinada cantidad de horas de frío para desarrollarse adecuadamente.

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“Cuando tenemos demasiado calor, hay un componente que les falta a nuestros cultivos, que requieren una cantidad de horas de frío. En algunos casos se puede responder con manejo agrícola, pero otros cultivos no pueden hacerlo y probablemente veremos una caída de la producción”, sostuvo.

De acuerdo con el especialista, las temperaturas por encima de los valores habituales podrían afectar los rendimientos agrícolas y generar pérdidas en determinados productos, especialmente en aquellas zonas donde el frío cumple un papel fundamental en los ciclos de cultivo.

Invierno comenzará, pero el frío tardará en llegar

Aunque el invierno está próximo a comenzar, Levy señaló que las condiciones atmosféricas actuales retrasarán la sensación de frío intenso en Lima Metropolitana. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos y los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño en los próximos meses.

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La evolución de las temperaturas y de las lluvias será clave para determinar el impacto que estas anomalías climáticas tendrán tanto en la ciudad como en las principales actividades productivas del país.

Última alerta del Enfen

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuvo el estado de “Alerta de El Niño Costero”, al considerar que las condiciones cálidas en el mar frente a las costas peruanas continuarán durante los próximos meses. Según la entidad, el evento persistiría al menos hasta inicios de 2027.

De acuerdo con la actualización difundida el 15 de junio, el escenario más probable para la región Niño 1+2 —que comprende el mar frente a la costa norte y centro del Perú— es el desarrollo de un Niño Costero de magnitud fuerte entre junio y septiembre de 2026, con una probabilidad superior a otros escenarios evaluados por los especialistas. La intensidad comenzaría a disminuir hacia finales de año, aunque las anomalías cálidas podrían mantenerse durante el verano de 2027.

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El ENFEN advirtió que las temperaturas superficiales del mar continuarán registrando valores por encima de sus promedios históricos. Esto favorecería temperaturas del aire más elevadas de lo habitual en la costa peruana y aumentaría la probabilidad de lluvias sobre la costa norte, especialmente durante la próxima temporada de verano.

La comisión alertó que la persistencia de aguas cálidas podría modificar la distribución de especies marinas de importancia comercial, entre ellas la anchoveta, generando impactos en la actividad pesquera. Asimismo, sectores como la agricultura podrían verse afectados debido a cambios en los patrones de temperatura y precipitación.

El organismo señaló que existe una alta probabilidad de que durante las próximas semanas se consolide un evento El Niño en el Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4), el cual podría extenderse hasta febrero de 2027. Este fenómeno reforzaría las condiciones cálidas observadas frente al litoral peruano.

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Ante este panorama, el ENFEN exhortó a las autoridades nacionales, regionales y locales a continuar implementando acciones de prevención y preparación para reducir los posibles impactos asociados a lluvias intensas, inundaciones, afectaciones a la pesca y otros sectores económicos vulnerables.