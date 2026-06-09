Mercado peruano reacciona al conteo electoral por la segunda vuelta presidencial: Bolsa de Lima registra fuerte subida

El repunte de la plaza limeña ocurre mientras la brecha entre los candidatos presidenciales sigue reduciéndose conforme avanza el conteo de votos. Foto: difusión

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada con una marcada tendencia positiva, mientras los inversionistas siguen atentos al avance del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú. El desempeño del mercado local ocurre en una sesión donde los principales indicadores internacionales muestran señales mixtas.

El movimiento alcista de la plaza limeña se da mientras la diferencia entre los candidatos presidenciales continúa ajustándose con el avance del escrutinio. Según los resultados disponibles, Roberto Sánchez mantiene la ventaja frente a Keiko Fujimori, aunque la distancia entre ambos se ha reducido conforme se contabilizan más actas.

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Índices bursátiles avanzan con fuerza

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, indicador principal del mercado peruano, registró un incremento de 4,26%, al subir desde los 52.496 puntos hasta los 54.733 puntos durante las primeras operaciones de la jornada.

Por su parte, el Índice Selectivo de la BVL, que agrupa a las 15 acciones con mayor negociación, presentó un avance de 7,42%, pasando de 1.331 a 1.430 puntos. Este indicador refleja el comportamiento de los valores más relevantes dentro del mercado accionario local.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima subió 4,26% en las primeras operaciones, pasando de 52.496 a 54.733 puntos. Foto: Bloomberg

Mercados internacionales muestran señales mixtas

El comportamiento positivo de la bolsa peruana se produce en un escenario global con movimientos variados. Al cierre de la jornada previa, los mercados asiáticos tuvieron resultados dispares, mientras que las principales plazas latinoamericanas también mostraron desempeños diferenciados.

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En Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York presentó una apertura con resultados mixtos. El índice industrial Dow Jones registró una subida de 0,04%, mientras que el Standard & Poor’s cayó 0,34% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,92%.

Conteo electoral mantiene la atención de los inversionistas

El índice referencial de la bolsa limeña avanza en medio de un ajustado conteo electoral por la presidencia del Perú. La agencia señaló que Keiko Fujimori reducía distancia frente a Roberto Sánchez, quien continuaba liderando la votación con un margen estrecho.

Con el 95,8% de mesas contabilizadas, Sánchez registraba 50,07% de los votos, mientras Fujimori alcanzaba 49,93%, de acuerdo con la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Keiko Fujimori espera que el voto extranjero la vuelva a poner a la delantera de la segunda vuelta electoral. Foto: Reuters

Así va la segunda vuelta presidencial

Con el 95,979% de actas contabilizadas en la segunda vuelta presidencial del Perú, el conteo oficial registra una diferencia mínima entre los dos candidatos. De un total de 92.766 actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta 89.036 contabilizadas, mientras que 1.547 están en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2.183 permanecen pendientes.

Con este avance, Roberto Helbert Sanchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, alcanza 8′911,541 votos, equivalentes al 50,057% de los votos válidos. En tanto, Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, suma 8′891,320 votos, con el 49,943%.

La diferencia entre ambos postulantes se mantiene estrecha, con poco más de 20.000 votos de separación cuando todavía existen actas por procesar y revisar. Los resultados corresponden a la actualización realizada el 09/06/2026 a las 11:50:18 a. m., según el avance del escrutinio de la segunda vuelta general.

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En el voto del extranjero, el escenario es distinto: con solo el 30,476% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera con 58.355 votos, equivalentes al 65,518%, mientras que Roberto Sanchez registra 30.712 votos, con el 34,482%. En esta jurisdicción aún quedan 1.720 actas pendientes de un total de 2.543.