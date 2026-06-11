Bolsa de Valores de Lima en subida tras posible victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), principal referencia del desempeño del mercado bursátil peruano, registró un avance de 1,08%. Foto: Andina

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada con resultados favorables, en medio de un escenario marcado por la expectativa del mercado ante una eventual victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. El desempeño positivo de la plaza limeña también coincide con una sesión favorable en los principales mercados internacionales.

El principal indicador de la bolsa peruana registró avances durante las primeras operaciones del día. El movimiento ocurre mientras los inversionistas siguen atentos a los factores políticos y económicos que podrían influir en el comportamiento de los activos locales.

Principales índices de la plaza limeña registran avances

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), considerado el indicador más representativo del mercado local, aumentó 1,08%. De esta manera, pasó de 52.585,03 puntos a 53.555,9 puntos durante la sesión.

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Por su parte, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, compuesto por las 15 acciones con mayor negociación, mostró un incremento de 1,89%, al subir desde 1.386,63 puntos hasta 1.421,56 puntos.

En este segmento del debate presidencial, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan con visiones opuestas para la economía peruana. Sánchez propone un cambio de modelo con enfoque en la conectividad y honestidad, mientras Fujimori promete el retorno de programas de apoyo al pequeño agricultor. Conoce sus planes para el futuro del país. | JNE

Mercados internacionales muestran resultados positivos

El comportamiento de la bolsa peruana se presenta en una jornada donde los mercados externos tienen señales mixtas. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados variados, mientras que los principales mercados de América Latina muestran diferentes tendencias.

En Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) opera con indicadores positivos. El índice industrial Dow Jones registra un avance de 0,54%, mientras que el Standard & Poor’s sube 0,36% y el tecnológico Nasdaq presenta un incremento de 0,50%.

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Así amaneció Wall Street

Wall Street inició la jornada de este jueves 11 de junio con un tono más positivo, después de varias sesiones marcadas por la presión sobre las acciones tecnológicas y la preocupación de los inversionistas por la inflación y los riesgos geopolíticos. Los principales índices estadounidenses apuntaban a una recuperación, impulsados principalmente por un rebote de las compañías vinculadas al sector de semiconductores y por compras de oportunidad tras las recientes caídas.

El avance estuvo liderado por el sector tecnológico, especialmente por las empresas relacionadas con inteligencia artificial y fabricación de chips. Las acciones de Intel registraban una fuerte recuperación, mientras que otras firmas del rubro como Nvidia y Micron Technology también mostraban ganancias. El índice de semiconductores de Filadelfia avanzaba con fuerza, reflejando el renovado apetito por activos que habían sido castigados en los últimos días.

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La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalla su visión económica, argumentando que la creación de empleo es la única vía para sacar a las familias de la pobreza. Durante el debate, critica las propuestas de su oponente y presenta un plan concreto para reactivar la inversión en el país.

El movimiento se producía luego de que los mercados sufrieran una etapa de mayor volatilidad. Los inversionistas venían reaccionando a datos económicos que mantuvieron las dudas sobre el próximo camino de la Reserva Federal, especialmente por señales de presión inflacionaria. El reporte de precios al productor en Estados Unidos mostró un incremento mayor al esperado, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo también fueron observadas para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense.

La atención del mercado también permanecía enfocada en el escenario internacional. Las tensiones en Medio Oriente continuaban generando preocupación, debido al posible impacto sobre los precios de la energía y las cadenas de suministro globales. El petróleo seguía siendo una variable clave para los operadores, ya que un aumento sostenido del crudo podría complicar el panorama inflacionario y reducir las expectativas de una política monetaria más flexible.

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Entre las empresas que se movían en sentido contrario estaba Oracle Corporation, cuyas acciones retrocedían con fuerza pese a presentar resultados sólidos. Los inversionistas mostraron preocupación por el aumento de sus planes de inversión y el nivel de gasto destinado a infraestructura tecnológica e inteligencia artificial.

En la apertura, los futuros del Dow Jones Industrial Average, S&P 500 y Nasdaq Composite reflejaban ganancias, con el Nasdaq mostrando el mayor impulso gracias al retorno de compras sobre compañías tecnológicas. Los datos de mercado mostraban al S&P 500 recuperando parte del terreno perdido en jornadas anteriores.