DNI digital: Reniec aprueba su implementación y anuncia emisión gratuita

La emisión del DNId será gratuita durante 2026, como parte de la etapa inicial de implementación del nuevo sistema de identificación - Créditos: Andina.

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Los ciudadanos podrán contar con una nueva alternativa para acreditar su identidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estableció las reglas para poner en funcionamiento el documento nacional de identidad digital (DNId), cuya emisión será gratuita durante el presente ejercicio presupuestal.

La nueva modalidad permitirá realizar procesos de identificación tanto en espacios presenciales como en entornos virtuales. Su implementación será gradual y estará acompañada por el desarrollo de la infraestructura tecnológica y operativa necesaria para garantizar su funcionamiento.

El DNId no reemplazará a las modalidades que actualmente utilizan los ciudadanos. Esta alternativa tendrá el mismo valor legal que el documento nacional de identidad (DNI) para acreditar a su titular y coexistirá con el DNI azul y el DNI electrónico. Por ello, su incorporación no supondrá la eliminación de los documentos que ya se encuentran vigentes.

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¿Cuándo comenzará a emitirse el documento nacional de identidad digital?

El inicio de la expedición deberá producirse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución que aprobó las reglas para su funcionamiento. La disposición fue difundida en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano mediante la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC.

El plazo responde a las disposiciones establecidas previamente por el Gobierno. El Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM encargó al organismo registral aprobar las normas correspondientes e iniciar la emisión de esta alternativa antes de cumplirse un año de la entrada en vigencia de dicha disposición.

El nuevo sistema busca fortalecer la identidad digital y facilitar el acceso a servicios públicos, bajo criterios de seguridad, autenticidad e integridad de los datos - Créditos: Andina.

¿Cuánto costará el documento nacional de identidad digital?

Durante el 2026, los ciudadanos no deberán pagar por la emisión del DNId. La resolución contempla que este beneficio sea gratuito durante el actual ejercicio presupuestal, mientras la institución avanza con la puesta en funcionamiento del servicio.

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La gratuidad, sin embargo, será temporal. Su aplicación está vinculada con la etapa inicial del proyecto, periodo en el que el Reniec continuará implementando los recursos tecnológicos y operativos necesarios para ofrecer esta herramienta.

¿Para qué servirá el DNId?

El DNId permitirá acreditar a una persona mediante dispositivos digitales y podrá utilizarse en procedimientos que requieran una validación oficial. Su funcionamiento se encuentra relacionado con las disposiciones de la Ley de Gobierno Digital y su reglamento.

El objetivo es reforzar la identidad digital en el país y facilitar el acceso a servicios públicos. Para ello, el sistema deberá preservar aspectos como la seguridad, autenticidad e integridad de los datos vinculados con cada ciudadano.

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La emisión del DNId será gratuita durante 2026 como parte de la etapa inicial de implementación del nuevo sistema de identificación - Créditos: Andina.

¿Qué áreas estarán a cargo de la implementación?

La puesta en marcha estará a cargo de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y de la Oficina de Tecnologías de la Información del Reniec. Estas dependencias deberán ejecutar las acciones técnicas y operativas necesarias para hacer realidad el servicio.

La Oficina de Comunicaciones y Prensa, en tanto, tendrá la responsabilidad de informar a la población sobre los alcances del DNId. Los lineamientos aprobados también serán difundidos mediante el portal institucional del organismo.

Con la aprobación de estas reglas, el Reniec avanza en la incorporación de herramientas digitales al sistema nacional de identificación. El DNId se sumará a las modalidades existentes sin reemplazarlas y ofrecerá una opción adicional para acreditar oficialmente a los ciudadanos en escenarios físicos y virtuales.

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