“Soy inocente”: la ‘China’ Yesenia rompe el silencio y niega ser la autora del incendio que mató a 10 personas en La Victoria

Yesenia Ureta, alias ‘China’, es señalada como presunta autora intelectual del ataque, aunque desde la clandestinidad niega cualquier participación (Créditos: ATV)

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Una disputa por el control del transporte informal en los alrededores de Gamarra se ha convertido en la principal línea de investigación sobre el incendio ocurrido en La Victoria, que dejó diez personas fallecidas durante la madrugada del 22 de julio. La Policía sostiene que el ataque no habría sido un hecho aislado, sino parte de un enfrentamiento entre grupos que buscaban dominar paraderos, rutas y puntos de operación en una zona de alta actividad comercial.

En medio de las pesquisas aparece Yesenia ‘China’ Ureta señalada por los investigadores como presunta autora intelectual del ataque. Desde la clandestinidad, la mujer negó cualquier participación en la tragedia y aseguró que es inocente. “Yo no soy culpable, soy inocente”, afirmó.

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Además, manifestó que teme por su vida y la de sus hijos, y pidió a las autoridades, incluida la presidenta, tomar en cuenta su versión. Según sostuvo, nunca tuvo problemas con las personas afectadas por el incendio.

De acuerdo con ATV, mientras Ureta permanece escondida, los agentes siguen sus movimientos y reconstruyen la ruta que habría utilizado después del siniestro. Las imágenes obtenidas durante las diligencias permitieron identificar algunos de sus desplazamientos, además de ubicar a personas que presuntamente le facilitaron refugio. Para el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales (Divias), el cerco policial se estaría estrechando.

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La investigación también alcanza a Juan Ayón, alias ‘Pimpollo’, pareja de Ureta, cuyos movimientos fueron registrados por cámaras de seguridad y son analizados para determinar su posible participación - Créditos: Captura de pantalla de ATV/Andina.

En una conversación con un familiar de la investigada, la autoridad señaló que sus allegados estarían dejando de ayudarla por temor a verse comprometidos. “Se está quedando sola, se está quedando sin dinero”, afirmó la autoridad al citado medio. El pariente reconoció que había alojado a Ureta en su vivienda y detalló que, antes de retirarse del inmueble, ella se encontraba acompañada por su pareja, su hijo y otra persona conocida con el alias de Chibola.

Las pesquisas también alcanzan a Juan Ayón, conocido como Pimpollo, pareja de Ureta. Sus desplazamientos fueron captados por cámaras de seguridad y son analizados para determinar qué papel habría cumplido dentro de la organización investigada. La Policía, además, indaga a otros integrantes del entorno familiar ante la sospecha de que podrían formar parte de una estructura dedicada a actividades ilícitas.

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El presunto móvil estaría relacionado con una pugna por el control territorial del transporte informal. Según explicó Montúfar, uno de los grupos habría exigido el pago de un sol por vuelta, cinco soles diarios y 500 soles para permitir la incorporación de una nueva unidad. Estos cobros revelarían un intento por controlar quiénes podían trabajar en determinados puntos y cuánto debían entregar por operar en ese lugar.

La Policía señala a Yesenia ‘China’ Ureta como presunta autora intelectual del ataque, mientras ella permanece escondida y niega cualquier participación en el crimen - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

La hipótesis plantea que la violencia habría surgido cuando una agrupación intentó impedir el ingreso de competidores a su zona de influencia. El conflicto, por tanto, no estaría limitado al cobro de cupos, sino a la disputa por un mercado que ofrece viajes de bajo costo, aunque bajo condiciones marcadas por la informalidad y la falta de seguridad.

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“Yo temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos”, declaró alias China, quien insistió en que no cometió el crimen. Su versión contrasta con la línea que siguen los investigadores, quienes buscan establecer si ella ordenó el ataque y qué participación tuvieron las personas de su entorno.

Dos sospechosos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias. La Policía mantiene la búsqueda de Ureta y de otros presuntos involucrados para determinar responsabilidades. El caso dejó diez víctimas mortales, entre ellas cinco menores que, según la investigación, no tendrían relación con la disputa que habría provocado el ataque.