ONPE 100% de actas procesadas: ¿Qué falta para la confirmación de los resultados electorales?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el procesamiento del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras la jornada electoral del 7 de junio de 2026. Este hito fue comunicado a las 18:56, cuando la autoridad electoral informó que todas las actas de mesa ya se encuentran bajo custodia oficial o en manos de los órganos encargados de revisar las observaciones antes de sumar sus votos al total definitivo. Según informaciones difundidas en la transmisión oficial, el procesamiento total de actas representa un paso fundamental, aunque aún no equivale al cómputo final de la elección.
Keiko Sofía Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lideraba el conteo con un 50,012% (9’043.934 votos), mientras que Roberto Sánchez figuraba con 49,988% (9’039.415 votos), una diferencia de apenas 4.519 sufragios. El dato operativo clave es que el sistema registró cero actas pendientes de ingreso, aunque persisten actas en observación, a la espera de ser resueltas por los jurados electorales especiales.
PUBLICIDAD
¿Qué implica que la ONPE haya procesado el 100% de actas?
El procesamiento total de actas significa que todas las actas físicas generadas en las mesas de sufragio han sido recibidas y registradas por la ONPE o se encuentran bajo revisión en los órganos correspondientes. De acuerdo con el organismo electoral, una vez que un acta llega sin observaciones, se incorpora de inmediato al cómputo oficial. En cambio, si se detectan inconsistencias, como sumas incorrectas, firmas faltantes o errores formales, el documento se deriva a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para una revisión exhaustiva.
Este circuito inicia al concluir la votación en cada mesa. Desde las 17:00 del domingo 7 de junio, los miembros de mesa procedieron con el escrutinio en presencia de personeros de los partidos, completando el acta con resultados, firmas y la documentación requerida. Posteriormente, el acta se traslada a las Oficinas Descentralizadas De Procesos Electorales, con copias que también se remiten a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
PUBLICIDAD
El procedimiento tras la llegada de las actas a la ONPE
Según el reporte de la autoridad electoral, cada acta es revisada por un funcionario antes de digitalizar los datos. Si se detecta un incidente como una diferencia de votos o un error en la suma, el acta se remite de inmediato al JEE. Únicamente las actas observadas siguen este camino; las que no presentan inconvenientes se suman directamente al resultado nacional.
El procesamiento del 100% de actas permite conocer el estado del conteo y la magnitud de las diferencias entre los candidatos, pero no implica la proclamación de un ganador. Restan por resolver las actas observadas, que pueden modificar el resultado final, especialmente cuando la diferencia de votos es reducida.
PUBLICIDAD
¿Qué sucede con las actas observadas?
Las actas observadas pasan primero por el cotejo documental. El Jurado Electoral Especial compara el acta enviada por la ONPE con la copia en su poder, puesto que cada mesa produce cuatro copias del acta para distintos órganos del sistema electoral. Esta verificación permite determinar si la observación responde a un error de suma, una inconsistencia formal o la ausencia de una firma.
Si la comparación despeja la duda y no hay objeción de los personeros, la observación se levanta y el acta regresa a la ONPE para sumar sus votos al total general. En caso de que la duda persista, se activa una segunda fase de revisión.
PUBLICIDAD
Recuento público y resolución de actas complejas
Cuando la observación no puede resolverse con el cotejo de documentos, el Jurado Electoral Especial solicita el sobre lacrado y la caja con los votos físicos y la documentación. El plazo para convocar a una audiencia pública de recuento es de dos días. En esa instancia, los funcionarios revisan voto por voto, en presencia de los personeros de los partidos y representantes legales, con transmisión pública a través de la web y el canal de YouTube del JNE.
Una vez finalizado el recuento, el acta y la resolución respectiva son remitidas a la oficina descentralizada de procesos electorales. Solo entonces esos votos, ya verificados, se incorporan definitivamente al cómputo nacional. El procedimiento busca garantizar la transparencia y preservar la voluntad popular reflejada en cada mesa de sufragio.
PUBLICIDAD
La importancia del control y la presencia partidaria
La legislación peruana establece varios filtros de control y la participación permanente de los representantes de partidos políticos durante todo el proceso. Según el reporte oficial, este mecanismo busca evitar errores o irregularidades en el conteo y asegurar que cada voto sea debidamente contabilizado.
El circuito completo, desde el escrutinio en la mesa hasta la resolución de actas observadas, refuerza la confianza pública en el sistema electoral. Aunque la ONPE haya procesado el 100% de las actas, el resultado final solo se conocerá cuando el último voto observado se sume al total y el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente al presidente electo.
PUBLICIDAD
Próximos pasos y expectativas
La atención se centra ahora en la resolución de las actas que permanecen bajo revisión. Dada la estrecha diferencia entre los candidatos, la incorporación de estos votos podría definir el desenlace de la elección. El proceso continuará bajo estricta vigilancia, con seguimiento público, hasta la proclamación definitiva de resultados.
Más Noticias
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta
Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?
El ganador de la sexta edición del exitoso reality internacional compartió sus sensaciones tras más de cien días de encierro, sorprendiendo con declaraciones sobre su experiencia personal y el impacto del apoyo recibido desde distintos países.
Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados
El Ejecutivo presentó su proyecto de crédito suplementario, que pide mayores recursos, ante el Congreso. Dentro incluye una medida que cambiaría las bases del convenio colectivo del sector público para 2027
Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”
Alfredo Torres explicó que los resultados del conteo rápido se ubicaron dentro del rango estadístico, subrayó la transparencia del proceso y criticó la ofensiva política que cuestiona la legitimidad del balotaje
ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?
El cierre del escrutinio coincide con la petición de una revisión integral por parte de Juntos por el Perú, pero la normativa vigente y los altos costos impiden cualquier recuento general fuera de los procedimientos ya previstos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD