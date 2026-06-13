ONPE 100% de actas procesadas: ¿Qué falta para la confirmación de los resultados electorales?

Un presentador informa en un estudio virtual sobre las elecciones de Perú 2026. Se muestran los resultados de la ONPE, con porcentajes de Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Roberto Herbert Sánchez Palomino. El segmento detalla el proceso para la gestión de actas electorales observadas, incluyendo los pasos por la Mesa de Sufragio, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y Jurado Electoral Especial, finalizando con la Audiencia Pública. Este video es una cobertura de noticias electorales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el procesamiento del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial en Perú, tras la jornada electoral del 7 de junio de 2026. Este hito fue comunicado a las 18:56, cuando la autoridad electoral informó que todas las actas de mesa ya se encuentran bajo custodia oficial o en manos de los órganos encargados de revisar las observaciones antes de sumar sus votos al total definitivo. Según informaciones difundidas en la transmisión oficial, el procesamiento total de actas representa un paso fundamental, aunque aún no equivale al cómputo final de la elección.

Keiko Sofía Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lideraba el conteo con un 50,012% (9’043.934 votos), mientras que Roberto Sánchez figuraba con 49,988% (9’039.415 votos), una diferencia de apenas 4.519 sufragios. El dato operativo clave es que el sistema registró cero actas pendientes de ingreso, aunque persisten actas en observación, a la espera de ser resueltas por los jurados electorales especiales.

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Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú revisan meticulosamente actas electorales y sobres en una sala de conteo, con pantallas exhibiendo resultados en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica que la ONPE haya procesado el 100% de actas?

El procesamiento total de actas significa que todas las actas físicas generadas en las mesas de sufragio han sido recibidas y registradas por la ONPE o se encuentran bajo revisión en los órganos correspondientes. De acuerdo con el organismo electoral, una vez que un acta llega sin observaciones, se incorpora de inmediato al cómputo oficial. En cambio, si se detectan inconsistencias, como sumas incorrectas, firmas faltantes o errores formales, el documento se deriva a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para una revisión exhaustiva.

Este circuito inicia al concluir la votación en cada mesa. Desde las 17:00 del domingo 7 de junio, los miembros de mesa procedieron con el escrutinio en presencia de personeros de los partidos, completando el acta con resultados, firmas y la documentación requerida. Posteriormente, el acta se traslada a las Oficinas Descentralizadas De Procesos Electorales, con copias que también se remiten a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y ONPE realizan el escrutinio de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, con pilas de documentos y monitores presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento tras la llegada de las actas a la ONPE

Según el reporte de la autoridad electoral, cada acta es revisada por un funcionario antes de digitalizar los datos. Si se detecta un incidente como una diferencia de votos o un error en la suma, el acta se remite de inmediato al JEE. Únicamente las actas observadas siguen este camino; las que no presentan inconvenientes se suman directamente al resultado nacional.

Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procesamiento del 100% de actas permite conocer el estado del conteo y la magnitud de las diferencias entre los candidatos, pero no implica la proclamación de un ganador. Restan por resolver las actas observadas, que pueden modificar el resultado final, especialmente cuando la diferencia de votos es reducida.

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¿Qué sucede con las actas observadas?

Las actas observadas pasan primero por el cotejo documental. El Jurado Electoral Especial compara el acta enviada por la ONPE con la copia en su poder, puesto que cada mesa produce cuatro copias del acta para distintos órganos del sistema electoral. Esta verificación permite determinar si la observación responde a un error de suma, una inconsistencia formal o la ausencia de una firma.

Si la comparación despeja la duda y no hay objeción de los personeros, la observación se levanta y el acta regresa a la ONPE para sumar sus votos al total general. En caso de que la duda persista, se activa una segunda fase de revisión.

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Acta electoral impugnada por Juntos por el Perú en Elecciones 2026

Recuento público y resolución de actas complejas

Cuando la observación no puede resolverse con el cotejo de documentos, el Jurado Electoral Especial solicita el sobre lacrado y la caja con los votos físicos y la documentación. El plazo para convocar a una audiencia pública de recuento es de dos días. En esa instancia, los funcionarios revisan voto por voto, en presencia de los personeros de los partidos y representantes legales, con transmisión pública a través de la web y el canal de YouTube del JNE.

Funcionarios de la ONPE revisan y custodian cajas de votos selladas en una sala de conteo institucional, asegurando la integridad del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez finalizado el recuento, el acta y la resolución respectiva son remitidas a la oficina descentralizada de procesos electorales. Solo entonces esos votos, ya verificados, se incorporan definitivamente al cómputo nacional. El procedimiento busca garantizar la transparencia y preservar la voluntad popular reflejada en cada mesa de sufragio.

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Una mano señala una cifra en un acta electoral peruana con el sello de 'observada' y marcas de resaltador amarillo y rojo, indicando inconsistencias en el documento oficial de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del control y la presencia partidaria

La legislación peruana establece varios filtros de control y la participación permanente de los representantes de partidos políticos durante todo el proceso. Según el reporte oficial, este mecanismo busca evitar errores o irregularidades en el conteo y asegurar que cada voto sea debidamente contabilizado.

El circuito completo, desde el escrutinio en la mesa hasta la resolución de actas observadas, refuerza la confianza pública en el sistema electoral. Aunque la ONPE haya procesado el 100% de las actas, el resultado final solo se conocerá cuando el último voto observado se sume al total y el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente al presidente electo.

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Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos pasos y expectativas

La atención se centra ahora en la resolución de las actas que permanecen bajo revisión. Dada la estrecha diferencia entre los candidatos, la incorporación de estos votos podría definir el desenlace de la elección. El proceso continuará bajo estricta vigilancia, con seguimiento público, hasta la proclamación definitiva de resultados.