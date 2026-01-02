Perú

Aumento de sueldo a trabajadores públicos en 2026: ¿De cuánto es el monto y cómo se pagará?

Atento al Banco de la Nación. Las fechas en que se verá este aumento a diferentes regímenes del sector público ya han sido confirmadas

Guardar
Ya se acordaron los beneficios
Ya se acordaron los beneficios laborales para el sector público en 2026. Conoce todos los detalles de los aumentos, bonos y más. - Crédito Andina

Este enero los trabajadores públicos ya percibirán el aumento de sueldo al sector público. Son cinco regímenes de trabajadores estatales los que se verán beneficiados. Debe resaltarse que estos montos fueron acordados en el Convenio Colectivo Descentralizado del 2025-2026, el cual se logró con la negociación colectiva entre representantes de los sindicatos y el Poder Ejecutivo.

Las fechas de pago ya fueron confirmadas según el cronograma de pagos al sector público del Banco de la Nación. A apartir de esas mismas fechas, los estatales verán el aumento, que puede ser de S/ 53 o S/ 100, según lo aprobado. Estos son los montos considerados:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.
Estos son los dos aumentos
Estos son los dos aumentos que perciben los trabajadores estatales desde el sueldo de enero. De S/53 y S/100. - Crédito Andina

Habrá un límite para algunos

Sin embargo, sí habrá un límite para los aumentos de sueldo que irán para los trabajadores detallados. Si bien no hay requisitos, algo que tengan que presentar los trabajadores, sí hay alguna condiciones que se deben cumplir para percibir estos aumentos completos.

El ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/ 15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/ 15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite también aplicará para todos los regímenes:

  • Decreto Legislativo N° 276 de los gobiernos locales
  • Decreto Legislativo N° 1057, CAS
  • Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria
  • Decreto Legislativo N° 728
  • Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Así se detalló en su
Así se detalló en su momento la medida del aumento de S/100 para salarios de los trabajadores públicos. - Crédito Captura del MEF/Cortesía

“El incremento mensual de los servidores, directivos y funcionarios de los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, del Decreto Legislativo N° 1057, y de las Leyes N° 30057 y N° 29709, aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, constituye un concepto independiente a los ingresos que perciben y se incorpora en la planilla de pagos", resalta la norma legal además. También, otra norma legal aprobada, determina lo mismo para el aumetno del 728 a gobiernos locales.

El incremento sí es parte del cálculo de beneficios y descuento

Se debe resaltar que el incremento mensual sí constituirá base de cálculo para los beneficios laborales de los servidores, directivos y funcionarios, según corresponda; de acuerdo con lo siguiente:

  • En el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, el incremento mensual es base de cálculo para las gratificaciones por fiestas patrias y por navidad; bonificación extraordinaria de julio y diciembre; y, la compensación por tiempo de servicios
  • En el régimen laboral de la Ley N° 30057, el incremento mensual se incorpora a los aguinaldos por fiestas patrias y por navidad; y, a la compensación por tiempo de servicios
  • En el régimen laboral de la Ley N° 29709, el incremento mensual se incorpora a los aguinaldos por fiestas patrias y por navidad; y, a la compensación por tiempo de servicios al concluir la relación laboral.

Temas Relacionados

Aumento de sueldosSector públicoMEFNegociación Colectivaperu-economia

Más Noticias

Betssy Chávez manda saludo de Año Nuevo desde la embajada de México: “Es un año que me deja buenos momentos”

La exministra recibió la visita de su madre, Herminia Chino Ccalli quien postula al senado con Podemos Perú

Betssy Chávez manda saludo de

Bono de escolaridad 2026: conoce qué trabajadores, monto y en qué fecha recibirán este beneficio económico

El pago se realiza junto con la planilla de remuneraciones habitual en el Banco de la Nación, en fechas diferenciadas según la entidad pública a la que pertenezca cada trabajador

Bono de escolaridad 2026: conoce

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El ‘Gavilán’ señaló que seguirá en la lista de acreedores tras el nuevo plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante la SUNAT. Expresó su decepción al conocer que su situación no cambiará

Johan Fano lamenta el nuevo

Carlos Miguel suspende los conciertos tras balacera y se enfoca en sus músicos: “Lo único que quiero es que estén bien”

El director de la orquesta decidió cancelar todas las presentaciones programadas luego del ataque armado en Carabayllo, priorizando la salud de los integrantes heridos y exigiendo acciones ante las amenazas previas

Carlos Miguel suspende los conciertos

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Con una fecha pendiente para cerrar la primera ronda, el campeonato nacional de la net falta define a los clasificados que buscarán el máximo trofeo

¿Quiénes clasifican a la segunda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez manda saludo de

Betssy Chávez manda saludo de Año Nuevo desde la embajada de México: “Es un año que me deja buenos momentos”

¿Mario Vizcarra pagó o no la reparación civil de su sentencia por corrupción? PJ la declaró prescrita

Perú cerca de aprobar tratado con Costa Rica sobre criminalidad: ¿De qué trata el convenio?

Perú Primero pide al JEE inaplicar Ley 30717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera

Tres muertos en Pataz: alcalde cuestiona versión de minera Poderosa y eficacia del estado de emergencia

ENTRETENIMIENTO

Carlos Miguel suspende los conciertos

Carlos Miguel suspende los conciertos tras balacera y se enfoca en sus músicos: “Lo único que quiero es que estén bien”

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

Carlos Miguel cuenta detalles del atentado y habla sobre la gravedad de sus compañeros heridos: “Es una pesadilla”

DEPORTES

Johan Fano lamenta el nuevo

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026: plantel listo para iniciar pretemporada

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?