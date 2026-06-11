Keiko Fujimori toma con “serenidad y gratitud” la leve ventaja sobre Roberto Sánchez: “Vamos a esperar el conteo final”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dirige a la prensa en medio de un reñido conteo de votos. Pide a la población mantener la calma y esperar con prudencia los resultados finales que emitirá la ONPE, mostrando confianza en el proceso electoral. | Canal N

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que tomó con “serenidad y mucha gratitud” la leve ventaja de votos sobre el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Con serenidad y con mucha gratitud tomo esos primeros resultados. Y además, ustedes saben que soy muy prudente. Vamos a esperar al conteo final de votos”, declaró Fujimori a la prensa.

Al ser consultada por las recientes convocatorias a movilizaciones por parte de Juntos por el Perú, la candidata de Fuerza Popular hizo un llamado “a la reflexión, a la calma y a seguir la página de la ONPE”.

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“Yo me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez cuando él ha señalado que va a respetar los votos. Así es que yo creo que todos los ciudadanos pueden informarse y estar atentos. Cualquier otra cosa, pediría calma y serenidad”, expresó.

FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo

En relación a los pedidos de nulidad formulados desde el partido de Sánchez, Fujimori dijo que en Fuerza Popular consideran que “no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”.

Keiko pasa adelante y Sánchez denuncia “fraude”

Keiko Fujimori tomó la delantera en el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial peruana con una ventaja de apenas 561 votos sobre Roberto Sánchez Palomino, mientras que el partido del candidato de Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un recurso de nulidad en el que denuncia “indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral” y pide anular 1.751 mesas de sufragio.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino disputan la presidencia de Perú en un resultado extremadamente ajustado con más del 98% de las actas contabilizadas, mostrando una ventaja mínima para Fujimori. (ONPE)

Con el 98,216% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular acumula 9.032.653 votos, equivalente al 50,002% del total, frente a los 9.032.092 votos de Sánchez, con el 49,998%. La diferencia mínima mantiene abierta la definición del proceso, con 1.635 actas aún pendientes de revisión por el Jurado Electoral Especial (JEE) y 20 sin procesar.

El factor determinante del vuelco fue el voto en el exterior. Con el 94,495% de actas del extranjero procesadas, Fujimori obtuvo 184.435 sufragios, el 63,429% del total fuera del país, mientras que Sánchez sumó 106.338, el 36,571%. Una diferencia de más de 78.000 votos en el exterior fue lo que permitió a la candidata de Fuerza Popular revertir la tendencia que inicialmente favorecía a su rival.

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La ventaja de Fujimori en el extranjero fue consistente en los principales países con comunidades peruanas. En Estados Unidos, la candidata alcanzó el 76,559% de los votos con 44.440 adhesiones, frente al 23,441% de Sánchez. En Argentina, obtuvo el 61,309% con 25.361 sufragios, contra el 38,691% de su rival. En España, la diferencia fue de 60,114% para Fujimori frente al 39,886% de Sánchez. En Chile, la candidata de Fuerza Popular sumó el 58,882% de los votos. El resultado más ajustado del exterior se registró en Italia, donde Fujimori obtuvo el 50,710% frente al 49,290% de Sánchez.

Ante ese panorama, Juntos por el Perú presentó un recurso legal en el que alega la existencia de “clonación de resultados” o “llenado sistemático de actas”. El partido señala que en 584 patrones de repetición exacta detectados en distintos locales de votación, mesas de un mismo establecimiento habrían registrado votaciones idénticas a favor de Fuerza Popular, lo que, según la denuncia, “quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”.

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De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

Entre los casos citados figura Lambayeque, donde cinco mesas habrían otorgado exactamente 125 votos a Fujimori, y el distrito de Barranco, en la Institución Educativa 6051 Mercedes Indacochea, donde otras cinco mesas registraron 161 votos cada una para la misma agrupación.

“La coincidencia matemática en locales con composiciones poblacionales variables demuestra un fenómeno conocido en doctrina electoral como ‘clonación de resultados’”, señala el documento presentado por el personero de Juntos por el Perú, que pide al JEE declarar fundado el petitorio y anular las mesas señaladas.