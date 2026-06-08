De Cusco al Colca: la carretera de S/321 millones que promete transformar el turismo y el comercio en el sur peruano

El Gobierno Regional del Cusco anunció el inicio de la construcción de la carretera Yauri–Suykutambo entre marzo y abril de 2026.

La carretera Yauri–Suykutambo, una de las obras de infraestructura más ambiciosas para el sur del país, comenzará a ejecutarse el próximo 15 de junio. El proyecto, impulsado por el Gobierno Regional del Cusco, busca conectar de manera directa a las regiones de Cusco y Arequipa mediante una vía asfaltada que atravesará paisajes andinos, profundos cañones y zonas de gran riqueza arqueológica.

Con una inversión superior a los S/321 millones, la intervención contempla la construcción y mejoramiento de 44,7 kilómetros de carretera dentro de la Red Vial Secundaria. La obra beneficiará a más de 63 mil habitantes de ambas regiones y apunta a convertirse en un eje estratégico para fortalecer la conectividad, el comercio, el turismo y el acceso a servicios básicos en comunidades ubicadas en zonas altoandinas.

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La carretera Yauri–Suykutambo unirá de forma directa a Cusco y Arequipa

Foto: Composición

El proyecto se desarrollará en la provincia cusqueña de Espinar, recorriendo los distritos de Yauri, Coporaque y Suykutambo. Desde allí se extenderá hasta el límite departamental con Arequipa, donde se conectará con la red vial de la provincia de Caylloma, particularmente en los distritos de Callalli y Chivay.

La nueva infraestructura permitirá consolidar una conexión terrestre más eficiente entre ambos departamentos, facilitando el desplazamiento de personas y mercancías en una zona donde las condiciones de transitabilidad han representado históricamente una limitación para el desarrollo económico.

Según el expediente técnico elaborado por la Gerencia Regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura, la carretera contará con estándares de ingeniería diseñados para responder a la compleja geografía de la zona. El proyecto incluye la construcción de 12 puentes y alcantarillas de gran dimensión, además de cunetas, zanjas de drenaje, muros de contención, obras de estabilización de taludes y sistemas de protección ante posibles deslizamientos.

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También se implementará señalización integral, reductores de velocidad y diversos elementos de seguridad vial, con el objetivo de garantizar un tránsito continuo y seguro durante todo el año, incluso en sectores marcados por quebradas, valles interandinos, altiplanicies y formaciones rocosas de difícil acceso.

Las autoridades regionales consideran que esta vía permitirá mejorar significativamente la articulación territorial entre Cusco y Arequipa, facilitando el traslado de productos agropecuarios y fortaleciendo la actividad comercial de las poblaciones altoandinas que dependen de mercados regionales para dinamizar su economía.

Obra impulsará el turismo entre los Tres Cañones de Suykutambo y el Valle del Colca

Presentan en Lima programa de Semana Santa del Colca con rutas turísticas y tradiciones. (Foto: Agencia Andina)

Más allá de su impacto en la conectividad, la carretera Yauri–Suykutambo también busca posicionarse como un nuevo corredor turístico para el sur peruano. El trazado atravesará zonas reconocidas por su valor natural, histórico y cultural, permitiendo un acceso más rápido a diversos atractivos de Cusco y Arequipa.

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Uno de los principales puntos de interés es el complejo arqueológico de T’aqrachullo, sitio que recientemente ha ganado notoriedad por su relevancia patrimonial. A lo largo del recorrido también se encuentran otros importantes vestigios prehispánicos como K’anamarka, Mauk’allaqta, Paris Pukara y María Fortaleza, espacios que forman parte de la riqueza cultural de la provincia de Espinar.

La ruta además atravesará espectaculares paisajes de origen volcánico y brindará acceso al impresionante escenario natural de los Tres Cañones de Suykutambo, considerado uno de los atractivos más sobresalientes del sur andino. Este espacio destaca por la convergencia de profundos cañones formados por los ríos Apurímac, Callumani y Cerritambo, generando una geografía singular que atrae cada vez más visitantes.

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La futura carretera también permitirá una integración más fluida entre los destinos turísticos de Espinar y el Valle del Colca, en Arequipa, uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Durante el anuncio del inicio de obras, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, destacó el alcance estratégico de la intervención. “El proyecto Yauri–Suykutambo permitirá una verdadera integración económica y social entre Cusco y Arequipa. No es solo una carretera que une territorios, sino una obra estratégica que abre nuevas oportunidades de desarrollo, comercio y turismo para el sur del Perú”, señaló.

Con el inicio de los trabajos previsto para el 15 de junio, la construcción de esta nueva carretera entre Cusco y Arequipa marca el comienzo de una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años en la macrorregión sur, en una zona donde la conectividad terrestre es considerada clave para impulsar el crecimiento económico y potenciar el aprovechamiento de su patrimonio natural y arqueológico.

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