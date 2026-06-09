Perú

Nombran a nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo: solo durará hasta el cambio de presidente el 28 de julio

Tras su designación, Berthin Enrique Gomez Vela tendrá una gestión de alrededor de mes y medio antes del cambio de mando presidencial, periodo en el que deberá dar continuidad a las actividades y compromisos pendientes del ministerio

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La designación se produce en los últimos días de la actual administración, por lo que el nuevo ministro del Mincetur ejercerá sus funciones por aproximadamente mes y medio, hasta la transición presidencial del 28 de julio.
La designación se produce en los últimos días de la actual administración, por lo que el nuevo ministro del Mincetur ejercerá sus funciones por aproximadamente mes y medio, hasta la transición presidencial del 28 de julio. Foto: captura TV Perú

El Poder Ejecutivo designó a Berthin Enrique Gomez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo. La juramentación se realizó en Palacio de Gobierno, donde el presidente del Perú, José María Balcázar, estuvo a cargo de tomarle el juramento al nuevo integrante del gabinete.

El nombramiento ocurre en la etapa final del actual periodo de gobierno, tras la renuncia de José Reyes Llanos a la cartera. El nuevo titular del Mincetur permanecerá en el cargo hasta el próximo cambio de presidente, previsto para el 28 de julio.

La llegada de Gomez Vela al Mincetur se da en un periodo de transición para el país, en el que tendrá a su cargo las principales funciones del sector, incluyendo la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil, el fortalecimiento del turismo y la presencia peruana en los principale mercados internacionales hasta el cierre de la actual gestión.

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¿Quién es Berthin Gómez Vela?

Berthin Enrique Gómez Vela es un abogado peruano que ha desarrollado su carrera principalmente en el sector público, ocupando cargos vinculados a asesoría legal, gestión institucional y dirección de organismos estatales. En los últimos años ganó mayor notoriedad tras ser designado como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros encargada de las políticas contra el narcotráfico y el desarrollo alternativo. Su nombramiento fue oficializado en noviembre de 2025 mediante una resolución suprema.

Carta de renuncia del ministro de Turismo y Comercio Exterior.
Carta de renuncia del ahora exministro de Turismo y Comercio Exterior. Foto: X

Antes de llegar a Devida, Gómez Vela ocupó la jefatura de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), donde estuvo a cargo de los asuntos legales de la institución. También tuvo experiencia en el ámbito de infraestructura pública: fue secretario técnico del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), un programa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones enfocado en proyectos de conectividad vial descentralizada.

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Nuevo titular de Comercio Exterior y Turismo tiene experiencia en varias instituciones públicas

Su trayectoria en la administración pública incluye además cargos relacionados con órganos jurídicos y de confianza. Registros oficiales muestran que anteriormente se desempeñó como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Provías Descentralizado y participó en funciones vinculadas al seguimiento y soporte legal de proyectos estatales.

Durante su paso por Devida, Gómez Vela asumió la conducción de una institución con responsabilidades sobre programas de prevención, desarrollo alternativo y articulación con entidades nacionales e internacionales. Sin embargo, su permanencia en ese puesto fue breve: en marzo de 2026 el Ejecutivo aceptó su renuncia y designó a un nuevo titular para la entidad.

Posteriormente, Gómez Vela apareció nuevamente en cargos públicos vinculados al Estado. En 2026 figura como director de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), según el registro de funcionarios públicos. Su perfil muestra una carrera concentrada en la gestión pública, con énfasis en el derecho administrativo, la asesoría institucional y la dirección de entidades estatales.

¿Por qué renunció el anterior ministro, José Reyes Llanos?

José Fernando Reyes Llanos renunció al cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el 3 de junio de 2026, en medio de cuestionamientos relacionados con la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil. Su salida ocurrió cuando el Congreso ya había aprobado una moción de interpelación para que respondiera por este tema.

Aunque no alude directamente a ningún acuerdo, la carta fue interpretada como una muestra de discrepancias con la postura del Gobierno respecto a un tratado pendiente con Brasil.
Aunque no alude directamente a ningún acuerdo, la carta fue interpretada como una muestra de discrepancias con la postura del Gobierno respecto a un tratado pendiente con Brasil. Foto: Andina

El acuerdo con Brasil se convirtió en el principal punto de tensión durante sus últimos días al frente del ministerio. Desde el Parlamento se cuestionó que el proceso no avanzara con la rapidez esperada y se planteó que el titular del Mincetur debía explicar las razones del retraso. La renuncia se produjo antes de que Reyes Llanos acudiera al pleno para responder las preguntas de los congresistas.

En su carta de salida, Reyes Llanos señaló que su decisión era irrevocable y la atribuyó a sus “convicciones profesionales y principios institucionales”, sin presentar como causa directa un solo hecho específico. Sin embargo, su dimisión se dio en un escenario marcado por la presión política generada por el cuestionamiento al manejo del acuerdo comercial con Brasil.

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