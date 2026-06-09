Autoridades y empresarios de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador del sector turismo se reunirán en Quito por foro andino

Los eventos congregarán a representantes gubernamentales, empresarios y expertos durante el I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo. Foto: Bolivia.com

Representantes de los sectores turismo y transporte aéreo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú participarán los días 9 y 10 de junio en Quito, Ecuador, en dos encuentros organizados por la Comunidad Andina (CAN) con el objetivo de impulsar la integración regional y fortalecer actividades consideradas estratégicas para el crecimiento económico de la subregión.

Las jornadas reunirán a autoridades, empresarios y especialistas en el marco del I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo. Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Presidencia Pro Tempore de Ecuador. Los eventos buscan promover acciones conjuntas para mejorar la conectividad entre los países andinos y potenciar el desarrollo de la actividad turística.

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Turismo como eje de integración regional

El I Foro Andino de Turismo se desarrollará el 9 de junio y servirá como espacio para intercambiar experiencias, analizar tendencias globales y evaluar nuevas oportunidades para fortalecer la competitividad turística de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Uno de los temas centrales será el impulso de Caminos Andinos, una iniciativa promovida por la Secretaría General de la CAN junto con los países miembros para posicionar a la región como un destino turístico integrado ante los mercados internacionales. La propuesta busca conectar distintos atractivos de la subregión a partir de elementos compartidos como la riqueza cultural, los paisajes naturales, la gastronomía, las comunidades rurales y ancestrales, así como la producción artesanal.

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Actualmente, Caminos Andinos reúne 16 rutas turísticas y 42 destinos distribuidos en los cuatro países. Además, dispone de una plataforma digital que ofrece información práctica para los viajeros, incluyendo detalles sobre clima, moneda y principales atractivos de cada lugar.

En la actualidad, Caminos Andinos integra 16 circuitos turísticos y 42 destinos ubicados en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. Foto: Portal de Turismo

Durante el foro también se desarrollará un panel con autoridades del sector turístico de los países andinos, quienes compartirán experiencias relacionadas con la gestión de destinos, la diversificación de la oferta y la promoción de nuevos circuitos turísticos. El propósito es identificar experiencias exitosas que puedan contribuir al fortalecimiento de la iniciativa regional.

Asimismo, los participantes abordarán temas vinculados a las nuevas tendencias del mercado turístico, entre ellos la capacidad de la Comunidad Andina para atraer nómadas digitales, las estrategias implementadas por destinos internacionales de referencia y las perspectivas de evolución de la industria en los próximos años.

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Impacto económico del turismo en la Comunidad Andina

El secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, resaltó la relevancia que mantiene esta actividad para las economías de la subregión. Según indicó, durante 2025 los países miembros recibieron cerca de 12 millones de visitantes no residentes y el sector generó alrededor de 4 millones de empleos.

“Estos datos confirman la importancia del turismo en la economía de la subregión. Además, de contribuir con el 2.5% del PBI de la Comunidad Andina, el turismo tiene un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% de las unidades productivas vinculadas al sector”, destacó el embajador Gutiérrez.

Las cifras reflejan el peso que tiene esta actividad en la generación de oportunidades económicas, especialmente para las pequeñas unidades productivas vinculadas a servicios turísticos, hospedaje, gastronomía, transporte y comercio local.

En 2025, los países de la Comunidad Andina recibieron cerca de 12 millones de turistas extranjeros y la actividad generó alrededor de 4 millones de puestos de trabajo. Foto: Lali Iniciativa

Conectividad aérea para impulsar el crecimiento

El 10 de junio se llevará a cabo el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, una iniciativa promovida por la Secretaría General de la CAN desde 2022 y que se ha convertido en un espacio de coordinación entre autoridades aeronáuticas, aerolíneas, operadores aeroportuarios y organismos internacionales.

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La edición de este año estará enfocada en revisar experiencias internacionales y analizar medidas orientadas a modernizar la normativa aeronáutica de la subregión. Entre los objetivos figura fortalecer el transporte de carga, facilitar el comercio entre los países miembros y consolidar la aviación como un factor clave para el desarrollo del turismo receptivo.

De acuerdo con información correspondiente a 2024, los aeropuertos de la Comunidad Andina movilizaron 40 millones de pasajeros internacionales. De ese total, 6,47 millones correspondieron a viajes entre los países miembros, volumen que representó el 16,2% del tráfico internacional registrado en la subregión.

Para la CAN, estos resultados evidencian un amplio margen para continuar ampliando la conectividad aérea regional, facilitando el desplazamiento de personas, mercancías y servicios entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

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