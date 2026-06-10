Ancianos escapan por los techos para salvarse de incendio en Barrios Altos: familias huyeron entre llamas durante la madrugada

Una emergencia registrada durante la madrugada alteró la tranquilidad de decenas de familias en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Un incendio de gran intensidad consumió parte de una antigua quinta ubicada en la cuadra 13 del jirón Áncash y obligó a sus residentes a buscar rutas de escape improvisadas para evitar quedar atrapados entre las llamas.
El fuego avanzó con rapidez dentro del solar Virgen de la Puerta, un conjunto habitacional donde residen numerosas familias. La situación provocó escenas de angustia entre adultos mayores, niños y vecinos que abandonaron sus viviendas en medio de la oscuridad, mientras los equipos de emergencia acudían al lugar para controlar la propagación del siniestro.
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Las primeras evaluaciones de las autoridades indican que diez de las sesenta viviendas existentes dentro de la quinta resultaron afectadas. Aunque los daños materiales fueron considerables, la emergencia no dejó personas heridas ni víctimas mortales.
Adultos mayores lograron salir con lo indispensable
Entre los afectados se encuentra doña Jesús, de 79 años, quien abandonó su vivienda junto a sus familiares y mascotas. La vecina describió la rapidez con la que ocurrió la evacuación y la imposibilidad de rescatar pertenencias.
“Con pijamas hemos salido todos, pues”, declaró. Al ser consultada sobre cuántas personas se encontraban dentro de la vivienda, respondió: “Cinco somos”.
Los relatos de los damnificados reflejan la magnitud de la emergencia. Algunos residentes dejaron atrás objetos personales, ropa, herramientas y documentos con el fin de priorizar la salida de sus familiares.
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Cristian también explicó las pérdidas sufridas a causa del incendio. “Todas mis cosas. Yo soy artista, mi vestuario, mis pelucas. Todo esto lo he dejado. Una, una niña con síndrome de Down. Se cayó el techo. El techo de calamina y se rompió y se cayó”, manifestó.
Evacuación de familias en medio de la madrugada
El incendio se habría iniciado alrededor de la 1:30 de la madrugada en una vivienda situada en la parte central del solar. Debido a esa ubicación, las llamas se expandieron rápidamente hacia otros inmuebles y dificultaron la salida de los residentes.
Entre los testimonios recogidos en la zona figura el de Cristian, un artista que perdió parte de sus herramientas de trabajo y pertenencias. El vecino relató las dificultades para abandonar el lugar cuando el fuego ya ocupaba gran parte de los accesos. “Salimos y todo estaba prendido, prendido, prendido. Y queríamos escapar, pero había como una ola de fuego y no podíamos porque quemaba demasiado, era mucho. Dio lo bueno que en mi segundo piso hemos roto la puerta para poder salir, porque tiene salida para la otra quinta”, señaló.
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La emergencia también puso en riesgo a menores de edad y personas de avanzada edad. Ante el avance de las llamas, varios residentes tuvieron que ser evacuados por los techos de las viviendas vecinas para alcanzar zonas seguras.
Material almacenado complicó el control del fuego
Las autoridades informaron que una de las dificultades enfrentadas durante la emergencia estuvo relacionada con la presencia de material reciclable dentro del predio.
Según información proporcionada durante la atención del siniestro, el almacenamiento de estos elementos favoreció la propagación de las llamas y aumentó la complejidad de las labores de extinción.
Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, indicó que la emergencia afectó a diez viviendas. “Son cerca de sesenta viviendas, diez de ellas afectadas”, precisó.
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Asimismo, señaló que la acumulación de materiales influyó en el desarrollo del incendio. “Hay mucho reciclaje en el interior, que es lo que ha complicado que esta emergencia tenga las condiciones que ha tenido”, sostuvo.
Investigación sobre el origen del siniestro
Las causas del incendio continúan bajo investigación. Algunos damnificados afirmaron haber escuchado una discusión en la vivienda donde presuntamente comenzó el fuego.
Una vecina relató lo ocurrido durante los momentos previos a la emergencia. “Escuchamos a que su hijo estaba gritando que por qué hacía eso. Y comenzó él a tratar de apagar el, el incendio. Sí, ella es la que comenzó el incendio. Entonces, este, no sabemos si de forma directa, indirecta o de, de qué manera”, declaró.
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Mientras avanzan las diligencias para determinar el origen exacto del siniestro, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la instalación de carpas temporales, la entrega de kits de emergencia y el empadronamiento de las familias afectadas para coordinar la asistencia correspondiente.
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