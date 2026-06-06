Más de 1,2 millones de peruanos en el exterior podrán votar este domingo en 63 países

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que más de 1,2 millones de peruanos residentes fuera del país quedaron habilitados para sufragar este domingo en 63 países, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 7 de junio en el extranjero. La Cancillería aseguró que la organización operativa ya quedó lista para el proceso.

Previo al balotaje, el canciller Carlos Pareja visitó el Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior y mantuvo comunicación con cónsules peruanos en distintos destinos, según la información oficial, según informó 24 horas de Panamericana TV. El esquema de seguimiento buscará recibir reportes durante el desarrollo de la actividad consular.

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En la ciudad de Buenos Aires, el dispositivo contempló seis locales de votación, de acuerdo con lo explicado por voceros del operativo. Cada sede quedó habilitada para 18.000 electores y dispuso 37 mesas para la atención del padrón en la capital argentina.

La Cancillería aseguró que el operativo ya está listo y montó un esquema de monitoreo para recibir reportes consulares durante la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por efecto de la diferencia horaria, Nueva Zelanda será el primer país donde se abrirá la jornada. La Cancillería señaló que los primeros reportes llegarán desde Oceanía y Asia, con inicio del proceso el domingo en ese territorio, lo que equivale a las 14:00 del sábado en Lima.

En Europa, el consulado en Milán concentró un universo de casi 60.000 electores, según estimaciones compartidas por la representación. En ese punto, la proyección de participación tomó como referencia la primera vuelta, cuando se registró 50% de asistencia como mínimo en Italia, de acuerdo con el balance consignado en el reporte.

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Para la segunda vuelta, la organización incluyó ajustes logísticos en varios países. La Cancillería indicó que 19 locales fueron reasignados en Estados Unidos, Chile, Canadá y Panamá, entre otros destinos, con el objetivo de ordenar la atención y adecuar sedes a la demanda prevista.

Más de 1,2 millones de peruanos en el extranjero quedaron habilitados para votar - Créditos: Andina.

Además, se habilitaron siete centros de sufragio en el Medio Oriente, como parte del despliegue consular para esta etapa. La medida buscó ampliar puntos de votación en una región con comunidades dispersas y con trayectos extensos hacia los consulados, según el medio.

En la primera vuelta, el registro oficial consignó que 411.000 peruanos acudieron a votar fuera del país, dentro del padrón habilitado para el exterior. El Ejecutivo sostuvo que el monitoreo centralizado permitirá evaluar incidencias, flujo de electores y cierre de mesas en cada huso horario.

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Las autoridades reiteraron que los locales atenderán de acuerdo con los horarios establecidos por cada sede consular y que el desarrollo de la jornada dependerá de la coordinación entre consulados, personal asignado y responsables de mesa en cada punto de votación.

¿Cuántos votan en Perú?

El padrón electoral definitivo, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registra 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar. Dentro de ese total, 26.114.619 electores residen en el territorio nacional y están distribuidos en las 25 regiones del país.

Se trata del mismo registro utilizado en la primera vuelta del 12 de abril. Por esa razón, no fueron incorporados al proceso quienes alcanzaron los 18 años después del 13 de abril, ya que no integran el padrón vigente para esta elección.

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