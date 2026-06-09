Partido de Roberto Sánchez defiende el conteo rápido de Ipsos y no acepta que resultados de elecciones puedan revertirse

La dirigencia del partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez dio una conferencia de prensa en la que salió a defender la validez del conteo rápido de Ipsos y Transparencia —que al 100% de su muestra dio ganador a Roberto Sánchez con el 50,3% de los votos válidos— y cuestionó las declaraciones públicas del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre escenarios adicionales que, según el partido, no forman parte del estudio técnico publicado.
La conferencia fue encabezada por el abogado del partido, Roy Mendoza, el secretario general y virtual diputado Ernesto Zunini y el también del embajador Miguel Rodrigo Cuadro, quienes mencionaron que Juntos por el Perú tomará acciones formales ante las instituciones electorales y de control ante los dichos sobre que los resultados del conteo rápido pueden revertirse.
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JPP defiende conteo rápido
El abogado Roy Mendoza indicó que el partido está enviando una carta formal a Ipsos para que explique los “nuevos modelos” y “nuevos escenarios” que el presidente de la encuestadora ha difundido públicamente desde la noche del domingo. Al mismo tiempo, informó que se dirige una comunicación a la Defensoría del Pueblo para que el organismo esté alerta ante cualquier situación que pueda afectar la defensa del voto.
“Estamos dirigiendo una carta a Ipsos para que expliquen esos nuevos modelos, y también estamos dirigiendo una carta a la Defensoría del Pueblo para que esté alerta, así como nosotros, en la defensa del voto”, señaló Mendoza ante los representantes de la prensa nacional e internacional presentes en el local partidario.
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El abogado fue enfático en reivindicar el valor del conteo rápido como el instrumento más sólido disponible antes de la proclamación oficial: “Lo cierto en un proceso electoral hasta la fecha es el conteo rápido. Un conteo rápido que tiene sustento histórico, que tiene antecedentes y que siempre se ha cumplido en todo proceso electoral”. Con esa afirmación, Mendoza estableció la posición central del partido: el conteo rápido de Ipsos y Transparencia y el de Datum Internacional —ambos con resultados favorables a Sánchez— son la referencia técnica válida, y cualquier comunicación que se aparte de esas conclusiones debe estar respaldada con el mismo rigor metodológico.
Acusan a Ipsos de incurrir en una infracción a la normativa del JNE
El secretario general del partido, Ernesto Zunini, apuntó específicamente a las declaraciones públicas del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, quien en los días posteriores al cierre de mesas ofreció análisis y escenarios adicionales sobre el resultado de la segunda vuelta que, según Zunini, no se ajustan al informe técnico del conteo rápido publicado.
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“Nos llama la atención que el señor Torres, en representación de Ipsos, haya salido a exponer un conjunto de escenarios y de supuestos que no cumplen con este rigor técnico”, señaló Zunini. “Por lo tanto, estamos cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones, a la Defensoría del Pueblo y a Transparencia para que se pueda especificar y aclarar en base a qué se están haciendo este conjunto de afirmaciones".
El secretario general subrayó que el conteo rápido se publicó “sobre la base de una muestra de actas reales, de cosas decididas en las urnas por parte del pueblo peruano”, y que cualquier afirmación que altere esas conclusiones debe cumplir el mismo estándar metodológico. En ese punto, Zunini advirtió que la normativa del JNE establece que la información comunicada por los actores de este tipo de estudios debe condecirse con el informe técnico publicado, y que apartarse de esa exigencia “podría constituir una infracción a la normativa establecida por el Jurado”.
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“Eso se determinará”, precisó Zunini, dejando abierta la posibilidad de que el partido formalice una denuncia ante el JNE si las aclaraciones solicitadas no resultan satisfactorias.
No aceptan cambios o que votación se revierta
Uno de los ejes centrales del mensaje de Zunini fue reivindicar la estadística como disciplina científica y, con ella, la validez del conteo rápido como instrumento de referencia electoral. “El conteo rápido basado en la estadística no es una hipótesis, sino una disciplina científica. Si no, estaríamos hablando de cualquier otra cosa”, afirmó. “Es lo más sólido que tenemos hoy en día. Y ambos estudios de conteo rápido han dado como ganador al candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú“.
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El secretario general también señaló que, en un contexto donde la diferencia de votos entre los dos candidatos es “escasa, como se ha reconocido”, existe “una inmensa responsabilidad por parte de todos los actores respecto a lo que se comunica a la población”. Esa responsabilidad, según Zunini, obliga a priorizar herramientas que “cumplan con estándares, con normativa y con una metodología rigurosa”, como el conteo rápido, por encima de comunicaciones que no tengan el mismo respaldo técnico.
El conteo oficial de la ONPE y la tensión poselectoral
Las declaraciones de Juntos por el Perú se producen en un momento de alta tensión poselectoral. El conteo oficial de la ONPE, actualizado al 95,979% de actas contabilizadas a las 11:55 a.m. de este martes, sitúa a Roberto Sánchez con 8.911.541 votos (50,057% de los votos válidos) y a Keiko Fujimori con 8.891.320 votos (49,943%). La diferencia entre ambos es de 20.221 votos en términos absolutos y de 0,114 puntos porcentuales, con 3.730 actas aún pendientes de incorporar al cómputo.
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Ese margen —que se ha reducido progresivamente desde los 26.344 votos registrados en la madrugada del lunes hasta los 20.221 de este martes al mediodía— es el que genera la tensión: el conteo rápido da ganador a Sánchez, el conteo oficial también lo pone por delante, pero la diferencia es lo suficientemente estrecha como para que cada acta pendiente sea objeto de atención máxima por parte de ambos partidos.
JPP confiado en llevarse las elecciones
Zunini cerró su intervención con un doble llamado. Al pueblo peruano, le pidió “confiar en la solidez de estos estudios, en la institucionalidad democrática y defender el voto popular”. Y al proceso en su conjunto, reafirmó la posición del partido: “Nosotros vamos a respetar los resultados del proceso electoral y estamos aguardando el fin de la contabilidad”.
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La conferencia de prensa de Juntos por el Perú se produce en paralelo a las declaraciones que Fuerza Popular ha realizado en los últimos días cuestionando el conteo rápido y pidiendo esperar el resultado oficial de la ONPE.
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