Segunda vuelta: votos de peruanos en el exterior siguen llegando a la ONPE y el último envío arribará este miércoles

Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, explicó que las actas y cédulas son transportadas por funcionarios diplomáticos en vuelos comerciales para evitar cualquier manipulación durante el trayecto hacia la ONPE. Fuente: TV Perú Noticias

Las actas del extranjero continúan llegando a Perú para su procesamiento en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizada el último domingo 7 de junio. El material electoral empezó a arribar desde Argentina, Bolivia y otros países de América del Sur, y en las últimas horas también llegó desde naciones europeas para su entrega y cómputo oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el proceso de retorno del material procedente del exterior concluirá mañana, miércoles 10 de junio, cuando se complete el arribo de la última valija diplomática con actas y cédulas de votación enviadas desde los consulados.

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El director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo, explicó en TV Perú Noticias que los documentos se trasladan bajo supervisión de funcionarios diplomáticos que viajan en vuelos comerciales, con el objetivo de evitar cualquier manipulación durante el trayecto y garantizar que el material llegue “sin novedad” a las autoridades electorales.

Un ciudadano peruano sonriente deposita su voto en una urna de la ONPE, participando en las elecciones de segunda vuelta desde el extranjero. (Agencia Andina / Cancillería)

Perú ya recibió material electoral de consulados de la región

Los primeros sobres provenientes del extranjero llegaron desde Argentina, Bolivia y otros países de América del Sur. Bravo detalló que el material ingresó a una oficina descentralizada de procesos electorales en Jesús María y luego se entregó a la ONPE para el conteo correspondiente.

Conforme avanzó la jornada, actas y cédulas procedentes de Europa también arribaron al país. Bravo indicó que, hasta el momento, se recibió material de “diversos consulados”, principalmente sudamericanos, y luego de algunas sedes europeas, en el marco de un flujo que se mantiene activo conforme aterrizan los vuelos comerciales.

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El funcionario explicó que esta cadena de custodia incluye la presencia de personal diplomático durante el transporte, un esquema diseñado para asegurar el resguardo físico de los documentos. En esa línea, precisó que el último envío previsto arribará mañana, miércoles 10 de junio, alrededor de las 20:00 horas, con el material trasladado por el cónsul desde Buenos Aires.

La segunda vuelta presidencial 2026 ya inició para los peruanos residentes en el extranjero debido a la diferencia horaria. Difusión

A diferencia de procesos anteriores, cuando se priorizaba el retorno de actas de escrutinio, la cancillería ahora está obligada a retornar todas las cédulas físicas de sufragio utilizadas en el exterior. Esta exigencia responde a una modificación en la Ley Orgánica de Elecciones aprobada en el Congreso, un cambio que incrementó el volumen de material a trasladar y extendió el tiempo necesario para completar el proceso.

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Avanza el conteo del voto de peruanos en el extranjero

De acuerdo con los resultados de la ONPE, a las 15:15 horas del 9 de junio de 2026 el avance del conteo de actas de la elección presidencial alcanzó 96.024% a nivel nacional, con 92,766 actas en total. De ese universo, 89,078 ya fueron contabilizadas, 1,548 quedaron pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 2,140 permanecieron pendientes.

En el cómputo general, Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) registró 50.057% con 8,914,029 votos, mientras que Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) obtuvo 49.943% con 8,893,751 votos, en una contienda marcada por una diferencia mínima.

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Un ciudadano peruano deposita su voto en una mesa electoral instalada por la Cancillería en el extranjero, como parte de la jornada electoral para residentes en Asia y Oceanía. (Foto: X / Cancillería)

En el voto en el extranjero, el avance de actas contabilizadas fue 31.420% sobre un total de 2,543 actas. En ese segmento, Keiko Fujimori lideró con 65.035% (59,981 votos) y Roberto Sánchez Palomino sumó 34.965% (32,248 votos). La ONPE reportó 799 actas contabilizadas, 49 para envío al JEE y 1,695 pendientes, un rezago que analistas atribuyeron al traslado físico del material.

Cómo ver los resultados de la segunda vuelta de Elecciones

La ONPE activó la tarde del domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, su plataforma oficial para seguir el avance del conteo y consultar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El acceso se realiza en el sitio habilitado por el organismo electoral, en el apartado de resumen de resultados.

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cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

Para revisar la información, el usuario debe ingresar a la plataforma oficial de la ONPE, seleccionar el tipo de elección y navegar por los filtros de cómputo disponibles (nacional y extranjero), donde el sistema muestra el avance de actas, las actas contabilizadas y las pendientes, además del detalle por ámbitos conforme se actualiza el procesamiento.

LINK: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen