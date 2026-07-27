Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia en medio de conciliación con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”

Janet Barboza y Yahaira Plasencia sostienen micrófonos en un escenario mientras Magaly Medina aparece en un círculo con borde naranja, visible en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible conciliación entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Janet Barboza quien decidió pronunciarse públicamente sobre el tema y enviar un contundente mensaje a la salsera durante su reciente visita al programa ‘América Hoy’. La conductora aprovechó la presencia de la artista en el set para felicitarla por el momento profesional que atraviesa, pero también para recomendarle que no deje de lado un aspecto que considera fundamental: su dignidad.

La conversación comenzó en un ambiente distendido. Yahaira Plasencia llegó al magazine para interpretar algunos de sus éxitos musicales y conversar sobre los proyectos que viene desarrollando en su carrera artística. Sin embargo, el diálogo cambió de rumbo cuando el panel abordó el proceso judicial que la cantante mantiene contra Magaly Medina, luego de que ambas sostuvieran recientemente una reunión privada con el objetivo de explorar una posible salida conciliatoria.

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La noticia despertó el interés de los conductores, quienes consultaron a la intérprete sobre el estado actual del caso. Fue entonces cuando Janet Barboza intervino para compartir una reflexión que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Janet Barboza destaca el crecimiento de Yahaira Plasencia

Antes de expresar su opinión sobre el conflicto legal, Janet Barboza resaltó el camino recorrido por la cantante y reconoció el crecimiento que ha tenido en los últimos años dentro de la industria musical.

La conductora destacó que la salsera ha logrado consolidar su carrera a base de esfuerzo y trabajo constante, por lo que consideró importante recordarle que existen valores que no deberían ponerse en juego, incluso cuando se busca resolver un conflicto por la vía del diálogo.

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Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

"Has llegado hasta aquí de forma exitosa, lo has hecho bien, ha sido un gran trayecto. La dignidad no tiene precio, no transes con lo que tiene que ver con la dignidad“, expresó la popular ‘Rulitos’.

Las palabras de Janet sorprendieron a varios de los presentes, ya que fueron interpretadas como una recomendación para que Yahaira Plasencia evalúe cuidadosamente cualquier propuesta que pueda surgir en el marco de una eventual conciliación con la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

“No merece la pena escuchar un tipo de disculpa”

La reflexión de Janet Barboza no quedó allí. La conductora continuó desarrollando su postura y dejó entrever que, desde su perspectiva, una persona que considera haber sido víctima de difamación debe analizar con detenimiento si corresponde aceptar unas disculpas después de todo lo ocurrido.

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"Porque creo que cuando una persona te difama y te dicen las cosas que a ti te han dicho, no merece la pena siquiera que te sientes a escuchar un tipo de disculpa“, agregó.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Yahaira confirmó que evalúa una conciliación con Magaly Medina

Las declaraciones de Janet Barboza se producen pocos días después de que Yahaira Plasencia revelara que mantiene conversaciones con Magaly Medina para intentar resolver el proceso judicial que ambas enfrentan desde el año 2024.

En una entrevista concedida a Trome, la intérprete explicó que la demanda continúa su curso y que actualmente el caso ya ingresó a la etapa de juicio oral. No obstante, confirmó que ambas decidieron reunirse personalmente para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que beneficie a las dos partes.

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Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

"La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos“, declaró la cantante.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Aclara que no busca dinero

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Yahaira Plasencia fue su postura respecto a una posible compensación económica.

La salsera aseguró que, en caso de concretarse una conciliación, su interés no está relacionado con recibir dinero, sino con obtener un reconocimiento público por el daño que considera haber sufrido.

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"He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario“, sentenció.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

La artista dejó claro que, para ella, el aspecto económico nunca ha sido el eje central del proceso judicial y que su prioridad continúa siendo preservar su imagen.

Estas declaraciones contrastan con la reflexión realizada por Janet Barboza, quien sostuvo que, incluso frente a unas eventuales disculpas, cada persona debe evaluar si realmente vale la pena aceptar un acuerdo cuando considera que su dignidad fue vulnerada.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Un proceso que continúa en juicio oral

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se remonta a 2024, cuando la cantante decidió acudir a la vía judicial tras considerar que algunos comentarios emitidos por la periodista afectaron su honor y reputación.

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Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Desde entonces, ambas partes han mantenido posiciones distintas sobre el caso, que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral.

Sin embargo, el reciente encuentro entre ambas abrió la posibilidad de que el proceso concluya mediante una conciliación, siempre que las condiciones sean aceptadas por las dos partes. La propia Yahaira explicó que cualquier acuerdo deberá satisfacer tanto a ella como a Magaly Medina, por lo que las conversaciones todavía permanecen abiertas.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.