Perú

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia en medio de conciliación con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”

La conductora felicitó a la salsera por su éxito, pero le pidió no negociar su dignidad, pese a que Yahaira aseguró que la reunión con la conductora de Magaly TV La Firme fue positiva y busca cerrar el conflicto

Guardar
Google icon
Dos mujeres sostienen micrófonos en un escenario; una tercera mujer sonriente aparece en un círculo con borde naranja en la esquina superior derecha.
Janet Barboza y Yahaira Plasencia sostienen micrófonos en un escenario mientras Magaly Medina aparece en un círculo con borde naranja, visible en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible conciliación entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Janet Barboza quien decidió pronunciarse públicamente sobre el tema y enviar un contundente mensaje a la salsera durante su reciente visita al programa ‘América Hoy’. La conductora aprovechó la presencia de la artista en el set para felicitarla por el momento profesional que atraviesa, pero también para recomendarle que no deje de lado un aspecto que considera fundamental: su dignidad.

La conversación comenzó en un ambiente distendido. Yahaira Plasencia llegó al magazine para interpretar algunos de sus éxitos musicales y conversar sobre los proyectos que viene desarrollando en su carrera artística. Sin embargo, el diálogo cambió de rumbo cuando el panel abordó el proceso judicial que la cantante mantiene contra Magaly Medina, luego de que ambas sostuvieran recientemente una reunión privada con el objetivo de explorar una posible salida conciliatoria.

PUBLICIDAD

La noticia despertó el interés de los conductores, quienes consultaron a la intérprete sobre el estado actual del caso. Fue entonces cuando Janet Barboza intervino para compartir una reflexión que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Janet Barboza destaca el crecimiento de Yahaira Plasencia

Antes de expresar su opinión sobre el conflicto legal, Janet Barboza resaltó el camino recorrido por la cantante y reconoció el crecimiento que ha tenido en los últimos años dentro de la industria musical.

La conductora destacó que la salsera ha logrado consolidar su carrera a base de esfuerzo y trabajo constante, por lo que consideró importante recordarle que existen valores que no deberían ponerse en juego, incluso cuando se busca resolver un conflicto por la vía del diálogo.

PUBLICIDAD

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.
Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

"Has llegado hasta aquí de forma exitosa, lo has hecho bien, ha sido un gran trayecto. La dignidad no tiene precio, no transes con lo que tiene que ver con la dignidad“, expresó la popular ‘Rulitos’.

Las palabras de Janet sorprendieron a varios de los presentes, ya que fueron interpretadas como una recomendación para que Yahaira Plasencia evalúe cuidadosamente cualquier propuesta que pueda surgir en el marco de una eventual conciliación con la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

“No merece la pena escuchar un tipo de disculpa”

La reflexión de Janet Barboza no quedó allí. La conductora continuó desarrollando su postura y dejó entrever que, desde su perspectiva, una persona que considera haber sido víctima de difamación debe analizar con detenimiento si corresponde aceptar unas disculpas después de todo lo ocurrido.

"Porque creo que cuando una persona te difama y te dicen las cosas que a ti te han dicho, no merece la pena siquiera que te sientes a escuchar un tipo de disculpa“, agregó.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Yahaira confirmó que evalúa una conciliación con Magaly Medina

Las declaraciones de Janet Barboza se producen pocos días después de que Yahaira Plasencia revelara que mantiene conversaciones con Magaly Medina para intentar resolver el proceso judicial que ambas enfrentan desde el año 2024.

En una entrevista concedida a Trome, la intérprete explicó que la demanda continúa su curso y que actualmente el caso ya ingresó a la etapa de juicio oral. No obstante, confirmó que ambas decidieron reunirse personalmente para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que beneficie a las dos partes.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

"La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos“, declaró la cantante.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Aclara que no busca dinero

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Yahaira Plasencia fue su postura respecto a una posible compensación económica.

La salsera aseguró que, en caso de concretarse una conciliación, su interés no está relacionado con recibir dinero, sino con obtener un reconocimiento público por el daño que considera haber sufrido.

"He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario“, sentenció.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

La artista dejó claro que, para ella, el aspecto económico nunca ha sido el eje central del proceso judicial y que su prioridad continúa siendo preservar su imagen.

Estas declaraciones contrastan con la reflexión realizada por Janet Barboza, quien sostuvo que, incluso frente a unas eventuales disculpas, cada persona debe evaluar si realmente vale la pena aceptar un acuerdo cuando considera que su dignidad fue vulnerada.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Un proceso que continúa en juicio oral

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se remonta a 2024, cuando la cantante decidió acudir a la vía judicial tras considerar que algunos comentarios emitidos por la periodista afectaron su honor y reputación.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Desde entonces, ambas partes han mantenido posiciones distintas sobre el caso, que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral.

Sin embargo, el reciente encuentro entre ambas abrió la posibilidad de que el proceso concluya mediante una conciliación, siempre que las condiciones sean aceptadas por las dos partes. La propia Yahaira explicó que cualquier acuerdo deberá satisfacer tanto a ella como a Magaly Medina, por lo que las conversaciones todavía permanecen abiertas.

Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.
Janet Barboza aconseja a Yahaira Plasencia pese a posible acuerdo con Magaly Medina: “La dignidad no tiene precio”. Captura: América Hoy.

Temas Relacionados

Yahaira PlasenciaMagaly MedinaJanet BarbozaDaño moral

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Arequipa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de julio en Arequipa

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Iquitos para antes de salir de casa este 27 de julio

Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Piura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles niega haber votado por Fuerza Popular, exige revisar las cámaras y todos los votos no exhibidos en el Senado

Silvana Robles es suspendida por presuntamente incumplir un acuerdo de voto: Roberto Sánchez advierte que podría ser expulsada de Juntos por el Perú

El secreto del premier Luis Arroyo: su hermano fue beneficiado con contrado de S/6.000 en el IPD, entidad adscrita a la PCM

Congreso bicameral en Perú: glosario de términos para seguir esta nueva era parlamentaria

Elección de las Mesas Directivas: Miguel Torres fue elegido presidente del Senado y Óscar Reto liderará la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

Mark Vito ya piensa en el matrimonio y confiesa que quiere ser papá otra vez: “Me falta el varoncito”

Christian Domínguez es condecorado en el Congreso junto a Cachay y Paul Michael: recibió diploma por su aporte a la cultura y entretenimiento

María Pía Copello le baja el tono a las ‘Timotejas’ y respalda el nuevo producto de Ricardo Bonilla: “Me parece bien”

Ethel Pozo reacciona a ‘desplante’ de Janet Barboza con Xiomy Kanashiro: “No lo sentí gracioso”

Laura Bozzo le dedicó emotivo video a su excamarógrafo ‘Huaycoloro’ tras enterarse de su muerte: “Te voy a extrañar muchísimo”

DEPORTES

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

La molestia de Fernando Gaibor con el arbitraje de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: “Se trunca el trabajo de la semana”

Partidos de hoy, domingo 26 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Brenda Lobatón volvió a lo grande con Perú y fue premiada tras brillar en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¿José Carabalí quiere volver a Universitario? La sincera confesión del lateral entorno a su presente en LDU Quito y al nuevo DT

Brasil conquistó la Copa Sudamericana de Vóley 2026 pese a no contar con su plantel principal: venció 3-0 a Colombia en la final