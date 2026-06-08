Incertidumbre en Perú: el conteo oficial avanza voto a voto y aún no hay ganador entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran cara a cara frente al Palacio de Gobierno de Perú, con la bandera nacional ondeando, en esta ilustración en acuarela que captura un momento político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú amaneció este lunes 8 de junio de 2026 sin presidente electo. La segunda vuelta presidencial del 7 de junio entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) dejó una noche de números que se mueven en décimas, discursos cargados de simbolismo y una certeza: el resultado definitivo no llegará esta semana. Ni la próxima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo tiene previsto para mediados de julio de 2026.

¿Cómo va el conteo oficial?

El portal oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró, actualizado minuto a minuto, un avance del 92,484% de actas contabilizadas sobre un total de 92.766 actas a nivel nacional. De ese universo, 85.794 actas ya fueron contabilizadas, 1.506 se encuentran en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 5.466 permanecen pendientes.

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Con ese porcentaje procesado, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, acumula el 50,176% de los votos válidos con 8.727.164 votos, equivalentes al 46,891% de los votos emitidos.

Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, registra el 49,824% de los votos válidos con 8.665.883 votos, equivalentes al 46,561% de los votos emitidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 0,352 puntos porcentuales en votos válidos y de apenas 61.281 votos en términos absolutos, sobre un total de 17.393.047 votos válidos y 18.611.770 votos emitidos. Los votos en blanco suman 110.507 (0,594%) y los votos nulos 1.108.216 (5,954%).

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El margen es tan estrecho que las más de 6 mil actas que aún quedan por incorporar —entre pendientes y derivadas al JEE— tienen el potencial matemático de alterar el resultado. Eso explica por qué ninguno de los dos candidatos se declaró ganador en la noche del domingo.

El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

El largo camino que falta recorrer

Que la ONPE llegue al 100% de actas contabilizadas no significa que el Perú tenga presidente. Antes de la proclamación oficial, el sistema electoral debe completar una cadena institucional precisa: las actas observadas deben resolverse en audiencias públicas ante los 60 JEE distribuidos en todo el país; los partidos pueden apelar las resoluciones de los JEE ante el pleno del JNE; y solo cuando todas esas instancias se agoten, el JNE convoca sesión plenaria y emite la proclamación oficial.

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La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que la proclamación está prevista para mediados de julio de 2026, dado que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores y se implementó un nuevo mecanismo obligatorio de recuento en casos impugnados. El presidente del JNE, Roberto Burneo, había anticipado que los resultados definitivos se conocerían “casi un mes después del día de la votación”.

En la práctica, el proceso funciona así: la ONPE cuenta y publica, los JEE revisan lo observado y el JNE proclama. Ninguno de los tres pasos puede saltarse, aunque la diferencia entre candidatos sea de décimas de punto porcentual.

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Ilustración en acuarela que muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de pie frente al Palacio de Gobierno de Perú, flanqueados por ocho retratos de expresidentes peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fujimori: “Serán días largos. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos”

Keiko Fujimori salió de su domicilio en San Borja pasadas las 20:00 del domingo, después de recibir el flash electoral junto a sus hijas Kiara y Kaori y su hermana Sachi. Su mensaje fue de cautela calculada.

“Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento, no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, declaró ante la prensa y sus simpatizantes.

La candidata de Fuerza Popular cuestionó la representatividad del conteo rápido para definir el resultado: “Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido, que utiliza aproximadamente mil actas de noventa mil que se tiene a nivel nacional”. Y dirigió un mensaje directo a sus personeros: “El trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas”.

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En una reñida noche electoral, la candidata Keiko Fujimori se dirige a sus simpatizantes y a la prensa tras conocerse los resultados del conteo rápido. Declara un "empate técnico" y pide a sus personeros redoblar esfuerzos para la defensa del voto | Latina TV

Fujimori hizo una promesa que sus tres derrotas anteriores cargan de peso específico: “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”. En 2016 y en 2021, no reconoció inicialmente los resultados y denunció fraude sin presentar pruebas. Esta vez, la frase sonó como un compromiso ante la comunidad internacional, a la que también apeló: “Hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso”.

Cerró con un mensaje al electorado: “Le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

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Sánchez: “Este día empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso”

Roberto Sánchez eligió un escenario diferente y más cargado de simbolismo: la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, donde habló ante una multitud de simpatizantes con aplausos y ovaciones.

“Hermanos. Compañeros. Pueblo de todas las sangres. Pueblo profundo. Pueblo peruano. Hoy, en esta noche bendita, en que nuestro santo pueblo, el Perú de todas las sangres, viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”, abrió el candidato de Juntos por el Perú.

Su tono fue de celebración anticipada, aunque con la cautela de quien sabe que el resultado no está sellado. “Hoy, en el conteo rápido, hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia. Pero como corresponde a un pueblo demócrata, este es el momento de la defensa del voto, de la transparencia electoral”, señaló. Convocó a personeros, movimientos sociales e instituciones democráticas a “respetar, exigir el respeto al resultado electoral y la voz del pueblo”.

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Imágenes de la noche electoral de 2021, donde el entonces candidato Pedro Castillo se dirige a miles de sus simpatizantes desde un balcón. Con un discurso encendido, celebra los resultados preliminares y promete un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Sánchez dedicó parte de su discurso a definir el eje político de su eventual gobierno. “El único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia, el olvido de nuestro pueblo, que será una prioridad de nuestro gobierno”, manifestó. También hizo referencia directa a las víctimas de las protestas registradas en el sur del país tras la destitución de Pedro Castillo en 2022: “Vamos a poner en el corazón de nuestra patria la gran prioridad de dar justicia a nuestros hermanos que fueron vilmente asesinados”, expresó, en alusión a las más de 50 familias que, según sus palabras, “siguen llorando a sus hijos”.

El candidato también apuntó contra lo que denominó “el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno” y presentó la jornada del 7 de junio como el inicio de una nueva etapa: “Este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo, empieza el hito constructivo” para transformar el país.

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Dos discursos opuestos, un mismo resultado incierto

Los dos discursos de la noche del 7 de junio ilustran la fractura que define al Perú electoral. Fujimori habló desde la moderación, pidió calma, comprometió reconocimiento y apeló a la comunidad internacional. Sánchez habló desde la euforia, celebró la tendencia del conteo rápido y convocó a defender el voto. Ambos, sin embargo, coincidieron en un punto: el resultado no está definido.

El conteo rápido de Ipsos y Transparencia al 100% dio 50,3% para Sánchez y 49,7% para Fujimori, con margen de error de ±1,9 puntos. El conteo oficial de la ONPE, al 92,484% de actas, invierte esa tendencia y pone a Fujimori con 50,176%. La diferencia en ambos casos es menor al margen de error estadístico.

Lo que ocurra en los próximos días y semanas —la resolución de las 6.972 actas pendientes, las audiencias de los JEE, las posibles apelaciones al JNE— determinará quién de los dos asume la presidencia el 28 de julio de 2026 y se convierte en el décimo presidente del Perú en una sola década.