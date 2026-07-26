Clima en Piura: el pronóstico para este 26 de julio

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.
Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.
PUBLICIDAD
Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.
En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Piura este domingo.
La probabilidad de lluvia para este domingo en Piura es de 17% durante el día y del 21% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 49% en el transcurso del día y del 13% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 9.
PUBLICIDAD
Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.
En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
PUBLICIDAD
La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
PUBLICIDAD
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Resultados del Gana Diario de este sábado 25 de julio: números ganadores del último sorteo
Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor
Dónde ver Brasil vs Turquía HOY: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
El equipo brasileño buscará su primera consagración en la VNL frente a al cuadro turco, que ya obtuvo el campeonato en 2023. Conoce cómo sintonizar este encuentro en Perú
Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
El torneo culminará este domingo 26 de julio con grandes enfrentamientos en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la agenda deportiva
Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Las dos mejores selecciones del torneo se medirán en el Coliseo Eduardo Dibós por el tan ansiado trofeo. Conoce la programación de este encuentro
Perú clasificó al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: las seis selecciones que lucharán por cupos al Mundial y Juegos Olímpicos
La ‘bicolor’ venció a Ecuador y deberá pelear ante Venezuela por el quinto lugar de la Copa Sudamericana. Conoce sus rivales en el próximo certamen de la temporada
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD