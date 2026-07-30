Shirley Arica pone en aprietos a a Mario Hart al hallar el anillo de su matrimonio con Korina Rivadeneira y él responde si lo venderá

Durante un recorrido por su vivienda, Mario Hart quedó expuesto cuando apareció el anillo de bodas que dejó de usar tras el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Su reacción no pasó desapercibida. Youtube/ Shirley Arica in the house.

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Luego de confirmar el fin de su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart continúa adaptándose a una nueva etapa de su vida. El expiloto y conductor decidió mostrar cómo vive actualmente al abrir las puertas de la vivienda que adquirió tras la separación. Sin embargo, lo que parecía una visita relajada terminó convirtiéndose en un momento inesperado cuando Shirley Arica encontró un objeto que lo conectaba directamente con su matrimonio.

El recorrido por la casa del también exintegrante de realities dejó al descubierto varios detalles de su nueva rutina. No obstante, el instante que más llamó la atención ocurrió cuando apareció el anillo de bodas que utilizó durante su matrimonio con la modelo y actriz venezolana. El hallazgo generó preguntas inmediatas sobre el significado que aún tiene esa joya para el conductor y si pensaba deshacerse de ella.

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Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

Shirley Arica encuentra el anillo de matrimonio de Mario Hart

La visita de Shirley Arica tenía como objetivo conocer la casa donde actualmente reside Mario Hart, ubicada en las inmediaciones de Asia. Durante el recorrido, la influencer revisó distintos ambientes del inmueble mientras conversaba con el conductor sobre esta nueva etapa de soltero.

Todo transcurría con normalidad hasta que, al inspeccionar uno de los espacios de la vivienda, encontró un objeto que rápidamente captó la atención de todos los presentes.

Se trataba del anillo de matrimonio que Mario Hart utilizó durante los años que estuvo casado con Korina Rivadeneira. La reacción de Shirley fue inmediata. “El anillo”, exclamó mientras levantaba la joya frente a las cámaras.

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El descubrimiento tomó completamente por sorpresa al conductor, quien no esperaba que ese accesorio apareciera durante la grabación.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

Mario Hart admite que dejó de usar el anillo tras la separación

Al ver el anillo nuevamente, Mario Hart reaccionó con evidente sorpresa y explicó que ni siquiera recordaba que permanecía guardado en ese lugar de la vivienda.

Intentando restarle dramatismo al momento, comentó: “Ves, que no he revisado nada”, dijo mientras observaba la joya encontrada por Shirley Arica.

La escena evidenció que el conductor dejó de utilizar el anillo luego de confirmar públicamente el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira, aunque decidió conservarlo entre sus pertenencias. El accesorio permanecía guardado en la casa sin que él tuviera presente dónde se encontraba exactamente.

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Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

¿Piensa vender el anillo? Mario Hart responde sin dudar

Tras el inesperado hallazgo, uno de los acompañantes aprovechó la oportunidad para formular una pregunta directa que muchos también se hacían. “¿No lo vendió?”, consultó uno de los presentes.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

Lejos de esquivar el tema o responder con evasivas, Mario Hart fue contundente al explicar que nunca pasó por su mente vender una joya con tanto significado personal. “Cómo lo voy a vender, tú eres loco”, respondió entre risas.

Con esa breve frase dejó claro que, pese al fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira, el anillo conserva un valor sentimental que va más allá de su valor económico.

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Su respuesta rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes interpretaron el gesto como una muestra de respeto hacia la historia que ambos compartieron durante varios años.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

La nueva vida de Mario Hart tras confirmar su separación

Desde que anunció oficialmente el término de su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart ha mostrado algunos aspectos de la nueva rutina que lleva lejos de la convivencia familiar.

La vivienda que protagonizó el recorrido representa precisamente esa nueva etapa personal, donde poco a poco reorganiza sus espacios y comienza una vida distinta tras la ruptura.

Durante la entrevista, el conductor se mostró relajado y dispuesto a responder las preguntas de Shirley Arica, aunque varios momentos inesperados terminaron convirtiéndose en los protagonistas del contenido.

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Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

Otro hallazgo sorprendió al conductor durante el recorrido

El descubrimiento del anillo no fue el único momento que llamó la atención durante la visita. Mientras continuaba explorando la vivienda, Shirley Arica abrió uno de los cajones de la cocina y encontró una caja de preservativos de color verde.

La escena provocó inmediatamente las risas de quienes participaban en la grabación y una evidente incomodidad por parte de Mario Hart, quien reaccionó con humor. “¿Qué hace esta huev acá? Tu producción lo ha sembrado, ¿no?”*, comentó entre risas nerviosas.

Con esa respuesta intentó desviar la atención y bromear sobre el inesperado descubrimiento, insinuando que el objeto habría sido colocado allí como parte de una broma preparada por el equipo de producción.

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El comentario relajó el ambiente y permitió que el recorrido continuara entre bromas y anécdotas sobre su nueva etapa de vida.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

El recorrido dejó al descubierto recuerdos de su pasado

Aunque la intención inicial era mostrar cómo vive actualmente Mario Hart, la visita terminó revelando varios elementos que todavía permanecen ligados a su pasado junto a Korina Rivadeneira.

El hallazgo del anillo de bodas fue el momento más emotivo de la grabación, ya que recordó una de las etapas más importantes de la vida sentimental del conductor.

Pese a la separación, Mario Hart dejó en claro que nunca contempló desprenderse de esa joya, una decisión que refleja el significado personal que aún tiene ese objeto dentro de su historia.

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Al mismo tiempo, el recorrido permitió conocer un lado más cotidiano del expiloto, quien enfrentó con naturalidad tanto las preguntas sobre su ruptura como los momentos incómodos que surgieron durante la visita.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.

Mario Hart enfrenta con humor su nueva etapa personal

La aparición del anillo de matrimonio y el resto de situaciones que ocurrieron durante el recorrido evidenciaron que Mario Hart atraviesa una etapa de cambios tras el fin de su relación con Korina Rivadeneira. Sin ocultar los recuerdos de su matrimonio, el conductor mostró una actitud relajada y respondió con sinceridad cuando fue consultado sobre el destino de la joya.

Mario Hart deja en shock al confesar por qué aún conserva su anillo de matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Podcast Shirley Arica in the house.