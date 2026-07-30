Susy Díaz sorprende al revelar que escondió a una pareja por nueve años: “Nadie lo encontró, en el 2024 terminamos”

Susy Díaz se sincera en el set de Magaly TV La Firme y cuenta detalles de sus fallidas relaciones amorosas. Desde el novio infiel de Huarmey hasta un amor clandestino, la exvedette explica con su singular estilo por qué ahora valora más que nunca su libertad y soltería. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Después de años protagonizando mediáticos romances y escándalos amorosos, Susy Díaz asegura que llegó a una conclusión definitiva: la tranquilidad vale más que cualquier relación. La exvedette fue una de las invitadas de ‘Magaly TV, La Firme’, donde sostuvo una extensa conversación con Magaly Medina sobre su vida sentimental, sus decepciones amorosas y el motivo por el que hoy disfruta plenamente de su soltería.

Con el característico humor que la distingue, Susy recordó algunas de las relaciones que marcaron su vida, habló del empresario de Huarmey, reveló que mantuvo un romance oculto durante nueve años y confesó que esa historia terminó en 2024 por situaciones de convivencia que terminaron por cansarla. Asimismo, aprovechó para aclarar los rumores sobre su relación con Florcita Polo, asegurando que todo marcha con normalidad.

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Susy Díaz en el programa "Magaly TV La Firme" conversa sobre su vida personal, con una silueta de hombre anónimo a la izquierda que representa a su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si un hombre te hace sufrir, ¿para qué sigues?”

Durante la entrevista, Magaly Medina recordó que gran parte de la vida sentimental de Susy Díaz estuvo marcada por hombres que no le fueron fieles. Ante ello, la excongresista hizo una reflexión sobre las experiencias que vivió a lo largo de los años. “Así es la vida, pues. La vida está para sufrir. Si un hombre te hace sufrir, ¿para qué sigues?”, expresó.

Magaly coincidió con esa idea, aunque le recordó que muchas de sus parejas estuvieron lejos de ser hombres honestos. “Claro, pero siempre te has metido con hombres que no son leales ni honestos”, comentó la conductora.

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Lejos de incomodarse, Susy respondió con sinceridad. “Por eso ahora estoy sola”, afirmó.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz recuerda la decepción que vivió con su expareja de Huarmey

Uno de los episodios que volvió a salir a la conversación fue la relación que mantuvo con el empresario de Huarmey, con quien incluso dejó Lima para iniciar una nueva vida.

Magaly recordó que en aquella época Susy promocionaba el negocio de muebles de su pareja mientras, según se supo después, él le era infiel. “Porque después te acuerdas del de Huarmey. Ese de Huarmey, ¿te acuerdas? El de los colchones, que tenía muebles, ibas, le hacías la publicidad a la tienda de muebles, todo. Y el otro te sacaba la vuelta”, señaló Medina.

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La exvedette recordó el sacrificio que hizo por esa relación. “Imagínate, yo dejé todo Lima, me fui dos años a vivir a Huarmey”, comentó. Posteriormente confirmó que la relación terminó cuando descubrió la infidelidad. “Sí, estaba con una huarmeyana. Entonces de ahí yo ya dije: ‘De acá ya fuera’”, manifestó.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Confiesa que tuvo un romance secreto durante nueve años

Cuando parecía que aquella había sido su última historia de amor, Susy Díaz sorprendió al revelar que, en realidad, mantuvo una relación con otro hombre durante casi una década. Todo comenzó cuando Magaly le preguntó si aquella había sido realmente su última pareja.

“Bueno, de ahí estaba saliendo con un chico”, respondió Susy. La sorpresa aumentó cuando reveló cuánto tiempo duró ese romance. “Que ya teníamos nueve años”, afirmó.

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Magaly no ocultó su asombro. “¿Qué?”, reaccionó. Entonces Susy explicó que esa relación se desarrolló mientras atravesaba constantes peleas con Walter Obregón. “Estando con él... cuando me peleaba con Walter, lo veía a él”, confesó. Magaly resumió la situación con una frase. “Será tu incondicional”, comentó.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Era mi guardado”: así definió a su pareja clandestina

Según relató Susy Díaz, aquel hombre siempre respetó sus tiempos y jamás protagonizó un escándalo. Explicó que vivía cerca del Parque Los Anillos y que, incluso cuando coincidían en algún restaurante mientras ella almorzaba con Walter, él prefería mantener distancia.

“Él respetaba, no me saludaba”, recordó. Sin embargo, apenas veía en televisión que la relación con Walter había terminado, volvía a contactarla. “Ahí me llamaba”, contó entre risas.

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Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly no dudó en bautizarlo como uno de esos hombres que siempre esperan una oportunidad. “Esos son los incondicionales”, comentó.

Fue entonces cuando Susy hizo una de las confesiones más llamativas de la entrevista. “Sí, nueve años estuve con él”, señaló.

Magaly añadió: “Ah, sí, pero clandestino. Solo que lo utilizabas como paño de lágrimas”. La respuesta de Susy provocó carcajadas. “Sí, es mi guardado, que nadie lo ha encontrado”, dijo entre risas. La exvedette también aclaró que ese hombre no era casado y tampoco tenía hijos.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Por qué terminó con su ‘guardado’ después de nueve años

Pese a que el hombre incluso quiso presentarla a su madre años atrás, la relación no prosperó. Susy reveló que la separación definitiva ocurrió en 2024. “Nos separamos el 2024, para siempre”, indicó.

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Magaly le comentó que la ruptura era bastante reciente. “O sea, hace poquito”, señaló. La excongresista explicó que desde entonces no desea volver a involucrarse sentimentalmente con nadie. “Hace dos años no quiero tener a nadie”, aseguró.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Un café, un pollo a la brasa y los ronquidos acabaron con el romance

Cuando Magaly quiso saber por qué terminó una relación tan larga, Susy sorprendió con una historia llena de anécdotas cotidianas. Recordó que un día su pareja llegó a visitarla y le pidió que le preparara café. “‘Ay, prepárame un café’. ‘¿Qué? ¿Seré tu empleada? Ahí está el café, ahí está la taza’”, recordó.

Además, contó que él dejó la taza sucia y que eso fue suficiente para hacerla reflexionar. “Yo más bien quiero que alguien me atienda a mí. Entonces dije: ‘No, yo no estoy para esto’”, afirmó. Pero esa no fue la única razón. También recordó que el hombre insistía en que cenara con él cuando compraba pollo a la brasa.

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“‘Ven, acompáñame a comer’. Yo no ceno de noche, me hace daño. Estoy a dieta”, explicó. Y, entre risas, confesó otro detalle que terminó por convencerla de seguir sola. “En la noche no te deja ni dormir”, comentó.

Magaly respondió: “Pero bueno, pues es parte de la convivencia”. La respuesta de Susy provocó nuevamente carcajadas. “Roncaba como si se hubiera comido una moto”, dijo. La conductora remató con humor. “Lo hubieras mandado a dormir con los perros”, respondió.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

La curiosa historia de la media que terminó en manos de su perro

Durante la conversación también recordó un episodio que la hizo reír. Contó que su expareja llegó a pensar que quería hacerle brujería porque había desaparecido una de sus medias. “Mi perrito Chuchi se lleva su media y dice que le he guardado su media para hacerle la macumba, la brujería”, relató.

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Su respuesta fue inmediata. “‘¿Qué te voy a hacer brujería a ti? Ni que me regalaras una casa, un carro’”, recordó entre risas. Luego explicó que su mascota tiene la costumbre de llevarse las medias a su cama.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me siento libre”: Susy Díaz asegura que disfruta su soltería

Después de todas esas experiencias, Susy aseguró que no extraña la vida en pareja. “No quiero que nadie me moleste, quiero ser libre, tener mis energías solo para mí, ver mis películas”, expresó.

Magaly quiso confirmar si realmente se siente feliz sola. “Y te sientes bien así, feliz y contenta”, preguntó.

La respuesta fue contundente. “Me siento libre. Ya no me siento encarcelada. Estoy libre, libre”, afirmó.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

Aclara cómo es hoy su relación con Florcita Polo

Otro de los temas abordados fue el supuesto distanciamiento con Florcita Polo debido a la actual pareja de su hija. Magaly le preguntó directamente si era cierto que ya no frecuentaba a Flor por ese motivo. “O sea que no es cierto eso de que ya no ves a tu hija porque no te cae el novio que ella tiene”, consultó.

Susy lo negó. Explicó que alterna su tiempo entre La Molina y la vivienda donde reside actualmente junto a su hija para ayudarla con sus nietos cuando la persona que trabaja en casa no está.

“Regreso a acompañarla a ella y la ayudo con mis nietos”, explicó. También aseguró que cuando visita a Florcita nunca se cruza con su pareja.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Las veces que voy a la casa no lo veo. Veo que duerme sola, duerme con su hijito, está llevándolos al circo, les cocina, les hace la lonchera. No veo nada malo. Todo paz, tranquilidad”, sostuvo. Finalmente, dejó una reflexión sobre el papel de los padres frente a las decisiones sentimentales de sus hijos.

“Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse solos, porque uno les prohíbe algo y peor es”, concluyó. Con estas confesiones, Susy Díaz dejó en claro que, tras varias decepciones amorosas y un romance secreto de nueve años, hoy prefiere disfrutar de la tranquilidad. La exvedette asegura que encontró en la soltería el equilibrio que durante mucho tiempo buscó en sus relaciones y que ahora su prioridad es compartir tiempo con su familia, ayudar a Florcita Polo con sus nietos y vivir una etapa en la que, como ella misma resume, se siente “libre, libre”.

Susy Díaz rompe su silencio sobre su vida sentimental y revela la insólita razón por la que terminó con su ‘guardado’. Captura: Magaly TV La Firme.