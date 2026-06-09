Fiscalía pide 8 meses de prisión preventiva contra Nadeska Widausky para que enfrente juicio en Perú por lavado de activos

El Ministerio Público solicitó este martes que se varíe la medida de comparecencia simple por ocho meses de prisión preventiva contra la modelo Nadeska Widausky, investigada por lavado de activos y desbalance patrimonial, y requerida a la par por Bélgica por presuntos delitos de proxenetismo y trata de personas.

Según la acusación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Primer Despacho), Widausky habría obtenido beneficios ilícitos mediante propiedades y vehículos en favor de Ítalo Farías, su pareja, y de otro ciudadano identificado como Alfredo Vallejo.

De acuerdo con la nota difundida por la cuenta oficial de la Fiscalía, la medida coercitiva busca que la modelo y cantante, actualmente detenida con fines de extradición, afronte en Perú un juicio oral en su contra, proceso por el cual se ha solicitado una condena de ocho años de cárcel efectiva.

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En abril del año pasado, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima logró que dos inmuebles de Widausky y su pareja pasaran al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) por el Estado, tras determinarse que estaban vinculados a lavado de activos, estafa y robo agravado.

La Fiscalía acusa a Widausky de haber obtenido beneficios ilícitos mediante propiedades y vehículos a favor de su pareja Ítalo Farías y de Alfredo Vallejo

Se trata de un departamento y un estacionamiento valorizados en US$ 255,157.60, ubicados en el distrito limeño de Jesús María, que, según el Ministerio Público, fueron comprados con dinero de origen ilícito. La investigación patrimonial acreditó mediante un peritaje contable un desbalance patrimonial de S/ 762,119.26 en las cuentas de Widausky y de S/ 4′356,760.00 en las de Farías.

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La extinción de dominio es un mecanismo legal que faculta al Estado a recuperar bienes de origen ilícito o vinculados a actividades criminales sin necesidad de una condena penal previa. Esta figura se aplica sobre bienes muebles e inmuebles, dinero, vehículos, acciones, cuentas bancarias y cualquier otro activo que se presuma de procedencia ilícita o destinado a actividades delictivas.

A fines de mayo último, el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de detención con fines de extradición para la modelo, en atención a una solicitud de Interpol desde Bélgica por los presuntos delitos de proxenetismo, trata de personas, robo con violencia o amenaza, entre otros cargos.

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Un informe exclusivo revela el organigrama de una presunta red criminal internacional dedicada a la trata de personas. La modelo Nadeska Widausky es señalada como una de las integrantes clave, mientras enfrenta un pedido de extradición de las autoridades de Bélgica. ATV/ Ocurre Ahora.

El jefe de la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol, comandante Jorge Antonio Pérez, informó en ese momento que habían realizado la captura de Widausky con la ayuda de la Dirección de Inteligencia, a pedido de sus pares de la Interpol de Bélgica, en la ciudad de Brujas.

La Policía añadió, en un comunicado, que la detenida estaría presuntamente vinculada a investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de dinero, por los delitos de «trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos», que contemplan una pena máxima de 20 años de cárcel.

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La modelo, arrestada en una céntrica avenida de Jesús María, era conocida en los programas de espectáculo por su ostentoso estilo de vida, continuos viajes al extranjero y sus relaciones sentimentales con figuras del deporte y artistas.