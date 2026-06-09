Gamarra reporta caída de hasta 50% en ventas tras la segunda vuelta: pérdidas superarían los S/600 millones

Este es un reportaje noticioso que documenta la situación económica del emporio comercial de Gamarra. Muestra una reportera en exteriores, las calles concurridas con numerosos peatones y un interior de tienda con prendas de vestir. El informe aborda las pérdidas económicas que enfrentan los comerciantes, atribuidas a la campaña de invierno afectada por las elecciones y los cambios climáticos. Se observan personas transitando y comprando en el mercado. Los comerciantes advierten sobre pérdidas millonarias debido a la incertidumbre electoral. El video presenta tomas aéreas y entrevistas.

Los primeros resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no solo han generado expectativa en el ámbito político. En el emporio comercial de Gamarra, considerado el principal centro textil del país, comerciantes y pequeños empresarios enfrentan un escenario marcado por la cautela, la incertidumbre y una significativa reducción en las ventas.

Durante un recorrido por las galerías y establecimientos del conglomerado comercial de La Victoria, varios vendedores señalaron que la actividad económica se ha desacelerado considerablemente en comparación con semanas anteriores. “Muy bajo. Bajo, bajo, la verdad. Está subiendo el dólar”, comentó una comerciante al describir el comportamiento actual del mercado.

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La preocupación también se refleja en las cifras. Según estimaciones de algunos empresarios, las ventas han caído hasta en un 50%, afectando directamente la capacidad de inversión y reposición de mercadería. Muchos comerciantes han optado por postergar compras y nuevos proyectos hasta que exista mayor claridad sobre el rumbo económico del país tras la elección presidencial.

“Después del proceso electoral hay mucha incertidumbre. No sabemos si invertir o comprar en los próximos días o meses”, manifestaron algunos empresarios, quienes consideran que el resultado electoral podría influir en las decisiones económicas de consumidores e inversionistas.

Los representantes del sector textil también aprovecharon para pedir al próximo gobierno una mayor atención a la industria nacional. Una empresaria señaló que históricamente el sector no ha recibido el respaldo suficiente por parte del Estado. “El nuevo gobierno tiene que pensar primero en la industria textil, en los confeccionistas, en los empresarios de Gamarra y en todo el emporio de La Victoria”, sostuvo.

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People walk in the Emporio Comercial de Gamarra, after the U.S. launched a strike on Venezuela and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Lima, Peru January 9, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Pese a que la actividad comercial no se ha paralizado, los empresarios reconocen que actualmente predomina una actitud de prudencia. En Gamarra operan más de 50 mil empresarios que dependen del dinamismo del consumo interno para sostener sus negocios y generar empleo.

La situación se agrava por otros factores que vienen afectando al sector. Empresarios del rubro señalaron que, además de la incertidumbre electoral, enfrentan impactos económicos derivados de condiciones climáticas adversas y una menor demanda. Según cálculos del sector, las pérdidas durante esta temporada podrían superar los 600 millones de soles.

“El fenómeno electoral nos está generando una pérdida adicional y hemos calculado que nuestras pérdidas en esta temporada serán de alrededor o más de seiscientos millones de soles”, advirtieron representantes empresariales.

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Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, pidió que el próximo gobierno priorice políticas orientadas a fortalecer a los más de tres millones de empresarios formales que existen en el país.

“Necesitamos mayor atención, mayores oportunidades de financiamiento, más mercado, más inversión y más trabajo”, enfatizó el dirigente empresarial.

Mientras la ONPE continúa con el procesamiento de actas y se espera la proclamación oficial de resultados, los comerciantes de Gamarra mantienen la expectativa de que la incertidumbre disminuya y el comercio recupere el dinamismo que tradicionalmente caracteriza al principal emporio textil del Perú.

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