Gamarra reporta caída de hasta 50% en ventas tras la segunda vuelta: pérdidas superarían los S/600 millones

Los primeros resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no solo han generado expectativa en el ámbito político. En el emporio comercial de Gamarra, considerado el principal centro textil del país, comerciantes y pequeños empresarios enfrentan un escenario marcado por la cautela, la incertidumbre y una significativa reducción en las ventas.
Durante un recorrido por las galerías y establecimientos del conglomerado comercial de La Victoria, varios vendedores señalaron que la actividad económica se ha desacelerado considerablemente en comparación con semanas anteriores. “Muy bajo. Bajo, bajo, la verdad. Está subiendo el dólar”, comentó una comerciante al describir el comportamiento actual del mercado.
PUBLICIDAD
La preocupación también se refleja en las cifras. Según estimaciones de algunos empresarios, las ventas han caído hasta en un 50%, afectando directamente la capacidad de inversión y reposición de mercadería. Muchos comerciantes han optado por postergar compras y nuevos proyectos hasta que exista mayor claridad sobre el rumbo económico del país tras la elección presidencial.
“Después del proceso electoral hay mucha incertidumbre. No sabemos si invertir o comprar en los próximos días o meses”, manifestaron algunos empresarios, quienes consideran que el resultado electoral podría influir en las decisiones económicas de consumidores e inversionistas.
Los representantes del sector textil también aprovecharon para pedir al próximo gobierno una mayor atención a la industria nacional. Una empresaria señaló que históricamente el sector no ha recibido el respaldo suficiente por parte del Estado. “El nuevo gobierno tiene que pensar primero en la industria textil, en los confeccionistas, en los empresarios de Gamarra y en todo el emporio de La Victoria”, sostuvo.
PUBLICIDAD
Pese a que la actividad comercial no se ha paralizado, los empresarios reconocen que actualmente predomina una actitud de prudencia. En Gamarra operan más de 50 mil empresarios que dependen del dinamismo del consumo interno para sostener sus negocios y generar empleo.
La situación se agrava por otros factores que vienen afectando al sector. Empresarios del rubro señalaron que, además de la incertidumbre electoral, enfrentan impactos económicos derivados de condiciones climáticas adversas y una menor demanda. Según cálculos del sector, las pérdidas durante esta temporada podrían superar los 600 millones de soles.
“El fenómeno electoral nos está generando una pérdida adicional y hemos calculado que nuestras pérdidas en esta temporada serán de alrededor o más de seiscientos millones de soles”, advirtieron representantes empresariales.
PUBLICIDAD
Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, pidió que el próximo gobierno priorice políticas orientadas a fortalecer a los más de tres millones de empresarios formales que existen en el país.
“Necesitamos mayor atención, mayores oportunidades de financiamiento, más mercado, más inversión y más trabajo”, enfatizó el dirigente empresarial.
Mientras la ONPE continúa con el procesamiento de actas y se espera la proclamación oficial de resultados, los comerciantes de Gamarra mantienen la expectativa de que la incertidumbre disminuya y el comercio recupere el dinamismo que tradicionalmente caracteriza al principal emporio textil del Perú.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Más de 1.2 millones de peruanos no apoyaron a ningún candidato: votos blancos, viciados y ausentismo definieron la segunda vuelta
Según los datos de participación ciudadana emitidos por ONPE, más de 6 millones de personas no participaron de la jornada electoral
Tragedia en Puno: Madre e hijo asesinados durante robo de 100 mil soles en su vivienda de Juliaca
Dos personas murieron y una resultó gravemente herida tras un violento robo en una vivienda de la urbanización Prolongación Los Incas, donde una familia fue atacada por delincuentes armados
¿Qué pasa si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?: Lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones
La norma electoral no contempla el concepto de “empate técnico” para la elección presidencial: quien obtenga un voto válido más que su rival se quedará con la Presidencia de la República hasta el 2031
¿Cuándo se dará a conocer el 100% de los resultados oficiales de la ONPE y qué pasa después?
Será un cierre histórico, la Oficina Nacional de Procesos Electorales había contabilizado más del 95% de actas, tras las votaciones por la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley en 2026: esta será su programación
El canal pasará por señal abierta todas las competencias de la selección absoluta y sub 17. Conoce todos los detalles
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD