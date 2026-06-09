DNI electrónico gratis para este miércoles 10 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La Municipalidad de Pueblo Libre anunció, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una campaña para tramitar DNI electrónico (DNIe) gratis este miércoles 10 de junio en el Salón San Martín del Palacio Municipal, ubicado en Av. Gral. M. Vivanco 859. La actividad tendrá cupos limitados, por lo que se recomendó asistir desde temprano.
La jornada está dirigida a dos grupos. El primero incluye a menores de edad (0 a 17 años), quienes deberán acudir acompañados por un apoderado. El segundo corresponde a personas adultas mayores (60 años a más), también habilitadas para acceder al trámite sin costo, según informó la comuna.
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Como requisito principal, en ambos casos se deberá presentar un recibo de agua o de luz con fecha de emisión no mayor a dos meses. La municipalidad precisó que el documento servirá para sustentar la información consignada durante el procedimiento y agilizar la atención en el punto habilitado dentro de la sede edil.
El proceso contempla el registro de los datos necesarios para la emisión del documento de identidad en su versión electrónica, que incorpora mayores medidas de seguridad y permite autenticación en servicios digitales compatibles. La campaña busca facilitar el acceso al DNIe en población con prioridad de atención, en un distrito que concentra alta demanda de trámites documentarios.
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Desde el municipio indicaron que, una vez realizado el procedimiento, el recojo del DNI electrónico se efectuará en la agencia más cercana, en un plazo estimado de 20 a 25 días hábiles posteriores al trámite. La entidad recomendó considerar ese tiempo antes de programar gestiones que exijan el documento, en especial si se prevén viajes, matrículas u otros procesos administrativos.
La comuna remarcó que la capacidad de atención será limitada y que el orden de llegada será clave para acceder a un cupo. Por ese motivo, llamó a los interesados a organizar con anticipación la documentación solicitada y a presentarse con tiempo suficiente.
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Beneficios de usar el DNI electrónico
- Permite acreditar identidad con un documento que incorpora chip y medidas de seguridad superiores, lo que reduce el riesgo de suplantación.
- Facilita la autenticación en portales y servicios digitales compatibles, con validación más sólida que usuario y contraseña.
- Agiliza trámites públicos y privados que aceptan identidad digital, con menos desplazamientos y menos tiempos de espera.
- Habilita la firma digital cuando el servicio y los certificados están activos, lo que da validez legal a gestiones realizadas a distancia.
- Mejora la trazabilidad en operaciones electrónicas, porque la validación se asocia a credenciales vinculadas al titular.
- Aumenta la seguridad en transacciones sensibles, como solicitudes, declaraciones, autorizaciones o consentimientos, según la plataforma.
- Reduce costos indirectos del ciudadano, como pasajes, impresiones y pérdida de horas laborales por trámites presenciales.
- Favorece el acceso a servicios en zonas con menor oferta de oficinas, si existe conectividad y soporte digital.
- Simplifica el acceso a información personal en sistemas estatales que integran identificación electrónica, con menos errores de registro.
- Contribuye a la modernización del Estado, al impulsar procesos en línea y expedientes digitales.
- Puede acelerar la atención en puntos que usan lectores o validadores, con verificación rápida del documento.
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