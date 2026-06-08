ONPE inicia el conteo del voto del extranjero: ¿podría cambiar el rumbo de la elección presidencial?

Una mujer peruana deposita su voto en la urna de ONPE en la Embajada de Perú en Qatar, mientras funcionarios observan el proceso de la segunda vuelta electoral. (Agencia Andina / Cancillería)

La definición de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría depender de un factor que, recién cerca del mediodía de este 8 de junio, comenzó a incorporarse al conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Con una diferencia de menos de 6 mil votos entre ambos candidatos y más del 93% de actas contabilizadas al momento de esa actualización, especialistas consideran que esos sufragios podrían resultar decisivos para definir al próximo presidente del Perú.

De acuerdo con la información de la Cancillería, cerca de 1,2 millones de peruanos estuvieron habilitados para votar fuera del país durante la jornada electoral del domingo 7 de junio. Para ello, se instalaron 2.506 mesas de sufragio en diversos continentes. Sin embargo, hasta el último reporte de la ONPE, estas actas aún no habían sido incorporadas al escrutinio nacional.

PUBLICIDAD

¿Cuánto pesa el voto en el extranjero?

Aunque el padrón electoral en el exterior supera el millón de ciudadanos, no todos acuden a votar. En la primera vuelta presidencial de este año, por ejemplo, participaron poco más de 411 mil peruanos, equivalente al 33,95% del electorado habilitado.

De ese total, alrededor de 307.700 votos fueron considerados válidos, mientras que cerca de 103.377 correspondieron a votos blancos y nulos. Estas cifras sirven como referencia para estimar el posible impacto que podrían tener los resultados provenientes del exterior en una elección que, hasta ahora, se mantiene con un margen mínimo entre ambos candidatos.

El sitio web de ONPE presenta los resultados de participación ciudadana con un 100% de actas contabilizadas, mostrando el total de asistentes y ausentes de las elecciones. (ONPE)

Los antecedentes que favorecen a Keiko Fujimori en el extranjero

Los resultados de la primera vuelta muestran que el electorado peruano en el extranjero tuvo una inclinación distinta a la registrada en varias regiones del interior del país.

PUBLICIDAD

En esos comicios, Rafael López obtuvo el primer lugar con el 24,99% de los votos válidos, seguido de Keiko Fujimori con 17,05% y Carlos Álvarez con 11,87%. Si bien Roberto Sánchez no figuró entre las principales preferencias del exterior, el escenario de una segunda vuelta suele modificar el comportamiento del electorado, por lo que el resultado final dependerá de cómo se redistribuyan esos apoyos.

Una pantalla digital de la ONPE muestra los resultados de la votación de peruanos en el extranjero en elección presidencial de la primera vuelta del 12 de abril de 2026, con el 100% de actas contabilizadas y un desglose de votos por candidatos. (ONPE)

Sobre el voto en el extranjero

Para el analista político Henry Rafael, el sufragio emitido fuera del país podría convertirse en el factor decisivo de la elección debido a la estrecha diferencia que existe entre los candidatos.

Según explicó en diálogo con Infobae Perú, el voto extranjero podría aportar una ventaja de entre 85 mil y 100 mil votos a favor de Keiko Fujimori, siempre que los niveles de participación y ausentismo sean similares a los registrados en la primera vuelta.

PUBLICIDAD

El especialista considera que, más que provocar un cambio radical en la tendencia, estos votos podrían consolidar el liderazgo que mantiene la candidata, aunque advierte que el desenlace dependerá también de las actas observadas y de aquellas que deban ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales.

El voto rural también jugará un papel clave

No obstante, el voto en el exterior no es el único elemento pendiente. El analista político José Salazar sostiene que las actas provenientes de las zonas rurales podrían reducir aún más la diferencia actual.

“El voto rural siempre demora en llegar al conteo y eso hace que las cifras cambien. Históricamente suele favorecer a candidatos con mayor respaldo en las regiones alejadas como Roberto Sánchez, mientras que el voto extranjero tiene una tendencia distinta hacia Keiko Fujimori”, explicó en Panamericana Noticias.

PUBLICIDAD

Al cierre de esta actualización de la ONPE, varias de las regiones que aún no completan el procesamiento de sus actas muestran una tendencia favorable a uno u otro candidato. En ese grupo figuran Amazonas (88,341%), Ayacucho (87,526%), Cusco (91,263%), Huancavelica (94,501%) y Madre de Dios (85,799%), departamentos donde Roberto Sánchez mantiene amplia ventaja.

Por su parte, Loreto, que registra uno de los niveles más bajos de avance con poco más de un 64% de actas contabilizadas, favorece a Keiko Fujimori solo con una diferencia de 30 mil votos. Una situación similar ocurre en Ucayali, donde el procesamiento alcanza cerca al 89% y la candidata lleva una ventaja de más de 16 mil votos.

PUBLICIDAD

Debido a que estos porcentajes continúan actualizándose conforme avanzan las labores de escrutinio, especialistas consideran que el ingreso de las actas pendientes de estas regiones podría influir en la estrecha diferencia que actualmente separa a ambos candidatos.

¿Puede cambiar el resultado de la elección?

La respuesta dependerá de la combinación de tres factores: el ingreso del voto rural, la contabilización de las actas del extranjero y la resolución de las actas observadas enviadas a los Jurados Electorales Especiales.

Con menos de 6 mil votos de diferencia y miles de actas aún pendientes al cierre de esta nota, la segunda vuelta presidencial continúa abierta. Por ello, tanto la ONPE como los especialistas han pedido esperar el cierre oficial del escrutinio antes de proyectar un ganador, ya que el voto del extranjero podría convertirse en el elemento que termine inclinando la balanza.

PUBLICIDAD