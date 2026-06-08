Perú

Kyara Villanella presentó a su novio en un live de cocina con Keiko Fujimori y el momento se volvió viral: “¿Ataque de pánico?

La joven de 18 años hizo pasar a Adrián, su enamorado, frente a más de 62 000 personas durante una transmisión familiar de repostería, en una escena espontánea que se multiplicó rápidamente en TikTok, X e Instagram

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Un joven y una mujer joven interactúan en una cocina, la mujer bate un tazón. Detrás, otra mujer sostiene un objeto blanco en la misma cocina
Kyara Villanella presentó a su novio Adrián en un live de cocina con Keiko Fujimori ante más de 62.000 usuarios conectados.

Lo que comenzó como un tutorial de repostería en familia terminó con la presentación pública del novio de Kyara Villanella Fujimori ante más de 62 000 usuarios conectados en tiempo real. La hija mayor de la candidata presidencial Keiko Fujimori protagonizó el episodio más comentado de la jornada previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en el Perú, al invitar al joven Adrián a sumarse a la transmisión en vivo que ambas realizaban mientras preparaban un postre en familia.

El momento se desató cuando Villanella, en plena preparación de la mezcla, le preguntó a su madre si Adrián podía aparecer frente a la cámara. “Tranquila, madre, pero entra por aquí”, le dijo a Fujimori para animarla.

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El joven apareció en el encuadre con una polera gris y saludó tímidamente con la mano. Visiblemente nervioso, preguntó cuántas personas seguían la transmisión. Al escuchar la respuesta —más de 62 000 espectadores conectados—, las risas estallaron en la cocina. “¿Te va a dar un ataque de pánico?”, le preguntó Villanella entre carcajadas.

Una presentación con prueba de fuego incluida

Para romper el hielo, la tía de Kyara le ofreció a Adrián un trozo del postre que estaban preparando. El joven lo probó y dio a entender que estaba delicioso, lo que le valió la aprobación inmediata del entorno familiar.

En medio de una transmisión en vivo mientras cocinaban, Kyara Villanella sorprendió a todos al presentar a su enamorado, Adrián. Mira la divertida reacción de todos al enterarse de que los veían más de 62,000 personas. Video: Keiko Fujimori

Tras esa primera aparición nerviosa, Adrián se integró con naturalidad al resto de la transmisión e incluso opinó sobre la preparación culinaria. La propia Fujimori, lejos de incomodarse, participó del momento con humor y convocó al joven directamente para consultarle si se animaba a mostrarse ante la audiencia.

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El extracto del video se viralizó rápidamente en TikTok, X e Instagram, donde los usuarios destacaron la espontaneidad de la escena y la dinámica familiar que se mostró en plena recta final de la campaña electoral.

Quién es Kyara Villanella, la hija de Keiko que marcó distancia de su madre

Kyara Villanella, nacida en 2007, creció bajo la atención pública desde pequeña. Durante años acompañó a su madre en actividades partidarias, sesiones fotográficas y los tradicionales desayunos electorales de Fuerza Popular.

Su nombre se hizo conocido a nivel masivo en las elecciones de 2021, cuando apareció en el programa ‘Esto es guerra’ junto a su madre y su hermana menor, y luego en ‘Magaly TV La Firme’, donde declaró: “Yo sé que algunas personas la odian. Yo no elegí a la familia que tengo, amo a mi familia, no importa lo que digan”.

Keiko Fujimori

En el ámbito del entretenimiento y la moda, Villanella participó en el Miss Perú La Pre a inicios de 2022, donde figuró entre las ganadoras junto a otras jóvenes de perfil mediático. Posteriormente debutó como imagen de una colección de ropa impulsada por la empresaria Alejandra Baigorria, en compañía de Gaela Barraza, hija del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza. También fue candidata al Miss Teen Universe Perú 2023.

Su momento de mayor visibilidad individual llegó a inicios de 2026, cuando se distanció públicamente de una de las posturas más debatidas de su madre. Tras declarar Fujimori que, incluso en casos de violación, aconsejaría a sus hijas continuar con el embarazo, Villanella publicó un comunicado en su cuenta de Instagram que generó amplio debate.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético planteado —una violación—, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. Que seamos familia no significa que pensemos igual”, escribió la joven.

La presentación de Adrián ante decenas de miles de seguidores se produjo pocas horas antes de que los peruanos acudieran a las urnas en la segunda vuelta que enfrentó a Fujimori con el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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