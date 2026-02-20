Keiko Fujimori reconoce discrepancias con Kyara Villanella acerca del aborto, pero responde: “Siempre voy a respetar sus opiniones”

Keiko Fujimori reconoce diferencias con Kyara Villanella respecto al aborto, pero afirma que siempre respetará sus opiniones.

La polémica sobre el aborto en casos de violación sumó un nuevo capítulo en la interna de la familia Fujimori, luego de que Kyara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori, se distanciara públicamente de la postura de su madre y afirmara estar a favor de la interrupción del embarazo en circunstancias extremas.

Ante la exposición mediática y la ola de comentarios, la lideresa de Fuerza Popular decidió pronunciarse, resaltando el respeto y la apertura al diálogo que existen en su hogar, aunque sostiene su posición personal.

“Desde el amor de mamá siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas”, dijo Fujimori

El tema cobró notoriedad después de que Keiko Fujimori, en una reciente entrevista televisiva, afirmara que, en caso de un embarazo producto de una violación, recomendaría a sus hijas tener al bebé y no recurrir al aborto, en línea con las restricciones actuales de la ley peruana, que solo permite la interrupción del embarazo si la vida de la madre está en riesgo.

La respuesta de Kyara Villanella, de 18 años, llegó rápidamente a través de sus redes sociales. “En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar”, escribió, marcando una diferencia y defendiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro.

Consultada por la postura de su hija, Keiko Fujimori abordó el tema desde un ángulo conciliador y maternal: “En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado, por supuesto. Es claro, yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”, señaló en entrevista con RPP.

Comunicado de Kyara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori, dejando en claro su postura acerca del aborto.

La lideresa naranja explicó que estos desacuerdos son habituales en su hogar, aunque adquieren notoriedad pública debido a su apellido. Añadió: “Creo que la gran diferencia, al ser Fujimori, es que a veces nuestros debates se hacen públicos. Pero yo, desde el amor de mamá, siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”.

Un debate familiar que se vuelve público

No es la primera vez que las opiniones de los miembros del clan Fujimori generan polémica en la sociedad peruana. Esta contradicción reciente entre Keiko y Kyara reavivó la discusión sobre el aborto en casos de violación, una cuestión sensible en Perú, donde el acceso a la interrupción del embarazo está fuertemente restringido y cada año decenas de niñas son obligadas a maternar tras sufrir violencia sexual.

Kyara Villanella, quien manifestó su desacuerdo “por haber sido mencionada directamente” en una entrevista sin su consentimiento, enfatizó la importancia de la autonomía y la diversidad de pensamiento en el entorno familiar: “Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. Simplemente, quiero dejar constancia de cuál es mi opinión”.

Keiko Fujimori reiteró que su apoyo se limita al aborto terapéutico en casos en que la vida de la madre corre peligro, postura defendida tanto en el Congreso como en su campaña presidencial. “Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, recalcó, dejando claro que, aunque comprende la complejidad del tema y la realidad de miles de víctimas en el país, no cambiará su posición política.

Keiko Fujimori mantiene una postura contra el aborto en casos de violación pese al debate familiar y político.

Reacciones políticas

La controversia en la familia Fujimori se da en medio de un creciente debate nacional sobre los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han subrayado que el embarazo infantil, resultado de violación, representa un grave riesgo para la salud física y mental de las víctimas.

Según cifras del Ministerio de Salud del Perú, solo en 2025, cerca de mil niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres en el Perú. El caso también pone en agenda la influencia de los debates familiares y sociales en la definición de políticas públicas. Mientras Keiko Fujimori sostiene su postura conservadora, Kyara Villanella se presenta como una voz generacional que exige ser escuchada y reconocida en la toma de decisiones que afectan a las mujeres jóvenes.

Analistas destacan la forma en que la lideresa de Fuerza Popular gestiona las discrepancias familiares, destacando: “Yo valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”, lo que subraya su disposición al diálogo y la tolerancia.

En contraste, Kyara Villanella ha señalado que su camino profesional estará centrado en la medicina y no en la política, y que asume posiciones propias como influencer y joven adulta ante la opinión pública.